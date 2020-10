Adobe detalha novos recursos no Photoshop e Premiere Elements 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Adobe anunciou uma série de novos recursos nos novos aplicativos Photoshop Elements 2021 e Premiere Elements 2021.

Ajustar inclinação do rosto garante que todos na foto estejam olhando na direção certa, ajustando automaticamente a posição do rosto de uma pessoa.

No Premiere Elements, agora você pode selecionar um objeto específico - ou área - de seu vídeo e aplicar facilmente um efeito que acompanha todo o vídeo. A aceleração da GPU também foi aprimorada, embora existam faixas de música extras.

Agora você pode adicionar movimento a imagens estáticas no Photoshop Elements com um recurso chamado Moving Photos - é um pouco como a função de fotos ao vivo que você tem em muitos telefones. O recurso usa o mecanismo de IA da Adobe, Adobe Sensei, para criar as imagens que você pode gerar como GIF.

Existem também cinco novas edições guiadas, elevando o total para 83 edições guiadas em ambos os aplicativos.

Duotones - aplique efeitos personalizados às suas fotos para um belo efeito de duas cores.

Paisagens perfeitas - com tecnologia Adobe Sensei, você pode facilmente substituir céus, remover neblina e apagar objetos indesejados para criar cenas externas.

Mover, dimensionar e duplicar objetos - seleção fácil de um objeto para que você possa alterar sua posição, tamanho e muito mais.

Exposição dupla - Este efeito de edição do Premiere Elements continua a crescer em popularidade para que você possa reproduzir um vídeo dentro de uma foto e obter o melhor dos dois mundos.

Sobreposições de matte animadas - aplique diferentes formas e estilos de animação a vídeos completos no Premiere Elements e selecione cenas ou transições para criar sobreposições de matte animadas.

Escrito por Dan Grabham.