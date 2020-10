A Adobe lança o Illustrator para iPad, e agora você pode colaborar nos documentos da Creative Cloud

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adobe anunciou uma série de atualizações em seu pacote de software Creative Cloud, incluindo a capacidade de os criativos colaborarem em documentos - você poderá enviar outros links para documentos em nuvem do Photoshop, Fresco e Illustrator para feedback, enquanto diferentes versões também serão capaz de ser criado.

O Photoshop e o Illustrator agora também têm transmissão ao vivo no aplicativo para que você possa trabalhar junto com outros.

As atualizações vieram durante a conferência anual Adobe Max da Adobe, que está ocorrendo atualmente. Mas em vez de ocupar um espaço enorme em LA, está, claro, online este ano. Então, 2020.

Tendo previamente visualizado, o Illustrator para iPad está agora disponível, otimizado para Apple Pencil.

Seguindo o lançamento do Photoshop para iPad no ano passado, a mudança é um grande passo para retirar os aplicativos avançados da Adobe do ambiente tradicional de PC - embora as mudanças também sejam um bom presságio para os Macs baseados no Apple Silicon que compartilharão a arquitetura subjacente com dispositivos como o iPad Pro. Além de fazer parte da Creative Cloud, você também pode assiná-la por $ 9,99 / £ 9,99 por mês.

O aplicativo autônomo de desenho e pintura da Adobe, Fresco, estava disponível para iPad e Windows (Surface), mas agora chegou ao iPhone. Ele foi redesenhado para a tela menor, mas achamos que faria mais sentido se o iPhone fosse compatível com o Apple Pencil, o que obviamente não acontece atualmente. Ele está disponível para download gratuito ou você pode obtê-lo como parte de um pacote com o Photoshop para iPad por US $ 9,99 / £ 9,99 por mês.

Photoshop, Lightroom, Premier Pro e After Effects também receberam uma série de atualizações com mais recursos aprimorados de IA usando o mecanismo Sensei AI da Adobe.

O principal entre os novos aprimoramentos é um recurso de substituição do céu para o Photoshop (muito legal quando você o vê em ação), bem como uma versão Object Aware do Refine Edge. O Sensei também é usado no Premiere Pro para transcrever automaticamente a fala para legendas. O Illustrator também possui um recurso Recolour Artwork para que você possa alterar completamente o tema de uma obra com um único clique.

A Adobe também lançou uma versão preliminar de sua ferramenta de atribuição de conteúdo como parte da Iniciativa de Autenticidade de Conteúdo (CAI), sobre a qual ela falou no Adobe Max do ano passado.

Escrito por Dan Grabham.