Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como seria o mundo se os animais estivessem na alta sociedade ou fossem capturados em tela como pessoas da antiguidade?

Esta competição regular do Photoshop da Design Crowd desafia os artistas a criar visões de como pode ser, misturando criaturas em pinturas renascentistas.

Os resultados são divertidos, bonitos e divertidos também. Dê uma olhada nesta galeria para saborear seus brilhantes esforços.

27 imagens hilariantes de celebridades transformadas em pinturas renascentistas

Este artista re-imagina artistas e ícones famosos como influenciadores modernos

Os coalas poderiam ter passado por um período difícil na Austrália, mas este certamente estava vivendo uma boa vida nos tempos antigos. Não apenas um rapaz bonito, mas um cavalheiro para começar.

A pintura original usada para este Photoshopping apresentava William Parker, 13º Barão Morley, que era mais conhecido por ajudar a descobrir o lote de pólvora. Ele era famoso pelos homens que vasculharam o porão do Parlamento e encontraram a pólvora que os conspiradores haviam escondido abaixo.

Agora, ele foi divertido reimaginado como um orangotango de aparência descontraída e alegre, que talvez esteja satisfeito com suas ações e feliz por estar ao serviço do estabelecimento.

De alguma forma, a simples adição de uma cartola e um monóculo é suficiente para fazer até os animais de aparência mais estranha parecerem reais e parte da alta sociedade. Este pássaro elegante também é um assunto sério.

Gostamos dessa entrada na quarta competição do Renaissance Photoshop. Um leão é visto aqui descascando pacificamente batatas quando acidentalmente recebe um corte e sangra por todo o lugar. Até os leões podem sentir dor.

Não é surpreendente ver Mona Lisa nesta lista. Existe outra pintura mais icônica? Gostamos dessa visão de como seria a imagem clássica se houvesse um macaco como sujeito em vez de uma dama. A Mona Lisa também já foi usada em outros hilariantes Photoshoppings em outros lugares e esperamos ver mais no futuro.

Existem muitas pinturas clássicas diferentes da Virgem Maria que adoram Jesus Cristo. Esse Photoshop foi baseado em uma dessas imagens, datada de 1500 e criada por Pinturicchio. Agora é reimaginado com o gatinho Grumpy Cat adorando e igualmente rabugento.

Esta imagem foi a vencedora da 16ª competição Animal Renaissance . É uma visão interessante de um macaco substituindo a mãe de Albrecht Dürer em uma das primeiras pinturas criadas pelo famoso artista em 1490.

Esta adaptação mostra uma atualização do trabalho de Gerard van Honthorst, por volta de 1620. Pensa-se que ele mostre Jesus Cristo quando criança, fornecendo luz para que seu pai carpinteiro trabalhe até tarde da noite. No fundo, os outros personagens podem ser vistos com as asas de um anjo. Também é sugerido que a pintura seja uma interpretação das palavras de que Cristo era a luz do mundo.

Agora parece que poderia ser uma visão de como a pintura seria em um universo alternativo onde os Macacos governavam o planeta.

Esse Photoshop é muito divertido, mas esperamos que não irrite os deuses gregos. No entanto, temos certeza de que o assunto da pintura seria engraçado de qualquer maneira, pois era para mostrar Baco, também conhecido como Dionísio, o Deus do vinho, fertilidade, embriaguez e muito mais.

Agora, apresenta um macaco divertido, desfrutando de uma vida que inclui vinho, frutas finas e uma sensação de descontração.

As pessoas adoram Pugs, são maravilhas fofas, divertidas e com cara de massa. Imagine, porém, um mundo em que eles eram reais e faziam parte da corte do rei. Esta imagem mostra uma adaptação da pintura a óleo original "Retrato de Diego de Villamayor", de Juan Pantoja de la Cruz, por volta de 1604.

Uma das pinturas um pouco mais mórbidas da história mostra o assassinato do líder revolucionário francês Jean-Paul Marat. Ele foi originalmente assassinado por uma mulher com o nome de Charlotte Corday. Agora parece que os gatos são muito mais perigosos e não podem ser confiáveis, especialmente se você estiver tomando banho. Eles odeiam água depois de tudo.

Este Photoshopping apresenta outra pintura da França Revolucionária, pensada para ser de 1795, e mostra Jacobus Blauw, o plenipotenciário ministro assinando alguns documentos importantes. Agora, o retrato mostra um cachorro inteligente colocando a pata no papel. Ele parece muito satisfeito consigo mesmo, então assumimos que é um documento que o povo francês teria gostado.

Esta é uma adaptação fantástica da pintura clássica de Vincent van Gogh " Le Fumeur ". Esta versão do Photoshop não inclui apenas um macaco em vez de um homem, mas também é aprimorada com cores convincentes e é possivelmente um dos nossos favoritos. Embora alguém deva dizer ao macaco que fumar faz mal a você.

Esse cara de rosto comprido parece que viu algumas coisas e sabe como se divertir. Um cavalo de olhos selvagens, com uma linhagem real e uma fantasia para charutos caros. A pintura original era de Henry Frederick, o Príncipe de Gales, mas a imagem recém-editada é muito melhor em nossa opinião.

Este Photoshopper pegou a clássica pintura a óleo de Nicolas de Largillierre, "Retrato de um garoto fantasiado", e a reinventou para mostrar aparentemente como seria a vida se cães e gatos fossem amigos. Ambos os novos personagens estão olhando alegremente para o pássaro e o gato tem um maravilhoso senso de vestir.

Outra aparição da Mona List em nossa lista, graças aos participantes da 14ª competição Animal Renaissance . Embora seu sorriso possa não ser tão hipnotizante quanto o original, há muito a ser dito sobre o rosto travesso nessa gata.

"Young Man Playing a Theorbo" foi originalmente pintado com carinho por Jan Gerrit van Bronchorst em algum lugar por volta de 1642. Ele mostrava um jovem olhando atrevidamente para o espectador enquanto tocava seu instrumento. A imagem aprimorada é realmente bastante fiel à original, considerando o brilho no rosto do babuíno.

Alguns desses Photoshoppings aprimoram as imagens originais e as tornam muito mais agradáveis. Como esta adaptação da pintura de Perrault Leon Jean Bazile, "La Fille Du Bucheron" (A garota do lenhador). A jovem foi maravilhosamente substituída por um guaxinim de aparência feliz, com um brilho atrevido nos olhos. Maravilhoso.

Há um nível impressionante de atenção aos detalhes com algumas dessas imagens aprimoradas. Às vezes é difícil dizer que não é a coisa genuína. Pode ser que um dos mestres da tela não pintasse apenas um animal fazendo coisas humanas. Cães jogando poker, era uma imagem real, afinal.

Nós amamos esse. Parece que este gato aproveitou ao máximo seu status real e agora entrou em coma depois de ter comprado suprimentos infinitos de peixe, leite e guloseimas. Essa é a face do contentamento?

Adoramos essa visão de um mundo onde as cabras também podem ser ourives. Este sujeito bem vestido pode ser visto pendurado casualmente em uma janela, exibindo seu anel cuidadosamente criado. Os ajustes nesta pintura são fiéis ao original - "Retrato de um ourives" de 1617, mas acrescenta algumas mudanças sutis de cores que a destacam.

Os cisnes já são bastante magníficos e majestosos, mas coloque um em um vestido extravagante e pinte-o em tela e você terá algo ainda mais impressionante para admirar. Apenas não chegue muito perto, ou você pode ser atingido.

A pintura clássica Garota com Brinco de Pérola é certamente muito mais divertida com a adição do camelo. Achamos isso particularmente bom porque o artista do Photoshop se deu ao trabalho de ainda incluir o brinco de pérola na versão atualizada da pintura. O artista original, Johannes Vermeer, aprovaria as mudanças ou pensaria que sua arte havia sido arruinada? Nunca saberemos.

Originalmente retratando um garoto com uma cesta , este Photoshopper reinventou a pintura colocando dois arqui-inimigos como amigos. Uma raposa feliz pode ser vista agora, relaxando com a pata em uma galinha, cercada por uma recompensa de ovos.

Esse mestre do Photoshop pegou uma obra de arte já brilhante e a reinventou, mostrando um mundo em que os animais são a realeza e os seres humanos são forçados a olhar do lado de fora.

Esta é provavelmente uma das pinturas mais recentes da nossa lista, sendo a original criada em 1901 . Adoramos a atenção aos detalhes aqui, como a forma como o capacete do cavaleiro raposa foi ajustado para incluir espaço para seus ouvidos.

Esta versão detalhada e habilmente atualizada de uma pintura de Albrecht Dürer aparentemente mostra outra cena do Planeta dos Macacos ou pelo menos um mundo habitado pelos macacos. A pintura original mostrava Cristo entre os médicos e os elementos dessa pintura original foram misturados ao novo - como os cabelos e as barbas dos médicos. Bastante atenção aos detalhes com este.

Nada grita mais do que uma jaqueta de veludo, uma peruca clássica e um retrato pintado a óleo. Este sapo é claramente de origem da alta sociedade e teve uma vida maravilhosa.