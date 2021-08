Esses artistas do Photoshop transformaram animais de estimação em alimentos deliciosos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amamos o trabalho de Photoshoppers habilidosos e as competições de Design Crowd incluem alguns trabalhos realmente talentosos de pessoas de todo o mundo.

Em uma competição, os participantes apropriadamente chamados de " Pet Food " foram desafiados a criar hilários cruzamentos de comida animal. Os resultados às vezes são deliciosos. principalmente sempre cômico e surpreendentemente bom também.

Linguiça de cobra

Não é o tipo de salsicha que você gostaria de comer em seu prato, mas salsicha de cobra é certamente uma ideia divertida. Embora possamos apostar que tem gosto de frango.

Caracol e Ensaymada

Uma combinação estranha e maravilhosa de guloseimas açucaradas e caracol viscoso. Este Photoshopper criou uma combinação de caracol e Ensaymada. Nós nos perguntamos o que as pessoas que gostam de comer caracóis pensariam disso.

Cervo de romã

Este cervo agora é mais doce em mais de uma maneira, graças à adição de frutas de romã sob seu pelo.

Pandanut Vermelho

Infelizmente, o panda vermelho está atualmente na lista de espécies ameaçadas de extinção, com menos de 10.000 deles na natureza. Eles também estão diminuindo devido à perda e fragmentação do habitat, caça ilegal e depressão por endogamia.

Talvez se o humilde panda vermelho tivesse pele tão forte quanto cocos, ele pudesse sobreviver com mais eficácia.

Hippopumpernickel

Imaginaríamos que ser feito de pão pela metade não seria muito útil quando você passa a maior parte do tempo vivendo na água. Este hipopótamo ficaria muito encharcado, mas gostamos do trabalho que o editor fez com as imagens.

Fruta miwi

Peludo, abobrinha, fofo e suculento. Esta visão de uma raça de camundongos Kiwi é realmente bastante verossímil e também realizada de forma hilariante.

Cenoura Peixe Dourado

Esta combinação de cenoura de peixinho dourado parece ter crescido em um sistema de propulsor baseado em plantas. Perfeito para se mover rapidamente em sua tigela pequena.

Gato peixe

Os gatos adoram peixes, não é? Coisinhas deliciosas que são. Mas este gato não tem certeza se aprova Fishcat.

Uma criatura de aparência estranha e maravilhosa que é ao mesmo tempo pele e escamas. Tão capaz de subir nas árvores como de dar um mergulho no mar sem confusão.

Sopa de foca

Infelizmente, isso também pode ser verossímil. Não ficaríamos surpresos em saber que as pessoas estão tomando sopa feita com focas em algum lugar do mundo.

Dito isso, imaginaríamos que não contém uma foca viva que pareça um pouco taciturna.

Salsicha Dachsund

Esta lista não estaria completa sem um Dachsund transformado em salsicha agora, certo?

Este filhote certamente não parece muito satisfeito com isso.

Peixe palhaço salmão

Você tem que dar uma olhada neste aqui para apreciar a atenção aos detalhes. Aqui, o artista do Photoshop fundiu o peixe-palhaço com uma aparência que lembra um filé de salmão.

Sopa de rã

Esta sopa já parecia bem pantanosa, agora é ainda menos atraente com a adição de uma do. Você ainda gostaria de comer?

Bolos de caranguejo

Você já ouviu falar de bolos de caranguejo, mas já viu vagando pelas ruas? Você tem agora. Completo com velas de aniversário para visão noturna.

Pássaros ervilha

Diz o ditado "... como duas ervilhas em uma vagem", geralmente significando que as pessoas são tão semelhantes que são como ervilhas idênticas em suas casas.

Isso soa verdadeiro também para esses filhotes minúsculos aninhados em seu casulo.

Cobra cana doce

Outra criatura que você não gostaria de encontrar em seu prato ou, neste caso, em seu estoque de doces.

A cobra do bastão de doces de alguma forma faz com que esta cobra pareça ainda mais ameaçadora do que o normal.