Adobe atualiza seus aplicativos de vídeo Creative Cloud com novos recursos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adobe atualizou seus aplicativos de vídeo Creative Cloud com uma série de novos recursos. Os novos recursos chegam no mesmo dia em que a Adobe anunciou que o Photoshop agora será executado nativamente em Macs baseados no Apple M1 .

Os aplicativos foram transferidos para uma versão 2021 e incluem um novo fluxo de trabalho de legendas no Premiere Pro que permite a adição mais rápida de legendas, bem como personalizá-las. Agora você também pode copiar racks completos de efeitos de áudio entre as trilhas.

No After Effects, há vários novos recursos para aumentar a eficiência, incluindo um beta público de renderização de vários quadros. A Adobe diz que isso dará aos usuários uma renderização até 300% mais rápida ao exportar composições com CPUs multicore. A Adobe afirma que está procurando feedback público sobre o recurso.

Há também uma Fila de Renderização otimizada para simplificar a exploração.

O Premiere Rush no desktop e no celular obtém 24 novos pré-conjuntos de cores, enquanto um Estabilizador de distorção mais rápido no Premiere Pro e no After Effects também está disponível. A Adobe diz que isso deve dar aos usuários um ganho de velocidade de cerca de 4x para reduzir o tremido da câmera em imagens Ultra HD 4K.

No Adobe Audition, você também pode gravar novo áudio diretamente em um arquivo de áudio facilmente, sem ter que cortá-lo manualmente.

O Premiere Pro e o After Effects agora estão totalmente preparados para colaboração remota com as Bibliotecas da Creative Cloud para compartilhamento de ativos, bem como projetos de equipe para trabalho entre equipes.

Escrito por Dan Grabham.