Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

AAmazon realizou um grande evento de vendas a cada julho nos últimos anos, mas este ano, graças à pandemia do coronavírus, pode ser adiada.

O varejista on-line está planejando adiar o Prime Day para agosto, de acordo com notas de reunião internas compartilhadas com Reuters. A Amazon pode perder US$100 milhões “de dispositivos em excesso que agora pode ter que vender com desconto”, informou a Reuters. A

Amazon não é a única empresa que desconta dispositivos no Prime Day. Enquanto você pode colocar todos os dispositivos da marca Amazon, de jogadores Fire TV a alto-falantes Echo, à venda durante a extravagância anual de compras, os vendedores também podem participar, e milhões de itens acabam sendo reduzidos em todo o site. Nos últimos anos, temos visto ofertas incríveis em coisas como Instant Pots e até mesmo caiaques infláveis.

Em 2019, o Prime Day realmente aconteceu ao longo de dois dias - 15 de julho e 16 de julho - e foi supostamente superado as vendas em Black Friday e Cyber Monday seis meses antes, com mais de 175 milhões de itens vendidos durante o evento. Foi o “maior evento de sempre para dispositivos da Amazon“, também.

A Amazon também disse que o Prime Day é tipicamente o maior driver de inscrições de associação. Com tantas razões óbvias para querer outro Prime Day este ano, a Amazon certamente não está ansiosa para cancelar o evento em julho completamente e é provável que as coisas tenham se acalmado em agosto para que ele ainda possa manter o Prime Day 2020. Mas, mesmo que o vírus diminua até lá, é preciso pensar na economia.

A maioria das pessoas estará em posição de gastar frivolamente o pouco dinheiro que têm, especialmente se estiverem desempregados, em um novo dispositivo Echo? Suspeitamos que não, mas talvez as coisas não sejam tão sombrias e o Prime Day 2020 vai explodir sem problemas.

Entramos em contato com a Amazon para um comentário.