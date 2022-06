Uma versão web gratuita do Photoshop está chegando para que todos possam usar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Adobe começou a testar uma versão gratuita do Photoshop que você pode acessar a partir de um navegador da web.

De acordo com The Verge, a empresa de software planeja anunciar o serviço gratuito como uma ferramenta para todos, em uma tentativa de conseguir mais usuários. Atualmente, está testando esta versão gratuita no Canadá. Aparentemente, os usuários podem acessar o Photoshop na web através de uma conta gratuita na Adobe. A Adobe o chama de uma oferta "freemium", mas planeja pagar o paywall com alguns recursos para assinantes pagantes.

Nunca tema, haverá suficientes ferramentas de "função central" disponíveis ao usuário sem nenhum custo. "Queremos tornar [Photoshop] mais acessível e mais fácil para mais pessoas experimentarem o produto", a Adobe lançou para a mídia.

Qualquer assinante do Photoshop pode entrar no sistema e iniciar um novo documento diretamente da web. Mas agora, ao ser gratuito para todos os usuários da web, o Photoshop é ainda mais acessível. Mas a Adobe ainda não disse oficialmente quando esta versão web freemium será lançada.

Uma versão web do Photoshop foi lançada pela primeira vez em outubro passado. É uma interface simples que permite fazer manipulações básicas, incluindo camadas. Também acrescentou mais ferramentas de edição nos últimos meses, incluindo a borda de refinamento, curvas, e as ferramentas de dodge e burn. Mas ainda é redimensionada, oferecendo apenas um subconjunto de recursos.

Escrito por Maggie Tillman.