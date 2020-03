Ganhe um mês grátis no Amazon Music Unlimited

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon está oferecendo um mês gratuitamente em seu serviço de streaming Amazon Music Unlimited.

Resposta da Amazon ao Spotify, o Amazon Music Unlimited oferece mais de 50 milhões de músicas para transmitir em vários dispositivos, incluindo os alto-falantes Echo da empresa. Naturalmente, você também pode baixar faixas para ouvir offline em smartphones ou tablets.

Como parte do plano, você também terá acesso às novas faixas Ultra HD e 3D, apresentadas melhor pelo alto-falante inteligente do Amazon Echo Studio.

Depois que o mês gratuito expirar, você mudará para um plano completo que custa US $ 9,99 / £ 7,99 por mês para os membros do Amazon Prime, portanto, você precisará cancelar antes que a avaliação gratuita termine para evitar a cobrança.

No entanto, se desejar no futuro, a Amazon também oferece a opção de assinatura de um único dispositivo Echo por US $ 3,99 / £ 3,99 por mês. Obviamente, é um plano bastante limitado, mas é um bom valor se você não costuma ouvir também em um smartphone.

Há também uma opção de US $ 14,99 / £ 14,99 por mês para um plano familiar que abrange até seis membros da família, que podem transmitir música em todos os diferentes dispositivos que escolherem.