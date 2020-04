Plano familiar ilimitado da Amazon Music: veja aqui o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Amazon Music Unlimited, projetado para atender Spotify , Apple Music e serviços similares, oferece um plano familiar aos usuários.

Ele permite que até seis pessoas ouçam músicas por US $ 14,99 ou US $ 14,99 por mês, se você não é um assinante Prime (ou se você é e deseja pagar mensalmente). Esse é o mesmo preço da opção de plano familiar da Apple Music.

Aqui está o que você precisa saber sobre o Plano Familiar.

O Plano Familiar permite que cada membro da sua família (até seis membros com 13 anos ou mais) use o Amazon Music Unlimited e todos os seus recursos.

As contas não são compartilhadas e cada membro da família terá uma conta na Amazon com suas próprias recomendações. A única coisa que é compartilhada é o pagamento, e um membro da família é responsável pela cobrança mensal.

A Amazon disse que cada membro da família na assinatura do Plano Familiar terá acesso à mesma funcionalidade que uma assinatura do Plano Individual. Você ainda verá todas as suas próprias músicas, bibliotecas, listas de reprodução e recomendações personalizadas.

O Amazon Music Unlimited é semelhante ao Apple Music e Spotify, pois oferece "dezenas de milhões" de músicas que você pode ouvir sob demanda e sem anúncios. Ele também fornece recomendações por meio de algoritmos e listas de reprodução escolhidas a dedo, e você pode acessá-lo por aplicativos móveis e pela Web.

Além disso, você pode fazer com que o Amazon Music reproduza músicas diferentes em dispositivos Echo diferentes em sua casa, se você tiver um plano familiar. Caso contrário, a música mudará de um dispositivo para outro quando você solicitar que toque alguma coisa.

Membros Prime e não Prime: Um membro da família paga £ 14,99 ou US $ 14,99 por mês para todos os membros da família na assinatura.

Um membro da família paga £ 14,99 ou US $ 14,99 por mês para todos os membros da família na assinatura. Somente membros principais: um membro da família paga £ 149 ou US $ 149 por ano para todos os membros da família (efetivamente um desconto de dois meses).

Os usuários de eco têm acesso a um plano de assinatura especial por £ 3,99 ou US $ 3,99 por mês. Se você faz parte de um plano familiar da Amazon Music, ainda pode acessar o serviço no seu Echo sem precisar comprar um plano Echo separado. Como usuário de eco, você também pode atualizar para um plano individual ou uma assinatura de plano familiar a qualquer momento.

Para se inscrever no Plano Familiar Ilimitado de Música da Amazon, acesse aqui no Reino Unido , aqui nos EUA .