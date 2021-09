Esses Photoshoppers recriaram hilariamente parceiros famosos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Outra competição clássica do Photoshop da Design Crowd mostra os participantes reinventando parcerias famosas com resultados divertidos.

Conhecida como Swapping Partners , esta competição tem times fictícios famosos e parceiros de cinema sendo separados de seus amigos habituais e se unindo a outra pessoa. Os resultados costumam ser divertidos e certamente nos fazem imaginar como seria se acontecesse de verdade.

Coletamos alguns de nossos favoritos, mas não deixe de conferir as galerias no Design Crowd para ter um gostinho do melhor do resto.

The Lone Ranger e Boy Wonder

O vencedor do quarto conteúdo de Parceiros de Troca foi criado por Mandrak e mostra o classicamente popular homem da lei mascarado, o Lone Ranger sendo reparado com Robin em vez de Tonto.

Não temos certeza se o Garoto Maravilha seria tão bom em rastrear suas presas, mas pelo menos sua aparência mascarada combina com a de seu novo parceiro.

Flavor Flav e Oliver Hardy

Oliver Hardy, a lenda da era do cinema mudo de 1927 a 1955, aparentemente trocou seu bom amigo Stan Laurel por Flavor Flav.

Não temos certeza se o rapper americano teria sido tão popular na cena do movimento silencioso, mas ele certamente tem uma personalidade grandiosa para entreter.

Batman e Grommit

Embora o Coringa possa não ter sido o parceiro de Batman, é certamente hilário imaginar o que poderia acontecer se ele fosse o arquiinimigo do Cruzado de Caped.

Derrotado facilmente com apenas um bom pedaço de queijo.

Sherlock Powers

O detetive de ficção Sherlock Holmes trocou seu fiel companheiro e sério parceiro de negócios, Dr. Watson, pelo pretensioso Austin Powers.

Imaginaríamos que este filme seria mais divertido do que o normal, mas certamente vale a pena assistir.

Mario e mickey

Mickey Mouse tem o seu jeito alegre de sempre e está extremamente satisfeito por se juntar a Mario. O encanador italiano não parece muito satisfeito por perder Luigi.

Wall-E e Baby Groot

Imagine as conversas fúteis que esses dois teriam. Nenhum dos dois capazes de se comunicar da maneira usual, eles certamente teriam um tempo interessante juntos.

Miss Piggy and The Beast

Imaginaríamos que a Fera receberia mais do que esperava por ter a Srta. Piggy em sua vida. Ela é bastante difícil.

O boneco certamente é um substituto divertido para Belle, e nós imaginamos que esse crossover de Jim Henson / Walt Disney seria divertido de assistir.

Plutão e Shaggy Rogers

Ruh-roh - RAGGY !!! Scooby Doo, o detetive Dogue Alemão amador foi substituído por outro cãozinho de desenho animado famoso na forma de Plutão - o cão de estimação do Mickey Mouse.

Ele é um ajuste muito interessante para a gangue, embora seja muito inteligente, também não fala inglês e se assusta tão facilmente quanto Scooby Doo.

Chris Tucker e Owen Wilson

Este não é apenas uma troca de parceiro, mas também um cruzamento de filme. Com Chris Tucker da fama da Hora do Rush e Owen Wilson dos Cavaleiros de Xangai se unindo.

Pobre Jackie Chan, aparentemente foi totalmente abandonado. Não temos certeza de onde o elemento Xangai entra aqui, mas temos certeza de que Wilson e Tucker fariam uma dupla hilária.

Senhora e o ... Gromit

Gromit faz uma segunda aparição, desta vez sorvendo espaguete com Lady from Lady and the Tramp.

Talvez uma das cenas animadas mais conhecidas de todos os tempos, os filhotes românticos poderiam ter tido um relacionamento muito diferente se Grommit fosse a estrela. Esperamos que haja queijo suficiente na refeição para o seu gosto.

Oscar e Nemo

Este crossover mostra Oscar de Shark Tale sendo associado a Nemo. Ambos os filmes têm uma forte presença de tubarão, por isso faz muito sentido.

Will Smith certamente traria uma divertida dose extra de carisma para Procurando Nemo também.

O arquivo x

Imagine Arquivo X, mas com o Mulder de David Duchovny sendo substituído por um Clint Eastwood de aparência muito mais séria.

Não temos certeza se ele estaria tão aberto para a verdade estar lá fora.

Neste verão eles não vão embarcar em avião

De volta à hora do rush novamente, só que desta vez Jackie Chan foi trocado por Mr.T.

Lembre-se de que ele não vai embarcar em um avião idiota.

Asterix, Obelix e Odie

Parece que muitas pessoas envolvidas nesta competição têm uma queda por trocar cães amados de várias equipes e parcerias.

Aqui, o adorável cachorrinho de Obelix, Dogmatix, foi substituído por Odie, o estúpido amigo de quatro patas de Garfield. De alguma forma, ele se encaixa perfeitamente, mas nos perguntamos o quão útil ele seria na luta contra os romanos.

Will Smith e Wallace

Faz muito tempo que não vemos um desenho animado / filme do mundo real. Embora Martin Lawrence e Will Smith formem uma boa equipe, ainda adoraríamos ver Wallace fazendo parceria. A comédia estúpida certamente se seguiria.

Monster University apenas com Minions

Mike Wazowski desapareceu da Universidade de Monstros e foi substituído por Minions. Temos que admitir que Minions seria uma opção divertida no universo do Monstro.

Os arquivos sobrenaturais

Infelizmente, depois de rodar por 15 anos, a adorada série de ficção científica Supernatural chegou ao fim na 15ª temporada.

Talvez este spin-offr com Jared Padalecki e David Duchonvey possa preencher o vazio que o show deixou para trás.