27 imagens divertidas de personagens de desenhos animados em Photoshop transformadas em pinturas renascentistas

(Pocket-lint) - Amamos o trabalho de Photoshoppers habilidosos, reimaginando fotos ou dando nova vida a obras de arte clássicas.

Descobrimos uma competição brilhante de Photoshop na Design Crowd, onde alguns indivíduos talentosos combinaram desenhos animados modernos e obras de arte clássicas da Renascença.

Betty Boop liderando o povo

Em uma edição muito mais sombria, Betty Boop e Yosemite Sam são adicionados no lugar de Lady Liberty liderando o povo durante a revolução francesa de 1830. Imaginamos que o criador de Boop, Max Fleischer, nunca a imaginou escalando os corpos dos inimigos da França.

Go-go-Gadgeto Van Gogh!

O falecido grande Van Gogh fez uma série de pinturas instantaneamente reconhecíveis e conhecidas ao longo dos anos. Aquele em que se baseou foi um Retrato do Dr. Gachet e é muito considerado e muito discutido . Agora, em vez disso, inclui uma visão do Inspector Gadget, disfarçado e posando para um retrato.

O beijo

O Beijo foi uma obra-prima criada por Gustav Klimt durante seu chamado "Período Dourado" - mostrava um casal se beijando, seus corpos entrelaçados e envoltos em vestes douradas. O Photoshopped apresenta Disneys Aerial, Sebastian e Flounder. Todo mundo está feliz com o amor jovem.

A criao de Bugs

Não temos certeza se este é uma blasfêmia, mas esperamos que Deus e o mestre Michelangelo vejam o humor dele. Este Photoshopper transformou The Creation of Adam em algo muito diferente, com Deus aparentemente oferecendo ao Pernalonga uma cenoura ou duas.

A morte de Wile E. Coyote

Este pode ser um dos Photoshoppings mais sombrios da nossa lista. A imagem original retrata o assassinato do líder revolucionário francês Jean-Paul Marat. Agora vemos Wile E. Coyote na banheira onde morreu. Sinistro? Sim. Inteligente e interessante? Muito mesmo.

Mona Lisa a princesa

Vimos a Mona Lisa em algumas das outras galerias que criamos com base nas outras competições do Design Crowd. Ela foi reinventada como um gato e um macaco , mas parece ainda mais impressionante como uma princesa da Disney capturada na tela.

O flerte

O Flirt é uma pintura original de Eugene de Blaas. Na pintura original, um homem parece estar mexendo em uma senhora que está relaxando em um banco. A imagem photoshopada faz parecer que ele está apenas admirando o pássaro da Branca de Neve.

A ltima Ceia

Uma edição simples e hilária da imagem de A Última Ceia mostra Homer Simpson sentado desajeitadamente ao lado de Jesus Cristo. Talvez ele esteja se perguntando quem traiu o filho do Senhor.

Bender e os jogadores de cartas

O artista francês Paul Cézanne pintou algumas imagens de homens jogando cartas. Este é certamente o nosso favorito. O Bender de Futurama está sempre feliz em ajudar idiotas a perder seu dinheiro.

Guitarrista de Aladdin

O Velho Guitarrista, de Pablo Picasso, foi originalmente pintado em 1903, durante um período em que o artista estava com o coração partido pela perda de um amigo próximo por suicídio. Ele pintou esta imagem como um aceno para os oprimidos, pobres, doentes e menos afortunados.

Algumas décadas depois, JeremyC reimaginou essa obra de arte icônica com o Gênio do Aladim da Disney. Ele provavelmente olha para baixo porque não consegue realizar desejos para si mesmo.

Os jogadores de cartas

Por volta de 1894, o artista francês Paul Cézanne pintou uma pintura a óleo de estilo pós-impressionista "Os jogadores de cartas". Acredita-se que essa pintura valha até US $ 300 milhões.

E se ele tivesse pintado com Pernalonga e Elmer Fudd em vez disso? Isso valeria mais?

Ces de desenho animado jogando pquer

Os cães clássicos que jogam pôquer foram brilhantemente aprimorados com a adição de Brian Griffin, de Family Guy. Ele não parece muito feliz com isso. Talvez a conversa não seja cintilante o suficiente?

gtico americano

Uma das pinturas a óleo mais famosas da era moderna americana agora foi transformada com a adição de dois dos personagens de desenhos animados mais conhecidos.

Adoramos a atenção aos detalhes neste, há até alguns personagens adicionais nas janelas da casa ao fundo também. Provavelmente parte do mistério que Scooby e Salsicha deveriam investigar.

O Nascimento de Vnus

"O nascimento de Vênus", de Sandro Botticelli, data de 1484 e diz-se que mostra a deusa Vênus chegando à costa após seu nascimento. Uma imagem magnífica que é marcante e de estilo clássico.

Agora ele foi atualizado com um bastante presunçoso Lula Molusco, com certeza é muito diferente.

Rugrats com asas

Lembra dos Rugrags? Phil e Lil, os pequeninos que gostam de diversão. Imagine-os agora como pequenos querubins.

Uma visão muito diferente dos Querubins da Madona Sistina, de Raphael Putti.

Um retrato de Rick Castiglione

Esta pintura clássica de Raphael mostrava originalmente Baldassare Castiglione, o conde de Casatico, que também foi um cortesão, diplomata, soldado e um autor proeminente italiano. Rick Sanchez, por outro lado, é um cientista bêbado e de olhos arregalados com ideias malucas e uma vida ainda mais maluca. Ele parece muito mais importante e interessante em vestes e vestes finas.

As senhoras em espera

"Las Meninas" (também conhecido como The Ladies in Wait) foi pintado em 1656 durante a Idade de Ouro Espanhola - um período em que as artes e a literatura floresciam. Esta pintura em particular é considerada uma das pinturas mais importantes da história da arte ocidental e também uma das imagens mais analisadas de todos os tempos. É uma pintura complexa e enigmática que intriga, especialmente para os historiadores. A adição de Cinderela também é inteligente, pois serviria apenas para fazer as pessoas falarem mais.

O Conestabile Madonna e Eeyore

A pintura original de The Conestabile Madonna é uma pintura pequena, mas icônica e imediatamente reconhecível do artista italiano renascentista Rafael. A adição do Eeyore de AA Milne contribui para uma atualização divertida da imagem clássica. Aprovamos o esforço que este Photoshopper fez - adicionar texturas para fazer o Eeyore se encaixar no trabalho original. Agora Madonna parece estar cuidando de um pequeno burro enquanto lê um livro.

Flintstones na estrada

E se os personagens favoritos de todos os desenhos animados da idade da pedra vivessem em uma era mais moderna. Fazendo uma viagem pela estrada em seu carro movido a pé arcaico, eles são aparentemente fotografados em um retrato drive-by capturado na tela. Este nos fez cócegas.

Voando em uma noite estrelada

O trabalho de Vincent van Gogh é um sólido favorito para edição nessas competições de Photoshop. Esta é uma combinação realmente simples, mas brilhante, com a visão de Peter Pan e companhia voando pela Noite Estrelada. É realmente convincente, considerando o tema mágico caprichoso de crianças pequenas voando.

Jovem princesa com um buqu de pssaros

A pintura original de 1760 de François Boucher teve origem na França e mostrava uma jovem com várias rosas.

Agora foi reimaginado com uma vibração de Branca de Neve completa com pássaros bonitos no lugar de rosas.

Tarzan como Joo Batista (Louvre)

Gian Giacomo Caprotti da Oreno, mais conhecido como Salaì, foi um dos alunos e amigos pessoais de Leonardo da Vinci. Ele foi pintado, como pode ser visto aqui , posando com um sorriso semelhante ao de Mona Lisa. Mais tarde, a imagem foi lembrada por um artista do Photoshop com a semelhança do Tarzan da Disney.

La Charite com Calvin e Hobbes

William-Adolphe Bouguereau pintou a imagem original de La Charite em 1878, mostrando uma jovem amamentando vários filhos. Essa imagem passou a ser uma das imagens de Bouguereau mais caras já vendidas, quando faturou US $ 3,6 milhões em um leilão.

Nós, Bouguereau, nunca imaginamos que Calvin & Hobbes faria uma aparição em sua arte no futuro.

Retrato de uma mulher e uma fera

Por volta de 1506, o pintor italiano Raphael fez a imagem de uma mulher sentada com um Unicórnio . uma criatura que era vista como um símbolo de castidade no romance medieval. Foi interessante pintar mais tarde por outro artista com uma roda de Catherine e uma capa.

Isso foi então reinventado com Belle and the Beast na competição Design Crowd.

Jessica Rabbit como Mona Lisa

Apostamos que você nunca viu Mona Lisa sob uma luz tão atrevida. Esta re-imagem da pintura clássica vê Lisa del Giocondo substituída por Jessica Rabbit.

The Rock of Doom com Betty Boop

A pintura original "The Rock of Doom" mostra Perseu descobrindo Andrômeda acorrentada a uma rocha onde ela será sacrificada a uma serpente marinha devido à ira de Poseidon.

Aqui, Betty Boop é vista em seu lugar, envergonhada por sua situação e esperando ser libertada.

The Flintstones Gothic

American Gothic é mais uma vez reinventado com outro casal de desenhos animados. Desta vez, Wilma e Fred Flintstone são vistos no lugar do par original.

