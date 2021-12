Dicas e truques da Amazon: os melhores hacks de compras para conhecer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todo mundo faz compras na Amazon. Mas nem todo mundo realmente cava e brinca com todos os recursos e ferramentas ocultos do site.

Desde um showroom que permite a você misturar e combinar virtualmente os móveis que deseja comprar, até cupons digitais que você pode prender, encontramos muitas dicas e truques secretos que descobrimos que podem economizar seu dinheiro e mudar totalmente a forma como você usa a Amazon.

Parece bobo começar assim, porque é tão óbvio, mas você realmente deveria se associar ao Amazon Prime se quiser dominar o Amazon. Muitas das dicas e truques que sugerimos abaixo só funcionam se você for um membro. É uma assinatura paga que, por uma taxa anual ou mensal, dá acesso a uma série de serviços e melhorias da Amazon.

Se você deseja se tornar um membro Amazon Prime e tem um cartão EBT ou Medicaid válido nos EUA, você pode aderir ao preço com desconto de $ 5,99 por mês, em vez de $ 12,99 por mês. Se você for elegível, pode entrar aqui .

Se você deseja se tornar um membro Amazon Prime e está matriculado em uma faculdade ou universidade, inscreva -se no Prime Student . Como membro, você terá um teste gratuito de seis meses que inclui as seguintes vantagens, remessa gratuita de dois dias em compras qualificadas, Prime Video e ofertas e descontos exclusivos para estudantes. Assim que seu teste terminar, você pode se inscrever no Amazon Prime com 50 por cento de desconto. Isso será válido por quatro anos ou até você se formar.

A Amazon permite que você adicione até quatro outras pessoas à sua conta Prime para que elas possam compartilhar seus benefícios de remessa, mas precisam ser membros da sua família. Para configurá-lo, acesse o site Amazon Household e clique em Add Adult / Teen / Child. Você precisará do endereço de e-mail usado em suas contas da Amazon. O processo também exige que os adultos compartilhem informações de cartão de crédito ou débito.

Parte do Prime Household, o Amazon Teen dá às crianças de 13 a 17 anos a liberdade de fazer compras, mas os pais podem aprovar suas compras antes que sejam cobradas.

Quer navegar facilmente pelos itens com mais descontos na Amazon? Confira o Amazon Outlet. Ele agrega principalmente itens com excesso de estoque e em liquidação para venda na Amazon, mas em todas as categorias que você possa imaginar. Essas ofertas podem economizar até 80%!

Amazon Warehouse é semelhante ao Amazon Outlet, mas mostra grandes descontos em produtos recondicionados e de caixa aberta - principalmente tecnologia e gadgets. Lembre-se de que esses itens podem ser usados, abertos ou danificados. Mas todos os itens são listados por qualidade, incluindo muito bom, aceitável e como novo.

A Família Amazon é um centro para membros Prime. Ele tem negócios em itens domésticos e parentais. Mas também oferece recomendações de produtos com base na idade e vendas regulares de produtos para bebês. Você ganha 20% de desconto nas assinaturas de fraldas e 15% nos itens restantes do registro do bebê.

As melhores ofertas da Amazon para novos produtos são encontradas no link "Ofertas de hoje" no topo de qualquer página da Amazon. A seção “Ofertas Gold Box do Dia” tem novos negócios todos os dias, assim como “ Ofertas Relâmpago ”, que são limitadas por tempo e às vezes terminam em minutos. Para ficar por dentro de tudo, use o aplicativo da Amazon , onde você pode ver muitas ofertas com 24 horas de antecedência e se cadastrar para receber alertas.

Você pode até permitir que as ofertas cheguem a você via e-mail de ofertas diárias da Amazon.

Quando vir ofertas de que gosta, clique em Assistir a esta oferta para salvá-las. Então, clique aqui para ver as ofertas que você está assistindo.

Marque este site rastreador de preços. Camelcamelcamel.com monitora quase todos os produtos na Amazon, pode mostrar quais têm mais descontos em um determinado dia, mostrar o histórico de preços para uma lista e alertá-lo quando o preço cai nos itens que você deseja. Experimente também o site PriceGrabber ou a extensão PriceBlink, ambos que permitem verificar rapidamente se um item é mais barato em outro lugar. Há também o WikiBuy, um site e uma extensão . Ele permite que você ganhe dinheiro de volta, aplique códigos promocionais e observe os itens à venda. Keepa é uma extensão do navegador que funciona exatamente como Camelcamelcamel, mas, em vez disso, incorpora o histórico de preços diretamente na página de listagem da Amazon. Também possui uma versão de aplicativo móvel. OnlinePriceAlert enviará um e-mail quando o item que você deseja atingir um determinado preço que você deseja pagar.

Amazon oferece cupons. Na verdade, existe uma seção inteira na Amazon dedicada a cupons. Você pode encontrar cupons para eletrônicos, suprimentos para animais de estimação, brinquedos e outros itens. Nenhuma tesoura ou cupons físicos necessários. Para começar a usar cupons da Amazon, acesse Amazon.com e clique no link na parte superior para "Ofertas de hoje". No menu de subitens, clique em "Cupons".

Já mencionamos o Wikibuy como uma extensão agregadora de código de desconto que você deve tentar, mas uma alternativa é Honey. Ele encontrará cupons automaticamente para você e os aplicará na finalização da compra. Basta instalar a extensão e ela fará tudo.

Em muitos itens domésticos e de mercearia, a Amazon oferece a opção de "assinar" e oferece um preço com desconto se você fizer isso. Isso faz parte do programa Assine e Economize do varejista, no qual você recebe remessas regulares do item com até 15% de desconto no preço normal.

Você pode adicionar moedas sobressalentes em sua bolsa a um cartão-presente da Amazon usando um quiosqueCoinstar. É totalmente gratuito, acenando com a taxa de serviço de 11,9 por cento normalmente associada a trocas de dinheiro. Escolha um cartão-presente da Amazon para pular a taxa e receber um código de cartão eGift que pode ser usado instantaneamente.

Existem muitos sites de recompensas e pesquisas que permitem que você faça tarefas online para ganhar pontos que podem ser resgatados em cartões-presente da Amazon. Por exemplo, existe o Swagbucks , cuja inscrição é gratuita e permite que você responda a pesquisas para ganhar pontos. Também há MyPoints e i-Say.

Amazon Assistant é uma extensão para Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari e Microsoft Edge. É grátis e fácil de instalar. Com ele, você pode assistir a comparações de produtos que economizam tempo e dinheiro, acessar atalhos para hubs populares da Amazon direto no seu navegador e ser notificado quando as ofertas que você está assistindo entrarem no ar com notificações na área de trabalho. Também permite obter informações sobre pedidos e entregas.

A Amazon permite que você pague por alguns itens ao longo de vários meses. Esta oferta se aplica apenas a produtos vendidos e enviados pela Amazon.com, como o Amazon Echo, mas também a produtos de terceiros de outros vendedores. Basta procurar a opção "pagamentos mensais" na página de detalhes do produto.

Você pode trocar seus dispositivos antigos, incluindo telefones, tablets, câmeras e muito mais, bem como videogames, livros antigos e livros didáticos, em troca de um cartão-presente da Amazon. Os itens devem estar em condições decentes e o frete está incluído!

Quer doar um pouco para a caridade enquanto faz compras? Em seguida, use o AmazonSmile. Primeiro, marque smile.amazon.com e certifique-se de sempre fazer compras a partir daí. Na área de trabalho, você pode usar o AmazonSmile 1Button para Chrome ou Amazon Smile! para as extensões do navegador Firefox serem lembradas de usar o Smile. Em seguida, escolha uma instituição de caridade - mais de um milhão disponível - e quando você comprar produtos elegíveis, 0,5 por cento irá para a sua instituição de caridade.

Melhores aplicativos Android 2021: o guia final Por Maggie Tillman · 13 Dezembro 2021

Usando o Amazon Alexa por meio de um alto-falante Amazon Echo ou o aplicativo principal da Amazon, você pode solicitar ou reordenar qualquer item. Basta dizer "Alexa, peça [nome do produto]." Certifique-se de configurar um código de confirmação em seu aplicativo Alexa para evitar pedidos acidentais. Você também pode usar as habilidades de compra do Alexa para procurar ofertas em outros varejistas. Além disso, fique ligado para mais ofertas exclusivas da Alexa nesta temporada de férias .

Amazon Cash permite adicionar dinheiro ao saldo de sua conta na Amazon. Essencialmente, permite que você aplique dinheiro no saldo de sua conta da Amazon para que você possa finalmente ter dinheiro para gastar na Amazon sem um cartão de banco ou um cartão de presente enganchado. Clique aqui para começar .

Em mais de 8.000 cidades, os membros Prime podem obter entrega no mesmo dia em pedidos qualificados acima de $ 35. Encomende ao meio-dia e a sua encomenda será entregue até às 21h00 (sete dias por semana). Se você fizer o pedido à noite, receberá a entrega gratuita em um dia. Clique aqui para ver se você está qualificado . Há também o Amazon Prime Now, que oferece entregas em uma a duas horas. Digite seu código postal para ver se esta opção está disponível para você.

Se você comprar algo que se qualifica para frete grátis com Prime, mas não chega a tempo, pode obter uma extensão de um mês de sua assinatura. Se você não tiver Prime, a Amazon reembolsará os custos de envio. Para consultar, acesse Contact Amazon > selecione "Um pedido que fiz"> selecione seu pedido> selecione Problema com um pedido> Problemas de envio ou entrega> Envio atrasado.

Todos os membros Prime devem ver uma nova opção do Amazon Day ao finalizarem a compra e escolherem sua opção de envio. A ideia é que eles possam definir qualquer dia da semana como dia de entrega. Portanto, se você selecionar sexta-feira, todos os itens comprados durante a semana chegarão no "Dia da Amazônia" designado, ou sexta-feira. Esse dia será seu padrão, a menos que você o altere na finalização da compra. Entregas de fim de semana estão disponíveis em algumas áreas.

Se você conseguiu um local perto de você com um, selecione Amazon Locker para retirada (ou devolução) na finalização da compra. São quiosques seguros e de autoatendimento. Há mais de 2.800 armários localizados em mais de 70 cidades dos EUA. Você os encontrará em lugares como Whole Foods Markets e lojas de conveniência.

Uma alternativa ao Amazon Locker é o Amazon Key , que permite que os entregadores entrem no seu carro, garagem ou casa ao entregar os pacotes.

A Amazon oferece alguns cartões que permitem que você ganhe pontos de recompensa. Você pode resgatar esses pontos por cartões-presente (ou como reembolso via Chase). Mas os pontos não funcionam para itens como downloads digitais e alguns itens de assinatura e mercearia. Você também pode vincular outros cartões de crédito - como American Express, Discover, Citi e mais - à sua conta da Amazon e ao Shop With Points . Confira o cartão Visa Rewards da Amazon.com do Chase, que pode ser usado em qualquer lugar e para acumular pontos. Se você for um membro Prime nos Estados Unidos, receberá cinco pontos por dólar gasto na Amazon e Whole Foods; dois por dólar em restaurantes, drogarias e postos de gasolina; e um por dólar em todas as outras compras. Com cem pontos, você ganha um dólar para gastar na Amazon. Woo! Há também o Amazon Store Card, que é para compras na Amazon com tarifas especiais. Os membros US Prime recebem 5 por cento de volta quando compram itens elegíveis apenas Prime. Se você se qualificar, receberá um vale-presente de $ 60 ao se inscrever.

A Amazon fez uma parceria com a Synchrony Financial para lançar o Amazon Credit Builder para que possa emprestar a compradores americanos com crédito ruim ou sem histórico de crédito. Inclui um cartão com 5% de reembolso nas compras. Ele também oferece dicas sobre como construir crédito. Para começar, a Synchrony está emitindo os chamados cartões de crédito “garantidos” - onde as pessoas podem depositar US $ 200, por exemplo, e ter um limite de crédito de US $ 200.

Se você não for aprovado para um cartão de crédito típico da Amazon, será solicitado que você se inscreva. Mas o novo aplicativo de cartão também está disponível junto com os outros cartões da Amazon. Para se inscrever diretamente, vá para Inscrever-se no Amazon Credit Builder > clique em Inscrever-se agora> e siga as instruções na tela.

Os membros Prime podem ganhar um pouco mais se escolherem o frete sem pressa na finalização da compra (em vez da opção de dois dias). Seu pacote chegará normalmente em cinco dias, e você receberá créditos aplicados em sua conta para usar em compras futuras.

A Amazonlançou uma nova seção de seu site . Parece ser uma espécie de canal de compras em casa, uma reminiscência de QVC ou HSN. Pelo que podemos dizer, o site é usado para promover produtos na Amazon.com. Se você precisar aprender mais sobre um item, sugerimos consultar o Amazon Live.

O aplicativo da Amazon oferece um recurso AR View. Ele permite que você navegue por milhares de itens listados na Amazon - coisas como decoração, eletrônicos, produtos de escritório, brinquedos e jogos - e coloque-os em sua casa ou onde quiser. Usando o recurso, você pode sobrepor, redimensionar e girar o item para ver como ficará e se encaixará na vida real. Também é grátis para usar.

Showroom é outro recurso de AR gratuito no site e aplicativo da Amazon que permite colocar itens de móveis em uma sala virtual e ver como eles se encaixam bem. Você pode ajustar a aparência do piso e das paredes para espelhar sua própria sala de estar e trocar facilmente os itens. Os itens de terceiros incluem sofás, cadeiras, mesas, lâmpadas, tapetes e arte. Você também pode experimentar as marcas Rivet e Stone and Beam da própria Amazon.

Lembra do Echo Look? É um dos dispositivos Echo menos conhecidos da Amazon. Seu único objetivo é sugerir roupas novas para você comprar. Ele usa um "serviço de verificação de estilo" que combina algoritmos de aprendizado de máquina com conselhos de "especialistas em moda" para fornecer conselhos de estilo. Agora, a Amazon tem um produto mais novo, chamado StyleSnap , que - como o Echo Look - usa IA para fazer recomendações de moda.

Você simplesmente clica no ícone da câmera no canto do aplicativo Alexa e tira uma foto de uma roupa que gostaria de usar. A Amazon então fornecerá itens de roupas semelhantes. Usando a tecnologia de aprendizado profundo, o StyleSnap pode dizer a diferença entre, digamos, um vestido flare ou um vestido deslizante. O recurso, que a Amazon nos informou que agora está disponível no aplicativo Alexa para iOS e Android, também considerará itens como marca, preço e avaliações de clientes.

Whole Foods agora é propriedade da Amazon e, portanto, é uma vantagem do Amazon Prime : você pode obter 10 por cento de desconto em itens, além de outros descontos e benefícios semanais, como entregas de duas horas via Prime Now e 5 por cento de volta em compras via Amazon Cartão Visa Prime Rewards. Baixe o aplicativo Whole Foods Market para começar a economizar. Além disso, tente perguntar a Alexa: "Quais são as minhas ofertas com Whole Foods?"

AmazonFresh era o nome original do serviço de entrega e coleta de alimentos da Amazon em cidades selecionadas. Os membros Prime podem obter os benefícios do AmazonFresh por uma taxa de assinatura mensal adicional de $ 14,99. Clique aqui para ver se a entrega ou retirada está disponível em sua área.

Anteriormente parte dos benefícios do Amazon Twitch Prime, o Amazon Prime Gaming oferece acesso a jogos gratuitos para download todos os meses, bem como conteúdo exclusivo no jogo e saques sem custo extra. Além disso, você recebe uma assinatura gratuita do canal Twitch todo mês, emoticons exclusivos, opções de cores de chat expandidas e armazenamento estendido de suas transmissões.

A Amazon oferece o Prime Book Box, um serviço de assinatura mensal de livros infantis, para os membros Prime. Se você assinar, receberá (entregue na sua porta) uma caixa com quatro livros de papelão ou dois livros de capa dura ou romances. A Amazon disse que você economizará até 40% do preço de tabela desses livros. Este serviço custa $ 22,99 por mês.

O guarda-roupa Amazon Prime permite que você experimente roupas antes de comprar. "O guarda-roupa Prime é considerado um novo benefício do Prime, então assine o Amazon Prime para aproveitar as vantagens do serviço. Depois de fazer o pedido, você pode pedir roupas, sapatos e acessórios - sem cobrança inicial - e você tem sete dias para testá-los. Em seguida, você usa a etiqueta fornecida para devolvê-los.

A Amazon imprimirá suas fotos para você! Se você deseja cartões, decoração de parede, canecas, álbuns de fotos, calendários ou impressões. Tudo impresso em papel grosso, em cores vivas e nos EUA. Melhor ainda, faça seu pedido por meio do Amazon Prime e você receberá frete grátis.