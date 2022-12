Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O aplicativo Alexa da Amazon para Windows permite que você use o Alexa completamente sem as mãos - exatamente como você faria se estivesse falando com um alto-falante inteligente Alexa.

Você pode facilmente usar o Alexa independentemente de o aplicativo estar rodando em primeiro plano ou em segundo plano - tudo o que você precisa fazer é pedir.

O aplicativo Alexa está disponível no Microsoft Store para qualquer usuário do Windows 10 ou 11 PC para download. Aqui está o que você precisa saber sobre o Alexa no PC e como ele funciona.

Como começar a utilizar o Alexa em um PC

Primeiro, baixe o aplicativo Alexa do Microsoft Store. Se ele veio pré-instalado em seu PC, você tem o que a Microsoft e a Amazon estão chamando de "PC embutido Alexa".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De qualquer forma, inicie o aplicativo e depois entre em sua conta na Amazon (ou crie um se você for novo). Finalmente, basta tocar no botão Alexa e fazer uma pergunta. Tente perguntar: "Alexa, como está o tempo neste momento"?

Vá aqui para instruções específicas de instalação e configuração.

O aplicativo Alexa para PCs está sempre à escuta?

Como mencionamos, agora você pode falar com o Alexa sem as mãos. Você ainda pode pressionar um botão dentro do aplicativo para falar com o Alexa, ou você pode invocar o assistente usando um atalho de teclado em seu computador.

Para ver se você pode usar uma palavra de velório:

Abra o aplicativo Alexa para o menu do PC.

Selecione Configurações.

Para ver se você pode selecionar a opção Wake Word.

Amazon

O que você pode fazer com o Alexa em um PC?

Você pode usar o Alexa para definir lembretes, cronômetros e alarmes, criar listas de compras e de afazeres, ouvir música e audiolivros, verificar seu calendário e compromissos, e até mesmo controlar sua casa inteligente. O Alexa no PC funciona quase como o Alexa em qualquer outro dispositivo. A única diferença, tanto quanto podemos dizer, é que o Pandora não é atualmente suportado dentro deste aplicativo Alexa para Windows.

Coisas que você pode tentar perguntar ao Alexa:

Especialmente os vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022 - Podcast ep. de bolso Pocket-lint. 176 Por Rik Henderson · 1 Dezembro 2022 Esta semana, nos concentramos nos vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022, com um olhar sobre os melhores gadgets, tecnologia e jogos para cada

"Alexa, o que está no meu calendário hoje"?

"Alexa, leia-me um livro".

"Alexa, acenda a luz".

"Alexa, como está o tempo em casa?"

Você pode controlar seu PC com a Alexa?

O Alexa no Windows permite que você controle um conjunto básico de funções do sistema, incluindo a capacidade de ajustar o volume e a luminosidade da tela.

Escrito por Maggie Tillman e Dan Grabham. Edição por Luke Baker.