Bonkers novos animais imaginados com o poder do Photoshop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Adoramos ver as imagens mágicas criadas pelos mestres do Photoshop, então, quando encontramos uma seção do Reddit dedicada à criação de animais híbridos , ficamos em êxtase.

Essas fotos imaginam um mundo onde tudo é possível e criam uma variedade de novas raças, mesclando uma ou mais espécies. Os resultados são incríveis - hilariantes, intrigantes e instigantes.

Basta olhar para este filhote. Apostamos que ele é um bom garoto em terra ou na água. Provavelmente, o melhor nadador que você provavelmente verá e muito melhor na recuperação de bolas da água também.

Um cruzamento entre um urso e uma girafa. Pensamos que este era originalmente um urso polar e não temos certeza de que esse novo esquema de cores proporcionaria uma ótima camuflagem, mas sabemos que ele é incrível.

Algumas dessas fotos de animais híbridos são criaturas bastante fofas e fofinhas. Este chamado Orangupanda parece realmente um chappy feliz. Relaxante, olhando constantemente para longe, talvez sonhando acordado com brotos de bambu ou bananas. Não temos certeza, mas adoramos.

Imagine um mundo onde os pássaros eram tão fofos em vez de emplumados. Um Redditor perguntou se o pássaro coelho, também conhecido como Burb, voava com as orelhas. Certamente adoraríamos vê-lo em voo, com certeza.

Outra criatura híbrida que torna os babuínos menos ameaçadores, mas pode tornar os pássaros um pouco mais intimidantes. Esse sujeito parece que ele poderia tirar uma soneca.

Gostamos de imaginar não apenas como algumas dessas criaturas se pareceriam reais, mas também como elas se moveriam e viveriam em nosso mundo. Imagine esse novo animal correndo de lado para um pequeno sorriso feliz.

Temos a sensação de que o rinoceronte-baleia ou o Whino podem ser o rei do mar. Esse chifre maciço certamente seria útil para ver outras criaturas marinhas quando ele estiver procurando um lanche. Majestoso, bonito, mas provavelmente não terrivelmente gracioso.

Não temos certeza se a pele e a neve dos gatos seriam uma mistura confortável para esse carinha, mas de alguma forma as duas criaturas funcionam bem juntas. Os pinguins nunca pareciam tão fofinhos ou preocupados.

Imagine um mundo onde seu gato pudesse se misturar ao ambiente, mas também tivesse olhos esquisitos que podem virar e girar em qualquer direção. Não temos certeza se isso seria aterrorizante ou hilário. Temos certeza de que essa vagina levaria a todos os tipos de travessuras.

Este combina alimentos e patos de água. Uma imaginação curiosa. Certamente não sabemos ao certo o que aconteceria se esses patos começassem a amadurecer demais e pudessem ficar confusos.

Os lobos já são bastante intimidadores. Com enormes bicos e olhos capazes de olhar diretamente para sua alma, eles são ainda mais perigosos e desconcertantes.

Outro híbrido imaginando combinar corujas com outros animais. Este híbrido curto e atarracado é estranhamente maravilhoso e igualmente majestoso como as criaturas originais usadas como inspiração.

Este é possivelmente um dos híbridos mais extremos da nossa lista. Os cavalos-marinhos geralmente não são terrivelmente perigosos, mas este tem uma abelha de verdade no capô e os dentes para apoiá-lo. Nós nos perguntamos se um dinossauro subaquático poderia ter algo parecido com isso.

Chato elefantes velhos. Tudo maçante e cinza e nada assombroso. Imagine se eles tivessem orelhas coloridas em forma de borboleta. Que mundo maravilhoso seria esse!

Espinhoso e viscoso ao mesmo tempo, esse sapinho-ouriço provavelmente teria mais chances de sobreviver na natureza e com uma língua comprida, talvez até conseguisse manter-se limpo. Algumas dessas criaturas híbridas podem ter uma vida melhor do que a verdadeira.

Os híbridos de coruja funcionam muito bem. Eles são aterrorizantes ou maravilhosamente majestosos. Os tigres sábios também seriam uma criatura interessante de se ver em ação, desde que estivesse a uma distância segura com David Attenborough narrando.

Esta edição foi enviada ao Reddit com o título "O gracioso e majestoso cavalo-marinho" - um redditor agradeceu ao remetente o material do pesadelo. Certamente uma criatura estranha. Não temos certeza de que gostaríamos de ser o único a tentar quebrá-lo.

E se Donkey da Shrek não fosse apenas um burro da vida real, mas também um híbrido? Imagine esse mundo e as conversas interessantes que você poderia ter com ele.

Quando você não achava que os camaleões podiam ficar mais coloridos, alguém misturou um com um tucano. Este parece que pode ser um pouco pesado, mas certamente interessante.

Tome um breve momento, se quiser, para imaginar as bolas de pêlo que essa coisa tossiria. É claro que é um Gato Elefante ou Gato Elefante ou Kittyphant - então, sem cabelos, sem problemas. Nós nos perguntamos se ainda gostaria de esfregar a barriga?

Geralmente, não temos medo de aranhas, mas essa é realmente aterrorizante. Cabeludo, zangado, capaz de sibilar e pular grandes distâncias, enquanto sempre cai de pé. Caramba!

Menos King Kong e mais King Donkey? Este híbrido não é apenas majestoso, mas bonito também. De alguma forma, mais pacífico e atencioso do que os animais do mundo real. Também gostamos do brinco de argola de ouro, um toque inesperado agradável para uma foto já brilhante.

Fofo, minúsculo, gosta de buscar palitos, este pequeno híbrido tem tudo. Um lindo híbrido de cachorro e coelhinho que poderíamos imaginar é interessante ter por perto, mas difícil de controlar nas caminhadas.

Essa coisa parece estranhamente alegre e animada por um bom tempo, mas em tamanho real, não queremos nos envolver com ela. Imagine a luta que um Croctopus poderia suportar com todos esses dentes e várias pernas à sua disposição.

Outra pequena criatura com dentes demais para o nosso gosto. "Os Pássaros", de Alfred Hitchcock, provavelmente teria sido ainda mais aterrorizante se os pássaros fossem parte da baleia assassina.

Alguém pegou o personagem ManBearPig de South Park e transformou-o em uma realidade horrível através do poder do Photoshop. Parece que ele está sofrendo de raiva e não está muito satisfeito com alguma coisa.

Um gato misturado com um pinguim pode ter resultado em um híbrido fofo e fofinho, cruzado com um cachorro, porém, os resultados são irritantes. Esse é um rosto que apenas os pais podem amar. Os níveis de baba também seriam ridículos.

Você alimenta essa coisa de peixe, cubos de açúcar ou cenoura? Nós não podemos dizer. Também nos perguntamos quantas pessoas estariam dispostas a dar uma volta. Certamente uma fera interessante.

Esse chappy feliz parece estar apenas curtindo a vida. Conteúdo sentado em uma pedra, o vento soprando através de sua juba gloriosa, o sol brilhando em seu pêlo macio. Todos nós poderíamos aprender uma lição do Leão Marmota. Um indivíduo relaxado que está apenas vivendo a melhor vida sem se preocupar com o mundo.

Vimos alguns animais híbridos bastante assustadores nesta lista, mas este realmente leva o biscoito. Todo o poder e ferocidade de um urso e um crocodilo combinados em um cara surpreendentemente feliz. Não é algo que gostaríamos de encontrar no mundo real, com certeza.

O nome apropriado de Snaken é tão majestoso quanto assustador. Outros nomes em potencial para essa criação divertida incluem Crockatrice, Snooster e Slitherhen. Como você quiser chamá-lo, os detalhes do Photoshop são fantásticos.

Você já olhou para um Zeebra e pensou "bem, ele parece delicioso"? Não? Bem, você pode ter agora, especialmente se você é fã de biscoitos Oreo. Talvez todas as listras brancas sejam apenas recheio de creme.