O Photoshop e o Illustrator da Adobe agora permitem que você colabore adequadamente em documentos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de ser rastreada no ano passado, a Adobe introduziu a colaboração para documentos baseados em nuvem no Photoshop e Illustrator, bem como o aplicativo de desenho e pintura Fresco da Adobe.

O recurso tão esperado é chamado de Convidar para editar e faz o que diz na lata, trabalhando com documentos armazenados no Adobe Creative Cloud - basta enviar às pessoas um convite para colaborar. Você também pode rolar para trás pelo histórico de edição anterior, se for um colaborador ou proprietário.

O recurso funciona em aplicativos de desktop e iPad e também com a versão do Fresco para iPhone.

Outra novidade no Photoshop é a capacidade de sincronizar suas predefinições do Photoshop. Não muitos de nós estão indo para o escritório no momento, mas se você fosse, seria possível sincronizar os mesmos pincéis, amostras, gradientes, padrões, estilos e formas em suas máquinas de casa e de trabalho e é atualizado conforme você altera as configurações .

No momento funciona em Windows e Mac, com suporte para iPad por vir.

Você pode ativar esse recurso em Preferências> Geral> Sincronização predefinida. Os dispositivos devem estar conectados ao mesmo Adobe ID que você esperava.

Outra novidade é a capacidade de girar toda a tela no Illustrator para iPad .

Escrito por Dan Grabham.