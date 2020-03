Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon pretende contratar 100.000 novos trabalhadores de armazém e entrega para "apoiar as pessoas que confiam no serviço da Amazon neste momento estressante", anunciou a empresa na segunda-feira, confirmando assim que, à medida que a pandemia do COVID-19 se espalhar, continuará fornecendo suprimentos essenciais.

Para compensar seus trabalhadores que estão dispostos a trabalhar fora de casa - especialmente no momento em que o CDC, a OMS e a administração Trump estão aconselhando as pessoas a ficarem dentro, se separarem e evitarem reuniões de 10 ou mais pessoas - a Amazon prometeu aumentar remuneração horária dos trabalhadores ocupados nesses cargos por um adicional de US $ 2 por hora nos EUA (€ 2 em muitos países da UE) até abril.

A empresa sediada em Seattle foi criticada com frequência no passado por não pagar aos trabalhadores de seu armazém - de contratados a funcionários de horário integral - um salário suportável. No entanto, há mais de um ano, a Amazon disse que aumentaria seu salário mínimo para US $ 15 por hora nos EUA. Na época, a Amazon disse que o aumento salarial beneficiaria 250.000 trabalhadores em período integral e 100.000 trabalhadores sazonais.

Se você for demitido durante o surto de coronavírus, verifique as novas posições da Amazon em www.amazon.com/jobsnow . Você também pode ir aqui para ler mais sobre todas as maneiras pelas quais a Amazon disse que está apoiando os funcionários com opções de folga remunerada e não remunerada, caso precisem.

Lembre-se de que, com tantos países e estados entrando em diferentes formas de bloqueios, seja ele exigido pelo governo ou apenas uma recomendação, muitos consumidores estão trabalhando em casa ou gastando mais tempo em casa em geral. Suspeitamos que mais pessoas estejam fazendo pedidos on-line durante esse período também, em vez de se aventurarem para obter seus produtos.

A Amazon chegou a dizer aos clientes que eles podem sofrer atrasos nos envios.

O coronavírus é considerado um risco global "muito alto" pela Organização Mundial da Saúde, pois existem mais de 167.000 casos em mais de 100 países. Tirou a vida de cerca de 6.500 pessoas neste momento.