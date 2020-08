Isso é pensar fora da moldura!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há uma competição criativa bacana no Design Crowd que encoraja os participantes a criar obras de arte que adicionam um efeito 3D às imagens tradicionais para fazer as coisas "acontecerem fora das fronteiras".

Cobrimos várias competições diferentes de Photoshop no passado, mas esta é incomum, pois mostra artistas criando alguma arte surreal que realmente confunde e encanta a mente.

Acima

Vimos alguns anúncios bem bacanas ao longo dos anos, mas este imagina como seria se os personagens do filme da Disney Pixar para cima tivessem de alguma forma conseguido sair de um pôster para o mundo real.

Peixe fora dgua

Esta inscrição para a competição fora dos limites mostra aparentemente um entusiasta da pesca orgulhoso saindo do quadro de sua foto Polaroid. O que gostamos nisso, porém, é a mão de tamanho normal tentando agarrar o peixe gigante (ou é minúsculo?) Enquanto confunde o conceito de perspectiva do cérebro.

A camiseta molhada também ajuda a vender a imagem, com o homem emergindo do fundo das águas com sua pesca.

Ponte para lugar nenhum

Nesta imagem Photoshop, uma grande ponte pode ser vista rompendo seu quadro 2D em um plano 3D. Aparentemente levando a lugar nenhum ou talvez uma terra mágica dentro do quadro com veículos viajando para frente e para trás ao longo dos confins de seu espaço interno.

Fantástico.

A serenata

Em 1910, Eugene de Blaas pintou esta imagem intitulada The Serenade . Ele mostrava um grupo de figuras conhecidas (que regularmente apareciam em seu trabalho) conversando e sendo serenatas por um homem sentado em uma parede.

O artista do Photoshop, Underworth, reimaginou esta imagem para a competição fora dos limites e posicionou algumas das mulheres fora da moldura da pintura, enquanto parecia ainda atraente para as de dentro.

Crianas e gatinhos

Outra pintura a óleo clássica vista fundindo-se com uma realidade diferente. Aqui, duas crianças pequenas são vistas brincando com dois gatinhos pequenos. Ambos descansando casualmente contra a tela de óleo que antes os impedia de se mover, mas agora eles aparentemente se libertaram para desfrutar de suas travessuras.

O beijo

A pintura a óleo original, O Beijo ("Il Bacio") de Francesco Hayez, foi trabalhada em 1859 e retratava um casal se abraçando com um beijo apaixonado. É vista como uma das imagens mais apaixonantes da arte ocidental.

Reimaginado por Daniela D para o concurso Design Crowd, parece mostrar o homem preso no quadro enquanto sua amante o beijava de fora no meio de um museu de arte. Parece algo saído de um filme de fantasia moderno, ao invés de uma obra de arte centenária.

Ordenha

Aqui, a senhora servindo leite pode ser vista conversando em um telefone próximo que inexplicavelmente se esticou na pintura a óleo. Leite, que só podemos supor que não seja potável, também é visto derramando-se maravilhosamente sobre a pintura.

Uma pintura dentro de outra

Gostamos desta entrada para a competição, pois ela não apenas vê uma pintura a óleo caindo no mundo "real", mas, em vez disso, vê uma pintura a óleo dentro de outra. Criando uma visão mágica de um homem idoso e um menino olhando para outro homem na imagem que está olhando para longe.

Fuga de abbora

Para um passeio especial de Halloween da competição fora dos limites, o Photoshopper glotobarm começou a trabalhar fazendo esta abóbora de aparência duvidosa estourar pelas paredes desta pintura antiga. Certamente assustador o suficiente para perturbar o elenco original da pintura.

Gregos clssicos

Outra pintura a óleo clássica magnificamente ajustada com o Photoshop. Aqui, não apenas o jovem é visto saindo do quadro, mas também um cachorro latindo nas proximidades também parece ser conjurado do quadro abaixo de seus pés. Tudo no meio de uma galeria de arte.

Escrito por Adrian Willings.