Antes e agora: uma visão de celebridades saindo com seus eus mais jovens

(Pocket-lint) - Uma tendência bastante recente tem sido as pessoas aceitarem o desafio da década - postando imagens de si mesmas anos atrás em comparação com agora, para mostrar o quanto ou quão pouco elas mudaram ao longo dos anos.

No entanto, um mestre do Photoshop aceitou o desafio em uma direção diferente. Ard Gelinck começou a postar imagens de celebridades e rostos conhecidos no Instagram ao lado de imagens de suas ex-personalidades.

Em alguns casos, décadas se passaram desde as fotos originais, as comparações são algo realmente especial. Viaje conosco através da história enquanto apresentamos uma seleção de nossos favoritos.

A tempo da inauguração do presidente dos EUA, Biden, Ard criou este brilhante Photoshopping mostrando um jovem Joe Biden de 1967 retratado ao lado de seu eu mais velho. Nós nos perguntamos se o Joe mais jovem tinha alguma ideia de suas perspectivas futuras. Adoramos que seu sorriso não tenha mudado com o tempo.

Brad Pitt é um daqueles atores que não apenas parece envelhecer, mas fica melhor a cada ano que passa. Aqui o vemos posando com seu eu muito mais jovem, a diferença perceptível sendo uma vibe muito anos 80 na foto original.

Nós realmente gostamos dessas imagens em que Ard não apenas fez fotos recentes com o Photoshop, mas pegou o assunto quando criança e fez uma comparação décadas depois. O comediante Chris Rock certamente parecia divertido, mesmo quando criança.

Admitiremos com alegria que temos uma queda por Gillian Anderson no tempo em que ela interpretava Dana Skull em Arquivo X. Agora ela está em comédias como Educação Sexual, as coisas mudaram muito para a atriz, mas ela é tão incrível. Na verdade, essa imagem pode muito bem ser a prova de que não são apenas os homens que melhoram com a idade.

Muitos anos se passaram desde que Macaulay Culkin estrelou como Kevin McCallister em Home Alone, mas ele ainda tem o mesmo visual travesso. Ficamos imaginando que conselho um Macaulay adulto daria a seu eu mais jovem.

Ficamos completamente desapontados quando The Good Place chegou ao fim, mas aquece nossos corações ver Ted Danson na tela sob qualquer aspecto e, honestamente, essa imagem dele misturada com uma antiga de Cheers também é fantástica.

Bill Murray está fazendo um retorno ao papel de Peter Venkman em Ghostbusters Afterlife e estamos empolgados. O homem, o mito, a lenda são os favoritos de todos, especialmente os da internet . Essa imagem dele lado a lado consigo mesmo se estende por décadas e é quase tão fantástica quanto ele.

Recentemente referido como "De tirar o fôlego", Keanu Reeves é outra bela lenda da atuação cercada por mitos e lendas urbanas. Nós sabemos que ele está pronto para retornar à tela para o novo filme de Bill & Ted, outro filme de Matrix e, claro, mais John Wick. Aqui vemos um Keanu envelhecido, mas não menos alegre, lado a lado com seu eu mais jovem.

Esta comparação de vez em quando mostra que Pierce Brosnan é mais um daqueles homens frustrantemente bonitos que fica melhor com a idade. Que olhar. Provavelmente um dos melhores atores de Bond ainda o tem.

Al Pacino interpretou muitos personagens diferentes ao longo dos anos, mas se dissermos as palavras "diga olá ao meu amiguinho", então um, em particular, vem à mente. Várias décadas se passaram desde que ele apareceu em Scarface, mas Al Pacino ainda é um favorito regular na tela grande. Al Pacino apareceu em pelo menos 60 filmes, o que é uma façanha.

O ex-Sr. Olympia, Conan, o Bárbaro, Exterminador e Governador da Califórnia. Arnold Schwarzenegger tem muitas conquistas em seu currículo. Agora ele é visto em toda a sua glória, na época e sabe graças aos talentos de Ard Gelinck.

É sempre um prazer ver Harrison Ford fazendo suas coisas e sem dúvida a maioria das pessoas se lembra dele com carinho por interpretar Han Solo. Saídas recentes para a franquia significam que temos a oportunidade de ter visões não apenas do ator, mas também dele no modo Star Wars .

É um assunto de muito debate na internet, mas para nós, Sean Connery é o melhor Bond. Ele também é um ator incrível e um demônio bonito. Este photoshopping dele ao lado de seu eu mais jovem só mostra como ele só está melhorando com a idade.

Somos grandes fãs de Michael J. Fox e ainda mais de Back to the Future - que geek que se preze não é? Então essa imagem do Sr. Fox saindo com Marty McFly é realmente uma coisa linda.

Acontece que a lenda do futebol Christiano Ronaldo sempre teve um sorriso um pouco atrevido. Apostamos quando ele era tão jovem, embora nunca tenha sonhado com o que o futuro reservaria para ele.

Um Tom Cruise mais velho, mas ainda elegante, é visto aqui ao lado de seu eu mais jovem. Muitos anos se passaram, mas Cruise pode muito bem ser a prova de que alguns homens melhoram com a idade.

A cantora e compositora inglesa Amy Winehouse pode ter falecido tragicamente no início de 2011, mas aqui ela vive com duas belas visões de seu passado em uma foto brilhantemente trabalhada.

O brilhante Robert De Niro abraça seu eu mais jovem. Uma volta a uma época em que ele tinha cabelos muito mais impressionantes. Nós nos perguntamos sobre o que essas duas versões dele falariam se eles realmente pudessem se encontrar assim.

Outro cantor e compositor britânico desaparecido, mas não esquecido. Esta foto funciona como uma brilhante homenagem ao vocalista principal do Queen, que também foi recentemente homenageado em Bohemian Rhapsody, o soberbo biográfico inicial Rami Malek.

Richard Gere começou a atuar na década de 1970, ele já percorreu um longo caminho desde então. Ele até foi visto como um símbolo sexual algumas vezes ao longo das décadas. Graças a Ard Gelinck, agora podemos vê-lo como nunca antes. Provavelmente há pelo menos vinte anos ou mais entre essas fotos, mas elas foram encaixadas no Photoshop de maneira convincente.

Não temos certeza de qual é o segredo de Tom Selleck, mas esta foto lado a lado dele parece mostrar seu bigode melhorando com a idade. Não há como negar que ele é magnífico e este brilhante Photoshopping é uma obra de arte maravilhosa que temos certeza que ele vai adorar.

Clint Eastwood pode estar chegando aos 90 anos, mas ele ainda está no jogo de atuação e está se fortalecendo também. Ele começou a atuar na década de 1950 e mais tarde passou a dirigir e produzir também - criando uma filmografia bastante brilhante ao longo das décadas. Esta incrível imagem Photoshop mostra um Clint Eastwood desgastado, mas não quebrado, com seu jovem eu, feliz e mal-humorado, posando para a câmera.

Com cera, sem cera. Anos depois, anos depois. Uma visão brilhante do "então e agora" da lenda da atuação Ralph Macchio, mais conhecido por seu papel em The Karate Kid. Parece mais uma foto de um pai orgulhoso e seu filho, mas amamos como a versão mais jovem parece estar olhando para a meia distância, talvez se perguntando o que o espera em seu futuro.

O Príncipe Fresco dá o pontapé inicial com uma versão adulta de si mesmo com botas e terno. Nós realmente gostamos dos pequenos toques neste photoshopping - como o pano de fundo que faz parecer que os dois estão no mesmo photoshoot.

Uma foto clássica de Julia Roberts durante seu papel em Pretty Woman. Hilariante, a foto original mostrava Julia Roberts abraçando o co-estrela Richard Gere, mas agora ela está abraçando uma versão mais velha de si mesma, graças ao poder do Photoshop.

Henry Winkler pode ser mais conhecido como Fonzie da sitcom Happy Days de 1970, mas seu sorriso é tão incrível hoje quanto era décadas atrás. Este é um rapaz feliz, que ainda tem talento para atuar também - nós o amamos em "Barry" da HBO em 2018.

A estrela do herói de ação e lenda da atuação, Mel Gibson, é mais uma adição a esta lista de homens brilhantemente bonitos que ficaram melhores com a idade. Nós também adoramos os resultados felizes desse Photoshopping. Pode não ser tão convincente quanto os outros, mas é difícil ver além do olhar penetrante de qualquer maneira.

Eles dizem que você nunca deve entrar em um avião, barco ou nave espacial com este homem, pois ele não é um grande companheiro de viagem. Ele, no entanto, é um ator incrível. Ele também faz outra ótima foto do "antes e agora".

Este Photoshopping parece perfeitamente cronometrado considerando o reavivamento do amor por Rocky e sua reinicialização com o filme spin-off Creed. Sylvester Stallone continua dando grandes socos também.

Sempre tivemos uma queda por Michael J. Fox. Ele não teve uma vida fácil graças à sua batalha contra o mal de Parkinson, mas ele não deixou que isso o impedisse de fazer grandes coisas. Este Photoshopping não é tão fantástico quanto o homem, mas certamente uma boa homenagem a ele.

Uma visão totalmente agradável de um jovem Harry Potter (também conhecido como Daniel Radcliffe) com sua personalidade mais velha e mundana. Nós apreciamos completamente este Photoshopping e como ele é apresentado com o jovem Radcliffe sentado mais alto acima de seu eu mais velho.

Esta é uma foto que realmente se destaca das demais. De alguma forma, o jovem George Clooney quase nem se parece com o mesmo homem.

Ok, então esta não é tecnicamente uma celebridade com uma versão mais jovem de si mesma, mas ainda assim merece estar na lista, pois mostra o mais recente ator de Bond com um dos atores mais conhecidos do nosso tempo. Sean Connery, infelizmente, faleceu em 2020, mas esta imagem é uma brilhante homenagem a ele e uma bela vista de dois fantásticos Bonds.

Esta é apenas uma amostra das incríveis obras de Ard Gelinck , certifique-se de parar em sua página e segui-lo para mais no futuro.

Escrito por Adrian Willings.