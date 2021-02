Confira esses incríveis trabalhos de Photoshop - fazendo arquitetura comestível!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós já passamos por isso, certo? Você vai para a cama com um pouco de fome e se afasta para se encontrar em um mundo de sonhos onde tudo é comestível. Talvez sejamos só nós, mas paredes de queijo e cadeiras de chocolate são apenas o início de nossas fantasias culinárias.

Felizmente, podemos provar que não estamos enlouquecendo com essas ideias - existe toda uma escola de manipulação de imagens por aí, dedicada a tornar nossos sonhos realidade. Ok, não é uma realidade, mas pelo menos fotorrealista.

O Photoshop pode fazer criações verdadeiramente majestosas e também pode fazer casas de brócolis. Ao contrário de algumas de nossas outras listas, não estamos vendo trabalhos ruins no Photoshop aqui. Reunimos uma grande seleção de fotos para seu prazer de navegação, todas exibindo arquitetura combinada com comida para fazer incríveis criações comestíveis.

Começamos nossa galeria com possivelmente nossa imagem favorita - um abacaxi, amorosamente transformado em uma espécie de casa alta e estreita. Isso nos lembra da Toca, a casa da família Weasley na série Harry Potter. Exceto, obviamente, mais frutado. Os pássaros fazendo ninhos em cima dele são um toque adorável.

Na extremidade oposta do espectro, essa imagem sombria parece resumir apropriadamente como seria viver em um cogumelo gigante exposto durante uma tempestade. A flacidez do fungo dá uma sensação de decomposição, enquanto a forma como as gotas de chuva são iluminadas ao atingir os galhos é deliciosa.

Essa cena cotidiana de um mundo distintamente diferente do nosso é charmosa. Gostamos de imaginar que a joaninha aqui está assumindo o papel de um cachorro de estimação ou de um cortador de grama, dependendo da sua perspectiva.

Enquanto isso, a caverna abaixo daquele gramado é atraente e de aparência calorosa. Tudo foi misturado com habilidade consumada.

O pão é um dos substitutos mais apetitosos da madeira e do concreto nesta lista. Adoraríamos caminhar até esta cabana e dar uma olhada em suas vigas, embora elas provavelmente estejam bem velhas agora. O cracker que forma o telhado do poço é uma adição atraente.

Não temos certeza se essas moradias de maçã seriam realmente capazes de se manter estáveis como são nesta imagem, mas gostamos da composição da peça. Eles parecem para todo o mundo como moradias alienígenas, enquanto aquela turbina eólica é uma dica intrigante quanto a uma fonte de energia.

Sabíamos que os brócolis viriam bons em algum ponto, e o verde saturado dessa imagem nos faz lembrar de um livro do Dr. Seuss ou similar. É uma colagem transportadora, e ficamos intrigados em saber como seria a vida dentro daquele caule.

Essas casas parecem algo saído da imaginação de Lewis Carroll - talvez sejam as respectivas casas de Tweedledum e Tweedledee, por exemplo.

Incluir um cachorro de verdade dá uma estranheza sobrenatural que a cena já tinha de sobra. Para obter pontos de bônus, veja quantas borboletas você pode contar.

Esta batata pode ter pousado nas profundezas da Floresta Fangorn de O Senhor dos Anéis, por causa de todas as raízes torcidas e luz bloqueada que a imagem sugere. Ainda assim, parece aconchegante e familiar, enquanto aquele pagode na cobertura parece o lugar perfeito para relaxar.

Talvez James devesse ter vivido no Pêssego Gigante de forma mais permanente, como esta imagem sugere. As casas têm algo de um chalé inglês rural, enquanto a caixa de correio é uma doce lembrança da mundanidade da vida, mesmo para alguém que vive em um pêssego.

Imaginamos que aquela porta da frente teria que se abrir para uma escada em espiral íngreme para chegar à casa principal neste cogumelo. Todo o musgo, e aquele pôr-do-sol distante, tornam esta cena atraente e pitoresca.

Tudo ficou um pouco em forma de pêra para esta casa, e achamos que o cavalo olhando para trás com confusão resume tudo muito bem. Dito isso, tem uma porta da frente e tanto, e a fumaça que sai da chaminé faz com que pareça aconchegante até certo ponto.

Essa aranha realista tem um lar adorável na forma deste cogumelo, embora um sino de vento feito de crânios a faça parecer assombrada. Na verdade, a abóbora em miniatura é uma dica de que esta casa pode ser perfeita para uma festa de Halloween.

Essas frutas têm uma sensação mítica por causa da tonalidade do céu e da luz usada, e aquele grande besouro de esterco à direita parece muito com ele poderia ser um corcel para a figura no centro.

Parece o tipo de lugar que um monge recluso viveria, ou alguém que não quer ser encontrado.

Há muita coisa acontecendo aqui, desde o hamster orgulhoso de sua casa regando suas flores até o beija-flor que pode muito bem ser um oficial do correio entregando cartas. Por trás de tudo isso, aquela maciça maçã vermelha assenta como uma bela casa, completel com vasos de flores na entrada.

Uma das imagens preferidas da coleção, esses mirtilos parecem maduros para estourar, mas também perfeitos para formar uma espécie de vila suspensa, conectada por passarelas e dando largas a seus habitantes. Parece uma existência pacífica, mesmo que o risco de queda esteja sempre presente.

Gostamos muito da maneira como essas portas e janelas parecem ter sido esculpidas na polpa dos tomates, embora a destruição iminente do pequeno vilarejo seja um pouco angustiante. Ainda assim, o pequeno enredo apresentado por aquela lagarta defendendo sua casa é uma característica doce da composição.

Escrito por Max Freeman-Mills.