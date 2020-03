Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você possui o anel intermitente amarelo do Amazon Echo, não está sozinho. Pode irritar muitas pessoas e é um grande negócio - porque o que causa isso pode facilmente revelar suas compras para outras pessoas em sua casa. E isso é um problema se você pediu um presente.

O anel amarelo piscando é uma notificação. Você provavelmente não saberá disso, porque a Amazon parece não ter dito oficialmente a ninguém sobre esse recurso - apenas parecia se ligar.

Devido à estreita integração com sua conta Amazon, o Alexa sabe o que você está comprando. Você provavelmente está acostumado a receber e-mails confirmando o envio de pedidos e alertas do aplicativo de compras da Amazon no seu telefone - mas agora a Alexa está se juntando à festa, pronta para lhe dizer quando o próximo pacote chegará.

Como parte disso, o Alexa também dirá o que está no pacote. Ótimo se você mora sozinho, um pesadelo se você tem filhos e acabou de pedir o presente de aniversário do seu parceiro.

Você também pode dizer "Alexa, onde estão minhas coisas" e ela vai derramar o feijão para quem perguntar. Tsk. O que aconteceu com a discrição?

Ok, então vamos começar com a remoção desses anéis amarelos. Se você quer apenas saber o que é, pergunte ao Alexa no seu Echo se você tiver alguma notificação. Pode ser uma notificação, pode ser uma mensagem.

Depois de ouvir a mensagem, o anel amarelo deve desaparecer. Mas é assim que você desativa essas notificações.

Abra o aplicativo Alexa no seu telefone. Abra o menu e toque em Configurações. Selecione Notificações e Amazon Shopping. Aqui, você pode controlar o que o Alexa vai lhe dizer e desativar as notificações "fora para entrega" ou "entregues".

Obviamente, se você mora em uma área onde as entregas são deixadas na porta, pode ser útil receber essas notificações - mas pelo menos você sabe como controlá-las.

Mas vamos dar um passo adiante. Como o Alexa anuncia orgulhosamente o que está sendo entregue, é muito fácil para qualquer pessoa em sua casa descobrir o que você pediu na Amazon, apenas conversando com qualquer um dos seus dispositivos Echo .

Veja como ocultar o que você pediu do Alexa.

Abra o aplicativo Alexa no seu telefone. Abra o menu e toque em Configurações. Selecione Notificações e Amazon Shopping. Na seção "Dê títulos aos itens encomendados", você tem que optar por desativá-lo, para que o Alexa não solte a mensagem "Sua Estrela da Morte Lego será entregue amanhã".

Isso é o mais longe que você pode ir. Você ainda pode perguntar ao Alexa "onde estão minhas coisas" e você será avisado quando sua próxima entrega chegar, mas agora ele não diz o que há no pacote.

E enquanto estiver aqui, também vale a pena desativar a compra de voz da Amazon em seus dispositivos Echo. Esse recurso basicamente permite que qualquer pessoa compre qualquer coisa em sua conta. Portanto, se você tem filhos, vale a pena desligar. Aqui está um guia completo para ajudá-lo .