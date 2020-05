Adobe apresenta sensibilidade à pressão do Apple Pencil mais curvas no Photoshop no iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Adobe anunciou várias atualizações para alguns de seus aplicativos hoje, incluindo a adição de dois recursos muito solicitados ao Photoshop no iPad - Curves, além da sensibilidade à pressão do Apple Pencil.

A capacidade de alterar a sensibilidade significa que você deve ser mais preciso ao usar qualquer ferramenta baseada em pincel. Assim, você pode usar o Apple Pencil com firmeza, se desejar, ou com um toque mais leve, se estiver acostumado a fazer isso - isso deve ajudar especialmente aqueles que acham que tiveram que pressionar demais a tela do iPad para alcançar o resultado desejado. Já existe um guia de ajuda completo para alterar essa configuração.

Também foram introduzidas curvas, permitindo que você faça ajustes nas suas imagens da mesma forma que faria em um Mac ou PC. Agora ficou mais fácil ajustar a exposição, os destaques e assim por diante. A capacidade de usar uma configuração específica de número virá em uma atualização posterior.

O Adobe Fresco - o aplicativo de pintura e desenho para iPad e Microsoft Surface - também foi atualizado com uma série de novos recursos, incluindo o aparecimento simultâneo de várias cores, a capacidade de capturar formas de vetores e a exclusão de vetores indesejados facilmente.

Por dentro do Adobe Fresco: o aplicativo de pintura e desenho de última geração da Adobe

Finalmente, a Adobe também introduziu uma atualização para seus aplicativos de vídeo, incluindo Premiere Pro, After Effects e Premiere Rush. Muito disso é focado no desempenho, com atualização automática mais rápida (para ajustar o quadro em torno de um assunto) e codificação de hardware no Windows para vídeo H.264 e H.265 (HEVC) usando as GPUs AMD e Nvidia. Você pode ver muito mais sobre os aumentos de velocidade possíveis aqui .

Agora, os usuários do aplicativo móvel Premiere Rush podem redimensionar vídeos automaticamente para o formato 4: 5 para vídeos do Facebook e Instagram. Você também pode facilmente trocar de câmera ao vivo em um iPhone. e importe mídia do aplicativo Arquivos.