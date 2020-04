Amazon Prime Music: O que é e como difere do Music Unlimited?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon finalmente trouxe seu próprio serviço de streaming de música para o Reino Unido. É um serviço limitado gratuito para usuários do Amazon Prime - os membros não precisam pagar mais para acessá-lo.

Realmente não aceita diretamente os gostos de Spotify , Apple Music , Tidal e Deezer - esse é o trabalho do Amazon Music Unlimited, que custa extra por mês.

O Prime Music oferece mais de um milhão de faixas ou álbuns para transmitir pela Internet ou fazer o download para ouvir offline sem que você precise comprá-los imediatamente.

Existem listas de reprodução selecionadas para serem ouvidas, reunidas pela equipe Prime, ou você pode simplesmente encontrar faixas ou álbuns. Alguns são sugeridos através de uma área "recomendada" que promove álbuns com base em faixas que você pode ter comprado anteriormente na Amazon ou ouvido recentemente.

Existem também gráficos de músicas ou álbuns populares baseados no que os outros estão ouvindo. E há músicas, álbuns e listas de reprodução promovidas que são novas na plataforma para você experimentar. Todo o conteúdo do Prime Music pode ser pesquisado.

O Prime Music é um benefício adicional para os membros do Amazon Prime. Isso significa que a taxa anual de £ 79 paga pelos membros agora inclui também streaming ilimitado de músicas.

A associação Prime oferece entrega ilimitada em um dia para milhões de itens, acesso a todos os filmes e programas de TV disponíveis no Amazon Prime Video, armazenamento ilimitado de fotos na nuvem através do Prime Photos, acesso a um e-book por vez através dos proprietários do Kindle. Biblioteca de empréstimos e agora também Prime Music, tudo por uma taxa anual.

Uma assinatura equivalente da Netflix custa 7,99 libras por mês para HD (5,99 libras para SD), mas também é lançada como parte da associação ao Amazon Prime - e isso é antes de você chegar ao streaming de música (limitado).

Portanto, independentemente da entrega do Prime, da Prime Photos ou da Biblioteca de Empréstimos para Proprietários do Kindle, £ 79 por ano para o Prime Music e o Amazon Instant Video representam uma incrível relação custo / benefício.

Embora os membros do Amazon Prime possam convidar outros membros de sua família (até um adulto extra e quatro crianças) para compartilhar seus benefícios do Prime como parte de um agregado familiar da Amazon, isso não inclui o Prime Music.

Agora, o Prime Music está disponível em qualquer dispositivo que tenha acesso a um aplicativo Amazon Music. Esse aplicativo também poderá reproduzir qualquer música digital que você comprou da Amazon e atualmente armazena na nuvem (ou baixou para o dispositivo). Agora também possui uma seção dedicada ao conteúdo do Prime Music.

Tudo parece bom demais para ser verdade e, em comparação com serviços como Spotify, Apple Music, Deezer e o resto , é o que acontece. O Prime Music não oferece nem um pouco a mesma quantidade de conteúdo disponível para transmitir ou baixar para ouvir offline e é por isso que o Amazon Music Unlimited existe: confira nosso guia para isso .