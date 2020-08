Em breve, o Photoshop será capaz de marcar imagens para que você possa identificar de onde vieram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, o Adobe Photoshop testará uma tecnologia que pode marcar conteúdo original para que você possa ver de onde ele se originou.

A Adobe anunciou a Content Authenticity Initiative em sua conferência Adobe Max no ano passado, onde relatamos que ela estava sendo desenvolvida com a ajuda do Twitter e do The New York Times.

Agora o sistema está quase pronto para testes e Adobe lançou um artigo que diz que será testado no Photoshop este ano. E mais organizações estão a bordo, com a BBC, CBC / Radio Canada, Microsoft, University of California, Truepic e Witness também se juntando ao esforço.

Autenticidade de conteúdo é um tema quente atualmente, com a TikTok anunciando recentemente que estava banindo conteúdo deepfake antes das eleições nos Estados Unidos e outras redes sociais se amarrando em nós lutando contra a desinformação. Mas a proposta da Iniciativa de Autenticidade de Conteúdo é um pouco diferente de outros sistemas retrospectivos porque funciona para rotular o conteúdo original (com o devido crédito) e, em seguida, alertar os usuários quando a mídia for alterada. A Adobe quer promover um padrão aberto para metadados seguros que seriam anexados a imagens compartilhadas, digamos, no Twitter ou Facebook. Em outras palavras, os metadados não poderiam ser modificados facilmente.

"Os esforços para lidar com a autenticidade do conteúdo se concentraram amplamente no uso de IA para detectar falsificações profundas e outras mídias alteradas", disse Andy Parsons, da Adobe, coautor do white paper.

"E esse esforço é importante. Mas não deveria haver também uma maneira transparente de informar o público que criou as fotos e vídeos originais e como esses ativos foram alterados ao longo do tempo? Não é igualmente importante que profissionais criativos e fotojornalistas receber crédito por seu trabalho? "

Escrito por Dan Grabham.