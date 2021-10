Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adobe lançou novas versões do Photoshop e do Illustrator, construídas especificamente para a web.

Isso significa que, se você assinar a Creative Cloud, poderá acessar os dois programas em seu navegador. Você pode editar seus documentos hospedados na nuvem sem precisar baixá-los ou abrir aplicativos de desktop da Adobe. Há apenas uma ressalva: não espere versões completas do Photoshop ou do Illustrator. Essas são versões muito reduzidas, permitindo o uso de ferramentas básicas de edição, como borracha, pincel de correção de manchas e laço de seleção.

Você também poderá usar camadas e deixar anotações e comentários. Mas se você quiser fazer edições pesadas, você precisará abrir o aplicativo. A ideia é que, com o Photoshop e o Illustrator na web, será mais fácil compartilhar arquivos com outras pessoas e ainda fazer pequenos ajustes dinamicamente de qualquer lugar.

Novamente, você terá que ser um assinante da Creative Cloud para usar o Photoshop e o Illustrator na web. Nos Estados Unidos, o plano Creative Cloud All Apps custa US $ 52,99 por mês e fornece acesso a 20 aplicativos da Adobe, incluindo Photoshop e Illustrator. Separadamente, esses dois aplicativos custam US $ 20,99 por mês cada.

O Photoshop na web está disponível como uma versão beta agora para todos os assinantes da Creative Cloud testarem. O Illustrator na web também está sendo lançado, mas é uma versão beta somente para convidados. A Adobe começou a aceitar inscrições para o beta do Illustrator aqui .