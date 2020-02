Confira esses incríveis trabalhos do Photoshop - criando arquitetura comestível!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todos nós já estivemos lá, certo? Você vai dormir um pouco com fome e se afasta para encontrar-se em um mundo de sonhos, onde tudo é comestível. Talvez seja apenas nós, mas paredes de queijo e cadeiras de chocolate são apenas o começo de nossas fantasias culinárias.

Felizmente, podemos provar que não estamos enlouquecendo com essas idéias - existe toda uma escola de manipulação de imagens por aí, dedicada a tornar nossos sonhos realidade. Ok, não é uma realidade, mas pelo menos fotorrealista.

O Photoshop pode criar criações verdadeiramente majestosas e também pode criar casas com brócolis. Ao contrário de algumas de nossas outras listas, não estamos vendo trabalhos ruins do Photoshop aqui. Reunimos uma ótima seleção de fotos para o seu prazer de navegação, todas exibindo arquitetura combinada com comida para criar incríveis criações comestíveis.

Começamos nossa galeria com possivelmente a nossa imagem favorita - um abacaxi, transformado com amor em uma espécie de casa alta e estreita. Isso nos lembra a Burrow, lar da família Weasley na série Harry Potter. Exceto, obviamente, mais frutado. Os pássaros que nidificam no topo são um toque adorável.

No extremo oposto do espectro, essa imagem sombria parece que resume adequadamente como seria viver em um cogumelo gigante exposto durante uma tempestade. A queda do fungo dá uma sensação decadente, enquanto a maneira como as chuvas são acesas quando atingem os rooves é deliciosa.

Essa cena cotidiana de um mundo distintamente diferente do nosso é encantadora. Gostamos de imaginar que a joaninha aqui está assumindo o papel de um cão de estimação ou um cortador de grama, dependendo da sua perspectiva.

Enquanto isso, a caverna abaixo daquele gramado é atraente e de aparência acolhedora. Tudo foi misturado com habilidade consumada.

O pão ocupa o seu lugar como um dos substitutos mais apetitosos para madeira e concreto nesta lista. Gostaríamos muito de caminhar até esta cabana e tomar um pouco de nossas vigas, apesar de já estarem bem velhas. O cracker que forma o teto do poço é uma adição atraente.

Não temos certeza de que essas residências de maçãs possam realmente permanecer estáveis como estão nesta imagem, mas gostamos da composição da peça. Eles olham para todo o mundo habitações alienígenas, enquanto essa turbina eólica é uma dica intrigante sobre uma fonte de energia.

Sabíamos que o brócolis seria bom em algum momento, e o verde saturado dessa imagem nos lembra um livro do Dr. Seuss ou similar. É uma colagem de transporte, e estamos intrigados em saber como seria a vida dentro desse tronco.

Essas casas são mais parecidas com a imaginação de Lewis Carroll - talvez sejam as respectivas casas de Tweedledum e Tweedledee, por exemplo.

Incluir um cachorro de verdade dá uma estranheza sobrenatural que a cena já teve em espadas. Para pontos de bônus, veja quantas borboletas você pode contar.

Essa batata pode ter desembarcado nas profundezas da floresta de Fangorn, em O Senhor dos Anéis, por todas as raízes retorcidas e luz bloqueada que a imagem sugere. Ainda assim, parece caseiro e familiar, enquanto esse pagode na cobertura parece o lugar perfeito para relaxar.

Talvez James devesse ter vivido no pêssego gigante mais permanentemente, como esta imagem sugere. As casas têm uma espécie de chalé rural inglês, enquanto essa caixa postal é um lembrete doce da mundanidade da vida, mesmo para alguém que vive em um pêssego.

Imaginamos que a porta da frente teria que se abrir para uma escada em espiral íngreme para chegar à casa principal deste cogumelo. Todo o musgo e esse pôr-do-sol distante fazem desta uma cena atraente e pitoresca.

Tudo ficou um pouco em forma de pêra para esta casa, e achamos que o cavalo olhando para trás com confusão resume muito bem. Dito isto, há uma porta da frente e a fumaça saindo da chaminé faz com que pareça acolhedora até certo ponto.

Essa aranha realista tem uma linda casa na forma deste cogumelo, embora um tempo de vento feito de caveiras faça com que ela pareça positiva assombrada. De fato, a abóbora em miniatura é uma dica de que esta casa pode ser perfeita para uma festa de Halloween.

Essas frutas têm uma sensação mítica por causa da tonalidade do céu e da luz usada, e esse grande besouro à direita parece muito como se fosse um corcel para a figura no centro.

Parece o tipo de lugar que um monge recluso viveria ou alguém que não quer ser encontrado.

Há muita coisa acontecendo aqui, desde o hamster doméstico que rega suas flores até o beija-flor, que pode muito bem ser um oficial do correio entregando cartas. Por trás de toda aquela maciça maçã vermelha fica uma bela casa, repleta de vasos de flores na entrada.

Uma de nossas imagens favoritas da coleção, esses mirtilos parecem maduros para explodir, mas também perfeitos para formar uma espécie de vila suspensa, conectada por passarelas e fazendo casas redondas para seus habitantes. Parece uma existência pacífica, mesmo que o risco de cair esteja sempre presente.

Realmente gostamos da maneira como essas portas e janelas parecem ter sido esculpidas na carne dos tomates, embora a destruição iminente da pequena aldeia seja um pouco angustiante. Ainda assim, o pequeno enredo apresentado pela lagarta que defende sua casa é uma característica interessante da composição.