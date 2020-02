Imagens divertidas de celebridades transformadas em pinturas renascentistas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A cada ano, há um concurso de Photoshop no DesignCrowd, onde artistas criam novas e brilhantes obras de arte colocando celebridades em antigas pinturas renascentistas.

Os resultados são algo realmente especial. Reunimos alguns dos nossos favoritos dos últimos anos para você aproveitar. Se você gosta do que vê, é altamente recomendável navegar pelos arquivos .

Em um Photoshop adequado, um artista chamado Dm2 transformou essa pintura de Ludwig van Beethoven, trocando o pianista pelo fundador dos Rolling Stones - Sir Mick Jagger.

A imagem original aqui é uma famosa pintura de Rembrandt, intitulada "Um velho em traje militar", e mostra o pai em toda a sua aparência. Foi maravilhosamente atualizado aqui com Patrick Stewart magnificamente trabalhado na pintura.

A pintura a óleo original foi cuidadosamente criada por Diego Velázquez em 1650 e mostra o papa Giovanni Battista Pamphilj. A versão atualizada mostra um divertido Tom Cruise, em seu lugar. Curiosidade: Tom Cruise realmente queria ingressar no sacerdócio em um momento de sua vida, então esse Photoshop é realmente bastante adequado.

Este Photoshopping aprimora The Bone Player, de William Sidney Mount, substituindo o assunto original por Donald Glover. Perguntamos se o Sr. Glover teria ficado tão feliz em se apresentar para o público dessa maneira.

Adoramos o quão majestoso esse Photoshop faz a aparência de Brad Pitt, visto aqui com equipamento militar completo, medalhas e tudo no lugar do príncipe Pyotr Mikhailovich Volkonsky.

Outra pintura clássica de um famoso general transformada em uma nova visão de uma celebridade moderna. Leonard Nimoy certamente parece bastante especial em trajes militares completos.

Tom Hardy certamente parece magnífico reimaginado em forma de pintura a óleo. O retrato original de Gaspard Schoppins remonta a cerca de 1605 e, de alguma forma, é o ajuste perfeito para o rosto de Hardy.

Na verdade, não é muito difícil acreditar que Seth Rogan se vista assim. E ele realmente parece fantástico também.

Keanu Reeves com certeza é de tirar o fôlego. De alguma forma, ainda mais em um vestido magnífico e pintado a óleo. A pintura original era Portrait of Madame F, de Edouard Louis Dubufe, criada em 1850. Imaginamos o que o artista pensaria dos ajustes em sua pintura.

Esta imagem original data de 1593 e mostra um trabalho de auto-retrato do artista Michelangelo Merisi da Caravaggio. Dizem que esta imagem foi pintada enquanto o artista estava extremamente doente e feito no espelho. Reimagine com Mr Bean / Rowan Atkinson, a imagem certamente ganha mais vida.

Élisabeth Vigée Le Brun pintou um "Retrato de uma jovem" em 1797, mais de duzentos anos depois, quando o fotógrafo o atualizou com a semelhança da atriz e compositora americana Amanda Seyfried. Esta é bastante convincente - como aquelas imagens que pretendem mostrar celebridades que nunca envelhecem.

Uma jovem é pintada despindo-se antes de um banho em 1900 por William-Adolphe Bouguereau. Mais tarde, ela é reimaginada com o rosto de uma jovem Emma Watson. Harry Potter provavelmente teria gostado deste.

Muitos desses artistas se esforçaram bastante na edição de imagens. Não é apenas pegar a pintura a óleo original e colocar uma nova cabeça no assunto, mas também atualizar e aprimorar as cores e o ambiente. Esta pintura original "O cantor espanhol" foi criada em tela por Édouard Manet em 1860, depois aprimorada por CheapShotInc com a adição de Woody Harrelson.

Temos um ponto fraco real por Emma Stone e, de alguma forma, ela é ainda mais magnífica como uma dama de companhia por volta de 1625. Certamente parece que ela está tramando mais travessuras do que o assunto original da pintura. Também gostamos de quanto esforço o editor dedicou ao Photoshop - inclusive adicionando linhas de pintura a óleo no rosto de Emma.

O pintor francês François-Xavier Fabre criou este retrato fantástico de Edward Fox Fitzgerald em 1815. Dois séculos depois, o mestre do Photoshop Fichtenbrenner substituiu seu rosto pelo do hilariante Steve Carrell.

Uma pintura americana clássica que remonta a 1930 mostra um homem e sua filha em pé com um olhar severo no rosto, enquanto segura um forcado fora de casa. A versão divertida do Photoshop apresenta Kayne West, de aparência sempre severa, e sua esposa Kim Kardashian.

O artista holandês Rembrandt era um pintor prolífico e é, mesmo centenas de anos após sua morte, considerado um dos maiores artistas visuais que já existiu. Uma de suas muitas obras incluía esse retrato de uma senhora idosa, considerada Aechje Claesdr. Ela não era uma dama particularmente feliz pela aparência, mas provavelmente teve que ficar parada por um longo tempo para ser pintada assim. Elton John, por outro lado, adora ser o centro das atenções.

Este retrato bastante magnífico do famoso compositor alemão Richard Wagner foi criado por Cäsar Willich em 1862. De alguma forma, é um ajuste perfeito para o ator Huge Laurie. Nós nos perguntamos o que ele está olhando com tanto espanto.

A pintura a óleo original, o Retrato de Jakob Muffel, foi criada pelo mestre renascentista alemão Albrecht Dürer em 1526 e mostra o burgomestre local (prefeito) de Nuremberg. Agora atualizado e aprimorado, apresenta um Michael Cane de aparência sábia.

Não há como negar que Gillian Anderson parece bastante impressionante na tela, mas o que realmente gostamos é o esforço que esse editor do Photoshop fez nos ajustes. Incluindo alterações no skintone, adição do colar e até mesmo representando os diferentes penteados.

A pintura a óleo original aqui é pensada para ser de cerca de 1600 e mostra um retrato de Jorge Manuel Theotocopoulos pelo artista grego conhecido como El Greco. A nova versão mostra um divertido Christian Bale que estranhamente se parece mais com um vampiro zangado do que com um pintor relaxado.

O assunto original desta pintura foi Alexander von Humboldt, polímata, geógrafo, naturalista, explorador e muito mais. Ele era um grande pensador do pensador alemão e um homem influente. Sua semelhança foi substituída por Brad Pitt, que parece muito mais indeciso, mas certamente um pouco mais intelectual do que o habitual.

Essa pintura pode muito bem ser uma das mais antigas da nossa lista. Data de cerca de 1490 e mostra Barbara Dürer, mãe do pintor alemão Albrecht Dürer. A versão atualizada, incluindo uma visão aprimorada e aprimorada com Angelina Jolie em seu lugar.

Esta é outra edição brilhante do Photoshop de uma pintura a óleo clássica. A imagem original era um retrato de Francisco Goya, um famoso pintor espanhol. Nós realmente gostamos da nova versão que inclui Anthony Hopkins. Não apenas porque ele parece magnífico, mas porque o Photoshopper também teve o trabalho de atualizar todas as cores e matizes da imagem.

Johann Wolfgang von Goethe era um escritor talentoso capaz de criar obras de poesia, prosa e memórias, além de tratados sobre botânica, anatomia e cor. Esta pintura dele por Joseph Karl Stieler, de 1832, mostra um homem notável e bem vestido. A visão de atualização inclui um alegre Mel Gibson, provavelmente rindo de um roteiro bem escrito.

Outra pintura famosa de Rembrandt recebe o tratamento do Photoshop e é atualizada com a imagem de outra celebridade conhecida. Não há como negar, Stallone parece ótimo em petróleo.

Esta pintura original de 1597 mostra um jovem estudioso posando para um retrato. A reimaginação moderna mostra o ator Jude Law exibindo uma barba magnífica.