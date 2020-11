Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Esteja você trabalhando em casa em uma capacidade oficial ou perdendo tempo em um projeto maluco de quarentena, a variedade de aplicativos da Adobe são essenciais - e a assinatura da Creative Cloud ficou muito mais acessível na bonança de vendas da Black Friday .

Se você reservar um tempo para configurar um plano no site da Adobe antes de 27 de novembro, você pode economizar no seu acesso mensal ao Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign e Premiere Pro. Se você estiver nos EUA, a empresa está oferecendo um corte de preço considerável, reduzindo o custo mensal de US $ 53 para US $ 40. Se você é aluno ou professor, os planos são ainda mais acessíveis, reduzidos para US $ 16 por mês por um período limitado.

• Veja a oferta da Adobe Creative Cloud Black Friday (EUA)

Não são apenas lobos solitários que podem entrar em ação, com o plano Todos os Aplicativos da Adobe para uso em equipe disponível por US $ 59,99 (de US $ 79,99) e o uso de um único aplicativo reduzido para US $ 24,99 (de US $ 33,99).

Se você estiver no Reino Unido e precisar configurar um plano por meio da Adobe no Reino Unido , uma economia semelhante também está disponível. Em vez disso, porém, a Creative Cloud estará disponível por £ 39,95 (a partir de £ 49,94), mas todos os planos de aplicativos e de aplicativo único permaneceram com a mesma taxa.

Não se esqueça, porém, não se trata apenas do plano Creative Cloud. A Adobe também tem o Photoshop Elements 2021 na promoção Black Friday, que atua como um aplicativo de compra imediata, em vez de seu acesso depender de sua assinatura contínua.

Escrito por Conor Allison.