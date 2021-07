Adobe traz suporte nativo para Apple Silicon para Premiere Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após um período em beta, a Adobe lançou uma versão final do Premiere Pro para Macs baseados em Apple Silicon (M1), bem como um novo recurso de fala para texto.

O Speech to Text suporta 13 idiomas e você pode facilmente corrigir ou editar o texto depois de transcrito. O Speech to Text cria automaticamente legendas na linha do tempo. Adobe diz que Speech to Text mais uma vez usa sua própria tecnologia Adobe Sensei AI.

A Adobe afirma que há uma clara melhora de produtividade em poder adicionar texto para legendas por meio de fala (desde que você não tenha as legendas enviadas de outro lugar).

O lançamento mais recente segue o teaser da Adobe no mês passado de que os aplicativos Creative Cloud da Adobe são executados até 80 por cento mais rápido em chips Apple M1 em comparação com o processador Intel equivalente (em outras palavras, não os chips Intel topo de linha que vimos em muitos pro- nível Macs).

O número do Premiere Pro é 77% melhor, com tempos de inicialização 50% melhores.

Adobe diz que recebeu suporte M1 em abril e maio, respectivamente. E suporte M1 para. Os recursos de integração do After Effects no Premiere Pro, como os modelos Dynamic Link e Motion Graphics, já foram otimizados para Macs com M1.

Photoshop, Premiere Rush e Audition são já nativo para Apple M1, assim como Lightroom, que tem suporte para Macs baseados em M1 desde dezembro . Os aplicativos de afinidade do Rival Serif eram atualizado em novembro .

Adobe After Effects para Apple Silicon entrará em beta público ainda este ano.

Os testes de velocidade foram realizados usando o MacBook Pro de 13 polegadas, provavelmente porque é o único modelo da Apple disponível com chips Intel e Apple.

Ambas as configurações têm 16 GB de RAM e SSDs de 2 TB e lançaram o Apple M1 contra o Intel Core i5 de 10ª geração. Desde então, a Intel lançou chips Core aprimorados de 11ª geração para laptops.

