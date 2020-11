Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está esperando as vendas da Black Friday para atualizar seu software de edição de fotos, a hora de capitalizar é agora - o Adobe Photoshop Elements 2021 está recebendo uma redução de preço por tempo limitado, indo de $ 99,99 para $ 59,99 .

A última atualização de sua linha do Photoshop está disponível na Microsoft Store até 3 de dezembro e, como um dos poucos produtos da Adobe que não exige assinatura, o desconto temporário o torna ainda mais acessível. Você simplesmente paga a última parcela e começa a ter acesso indefinidamente.

• Compre o desconto de 40% na Microsoft Store

Então, o que exatamente o Photoshop Elements 2021 oferece? Bem, o núcleo do programa está simplificando sua edição de fotos, com AI avançada e Edições Guiadas que permitem transformar imagens em GIFs, remover neblina, substituir o céu, mover e redimensionar objetos, adicionar texto e gráficos com facilidade e muito mais.

Como o software foi lançado apenas em outubro, é uma grande oportunidade de lucrar e obter o que a Adobe tem a oferecer sem estar vinculado a longo prazo. E o Photoshop Elements pode ser usado por praticamente todos os níveis de editor de fotos, seja você um casual que deseja um pouco mais de controle sobre seu álbum ou seu trabalho envolve retrabalho de fotos.

Como dizemos, porém, você terá que agir relativamente rápido para tirar vantagem. Como a venda está disponível apenas por meio da Microsoft Store no momento, não há nenhuma indicação se há um número limitado disponível e pode representar sua última chance de conseguir um desconto - e muito sólido, por sinal - este ano.

Escrito por Conor Allison.