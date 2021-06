A Adobe afirma que os Macs Apple M1 oferecem desempenho 80% melhor em aplicativos Creative Cloud

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adobe anunciou atualizações para o Illustrator, InDesign e Lightroom Classic - todos agora nativos para Apple Silicon Macs executando o processador M1 da Apple. O Photoshop já é nativo.

O Lightroom oferece suporte nativo a Macs baseados em M1 desde dezembro , enquanto os aplicativos de afinidade do rival Serif foram atualizados em novembro .

A Adobe também divulgou alguns dados bastante incendiários que mostram que o desempenho dos aplicativos da Creative Cloud é significativamente melhor no chip M1 - uma média de aumento de desempenho de 83 para 88 por cento no Photoshop.

E se você está pensando que isso pode refletir apenas alguns recursos importantes, como preenchimento com reconhecimento de conteúdo, você está errado - o especialista Andreas Pfeiffer realizou 774 medições de benchmark em todo o pacote de software e publicou um relatório mostrando todos os resultados.

Os recursos de IA usando a tecnologia de aprendizado de máquina Sensei da Adobe aumentaram de 4 a 6 vezes o desempenho.

Agora, há uma ressalva (é claro) e é que ele não reflete a especificação mais alta do processador Intel disponível em um Mac - você pode obter o iMac com Core i9, por exemplo, e é claro que o Mac Pro usa a estação de trabalho Intel Xeon salgadinhos.

A comparação foi realizada usando o MacBook Pro de 13 polegadas, provavelmente porque é o único modelo da Apple disponível com chips Intel e Apple. Ambas as configurações têm 16 GB de RAM e SSDs de 2 TB e lançaram o Apple M1 contra o Intel Core i5, que é presumivelmente a 10ª geração 1038NG7 lançada no início do ano passado. É importante notar que a Intel introduziu chips de 11ª geração mais novos do que aquele modelo.

Existem também vários outros novos recursos chegando à Creative Cloud, aplicativos este mês, incluindo:

Ecossistema Lightroom: novas predefinições premium, recursos de edição colaborativa, Super

Resolução no Lightroom e Lightroom Classic (anteriormente disponível no Adobe Camera Raw) e proporções de corte personalizadas no Lightroom

Novos recursos de retoque poderosos no Photoshop Express, incluindo suavização da pele, cura com reconhecimento de conteúdo, liquefação facial e caricatura

Pincéis personalizados no Photoshop no iPad

Rotate View no Illustrator no desktop

Novas ferramentas de estilo no Adobe XD: Inner Shadow, Outline Stroke e Angular Gradient

Escrito por Dan Grabham.