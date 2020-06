A Adobe adiciona uma série de novos recursos à Creative Cloud

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Adobe adicionou vários aprimoramentos aos aplicativos da Creative Cloud, incluindo Photoshop, Illustrator e Premiere Pro.

O aumento da IA no aplicativo (usando o próprio mecanismo Sensei da Adobe) há muito tempo é um mantra, mas as ferramentas que o utilizam economizam tempo cada vez mais útil.

Um recurso aprimorado Select Select - que vimos demonstrado na conferência Maxs Developer da Adobe em novembro passado - agora elimina a dor de selecionar uma pessoa ou animal com cabelo. Você não precisa mais fazer várias correções manuais, pois o software pode identificar de maneira mais inteligente o que precisa ser feito.

O Adobe Camera Raw também foi aprimorado, facilitando a execução de ajustes rápidos.

No Lightroom, agora estão chegando versões para desktop e celular, para que você possa criar iterações diferentes do seu trabalho sem precisar duplicar o arquivo. Há também uma nova ferramenta para os fotógrafos ajustar o tom.

As fontes também se tornaram muito mais inteligentes - em vez de apenas dizer que os tipos de letra usados não estão presentes, a Creative Cloud agora buscará as fontes necessárias.

No Premiere Pro, os editores de vídeo agora podem usar ativos do Adobe Stock. Um novo recurso de detecção de Edição de cena também está a caminho do Premiere Pro, que pode adicionar automaticamente cortes quando necessário. O brilhante recurso Auto Reframe do Premiere Pro - que reorganiza o vídeo para focar o assunto nas cenas de ação - também está chegando ao Premiere Rush como parte de um painel de efeitos no futuro e estará disponível como beta em breve.

O Illustrator agora se juntou ao Photoshop para poder trabalhar com documentos baseados em nuvem - você poderá compartilhar com outras pessoas ou acessá-los no próximo Illustrator para iPad com muita facilidade. Você também poderá compartilhar documentos para revisão no InDesign.

A Adobe também anunciou recentemente que seu aplicativo Photoshop Camera está disponível para download no iOS e Android.