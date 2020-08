Como instalar uma VPN em um Amazon Fire TV Stick

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os dispositivos de streaming Fire TV Stick da Amazon permitem que você converta qualquer TV em uma smart. Basta conectar um a uma porta USB ou HDMI sobressalente e conectá-lo à internet. Isso abre uma infinidade de novos serviços de vídeo, incluindo Amazon Prime Video com programas como The Grand Tour e muitos filmes.

Ele também permite que você acesse outros serviços de streaming, como Netflix, BBC iPlayer e ITV Hub, junto com serviços de áudio como Spotify e Amazon Music.

Os premiados dispositivos de streaming Fire TV Stick são conectados na parte de trás de um aparelho e oferecem acesso a streaming de vídeo e suporte de voz Alexa por meio de um controle remoto incluído.

A principal diferença entre eles é que o Fire TV um pouco mais caro é capaz de reproduzir vídeo 4K HDR, enquanto o Stick oferece um máximo de 1080p (Full HD) de vídeo.

Embora o uso de uma VPN em um decodificador de streaming possa não vir à mente imediatamente, ainda é um dispositivo que pode se conectar à Internet e, portanto, algo que você pode querer esconder ou proteger de olhares indiscretos.

Como alternativa, adicionar uma VPN a um dispositivo de streaming tem outras vantagens, algumas das quais os fabricantes da caixa podem não querer que você saiba.

Tal como acontece com muitos sistemas de streaming, alguns conteúdos podem ser bloqueados geograficamente; determinado conteúdo, como Amazon Prime Video, está disponível apenas em certas localizações geográficas. E como o Amazon Fire TV Stick é portátil o suficiente para levar com você para o exterior, você pode querer enganá-lo e pensar que ainda está em casa para assistir aos programas de que mais gosta.

Usar uma VPN para falsificar sua localização pode abrir parte desse conteúdo e é surpreendentemente simples de fazer. Você só precisa escolher uma rede privada virtual de nossa lista dos melhores serviços VPN hoje e seguir as etapas abaixo.

Se você foi um dos primeiros a adotar o Amazon Fire TV Stick e tem um modelo da versão 1, infelizmente você está sem sorte. O processador neste modelo não é capaz de executar uma VPN. Apenas aquele com Alexa Voice Remote ou superior tem o poder de processamento necessário.

Dado que o Amazon Fire TV e o Fire TV Stick executam uma variante do sistema operacional Android e a maioria dos provedores de VPN já fornece aplicativos Android, isso deve ser fácil.

Alguns provedores de VPN têm aplicativos compatíveis com Fire TV que estão disponíveis na loja de aplicativos integrada da Amazon, então é melhor escolher um deles.

No momento em que este artigo foi escrito, havia vários provedores de VPN que oferecem aplicativos diretamente na app store, incluindo Nord VPN, IPVanish, Express VPN, KeepSolid VPN e Digibit VPN.

Para instalar esses aplicativos, basta seguir as seguintes etapas:

Ligue o seu Fire TV Stick (ou Fire TV) Na parte superior da tela, você verá "Aplicativos". Selecione isto. Em "Categorias", escolha a opção "Utilitários". Aqui, você deve ver vários aplicativos VPN. Escolha o cliente VPN necessário e selecione "Obter" para baixar o aplicativo. Depois de baixado e instalado, selecione "Abrir". Em seguida, siga as instruções na tela para fazer login em seu provedor de VPN usando seu nome de usuário e senha. Uma vez logado, escolha o local do servidor ao qual deseja se conectar e permita o estabelecimento. Uma vez conectado, pressione o botão "Home" no controle remoto e você está pronto para ir.

Nem tudo está perdido se o provedor de VPN de sua escolha não tiver um aplicativo diretamente na app store. É possível instalar a maioria dos aplicativos Android, mas é um pouco mais complicado do que o método descrito acima.

Para obter uma VPN em seu Fire TV Stick ou Fire TV, você precisará instalar um arquivo APK Android. Eles devem estar disponíveis no seu provedor de VPN e aconselhamos sempre fazer o download diretamente de seu site, em vez de um terceiro que possa conter malware ou adware.

Você também precisará habilitar seu dispositivo Fire TV para instalar aplicativos de fora da app store. Para fazer isso, abra a seção Sistema e configurações no menu Fire TV. Na seção "Opções do desenvolvedor", há uma alternância para permitir aplicativos de fontes desconhecidas. Ligue isso. Em seguida, volte para o menu principal.

Digite “Downloader” na barra de pesquisa. Isso deve encontrar um aplicativo chamado Downloader.

Depois de fazer o download, abra o aplicativo e digite o endereço do arquivo APK do seu provedor de VPN. Se você não conseguir encontrá-lo na página da web, tente entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente e solicitar o link direto.

Isso deve executar e instalar automaticamente o cliente VPN, mas se não, clique no arquivo baixado no aplicativo Downloader.

Agora você precisa fazer login e se conectar ao seu provedor de VPN.

No menu iniciar, vá para "Configurações", depois "Aplicativos" e "Gerenciar aplicativos instalados"

Encontre o aplicativo VPN que você baixou e inicie-o por meio do submenu. Isso deve levá-lo à página de login da VPN, onde você pode inserir seu login e senha (pode ser necessário usar um controlador ou teclado para esta etapa).

Uma vez conectado, você deve estar pronto para ir. Você pode ter a opção de configurar o aplicativo para se reconectar automaticamente, e recomendamos que você ligue isso.

Agora você está pronto para usar sua Fire TV ou Fire TV Stick com uma VPN.

Escrito por Steve Dye. Edição por Dan Grabham.