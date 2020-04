Como ativar a verificação em duas etapas na Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todo mundo sabe até agora que você nunca pode ser muito seguro quando se trata de usar a Internet. Somos instruídos a usar várias senhas complexas em todas as nossas contas, por exemplo. Ou, melhor ainda, devemos ativar a verificação de dois fatores sempre que possível. Medidas de segurança como essa dificultam o acesso dos hackers às suas informações privadas e o roubo da sua identidade.

A verificação em duas etapas adiciona uma segunda etapa ao processo básico de login (quando você digita seu nome de usuário e senha para fazer login). Sua senha é considerada um único fator de verificação. A adição de um segundo fator tornará sua conta um pouco mais segura ou mais difícil de invadir.

Portanto, com um segundo fator adicionado, você precisará inserir dois tipos de credenciais para acessar uma conta online. Esse segundo fator pode ser sua impressão digital, um telefone ou várias outras coisas. Se for um telefone, você receberá um código SMS enviado ao seu telefone. Você precisará desse código para fazer login.

Vá para o site local da Amazon

Faça login em sua conta

Vá para "Sua conta" no menu suspenso "Conta e listas" em seu nome

Selecione "Login e segurança"

Pode ser solicitado que você faça login novamente neste momento

Clique em "Editar" nas configurações da verificação em duas etapas (2SV) OU clique em "Introdução" na verificação em duas etapas

Mais uma vez, você pode ser solicitado a fazer login

Você pode inserir seu número de telefone para receber um código de verificação

Seu telefone deve estar disponível sempre que você fizer login na sua conta Amazon e deve poder receber mensagens SMS.

Como alternativa, em vez de enviar um código para você sempre, use um aplicativo de autenticação em duas etapas, como Authy ou Google Authenticator. Isso é especialmente útil para quando você não tem acesso ao serviço de célula. O aplicativo no seu telefone ainda gerará um código que você pode digitar no sinal da mesma maneira que nos códigos de texto.