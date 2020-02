Incríveis artistas do Photoshop que se colocam na imagem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Photoshop pode ser usado para criar muitas imagens diferentes e ilusões inteligentes. Alguns artistas qualificados do Photoshop decidiram colocar-se em outras fotos, fazendo parecer que estavam realmente lá quando a foto foi tirada.

Reunimos algumas das melhores imagens de três artistas muito talentosos, de paródias da cultura de celebridades e gêmeos fictícios a artistas que se conhecem. Prepare-se para se maravilhar com uma arte incrivelmente inteligente do Photoshop.

Rob médio é na verdade Robert Van Impe. Ele se descreve como um "cara medíocre da Bélgica" e é incrivelmente talentoso com o Photoshop. Claramente desejando ter um estilo de vida de celebridade, Van Impe de maneira convincente se coloca em fotos com rostos famosos. Seja com Barack Obama ou com Beyoncé, os truques do Photoshop de Average Rob sempre exigem que você dê uma segunda olhada, apenas para garantir que ele não possa estar na imagem original.

Confira as páginas de Average Rob no Facebook e Instagram para obter trabalhos mais impressionantes no Photoshop

Average Rob

Aqui, Rob se coloca comicamente nas estrelas de Once Upon a Time, em Hollywood, enquanto vomita em um saco de papel. Tarantino está aparentemente se afastando com nojo.

Não temos certeza se sentar em uma piscina infantil com braçadeiras com Katy Perry é a melhor ideia para um primeiro encontro, mas desejamos a Rob muita sorte por ter um segundo.

Embora não pensemos que Rob seja um defensor de Trump, em grande parte por causa de sua amizade com Obama (mais sobre isso mais tarde), ele claramente não é muito gentil em estar tão perto de Hilary Clinton.

Rob também tem um carinho especial por Ryan Reynolds , já que ele se colocou em algumas fotos com o ator canadense. Rob está meio que arruinando o olhar de Ryan para a câmera, mas é bom que eles possam se sentir confortáveis um com o outro.

A maneira como Rob conseguiu fazer com que a toalha parecesse genuinamente pendurada nos ombros de David Beckham é mais uma prova de seu talento. Rob mostra como ele criou o efeito na postagem do Instagram .

A foto do anúncio da gravidez de Beyonce se tornou a foto mais curtida do Instagram em 2017. Rob gostou tanto da notícia que chegou perto e pessoal para ver se ele podia sentir os bebês chutando.

Aqui está outra foto de Rob com um dos melhores amigos, Ryan Reynolds . A expressão facial de Ryan parece que ele está lutando para segurar o peso de Rob em seus braços, mas sendo o grande pai que ele é, ele sem dúvida é um soldado.

Se alguém vai se juntar aos melhores amigos Barack Obama e Joe Biden , será Rob. Aqui ele está com eles em uma quadra de tênis, "brincando sobre Trump ser eleito presidente um dia".

Kim Kardashian e Kanye West receberam recentemente seu terceiro filho, que foi carregado por uma barriga de aluguel. Aqui está a foto do anúncio de Rob para dizer que era ele quem carregava o bebê.

Rob está olhando para trás com boas lembranças nesta foto, quando ele estava montando um ciclomotor com Brad Pitt e Angelina Jolie (que de alguma forma pode acomodar três pessoas) antes de se divorciarem.

Não é apenas a Obama que Rob é o melhor amigo, como ele pode ser visto aqui saindo com Eminem . Estamos assumindo que Eminem colocou os fones de ouvido depois que Rob adormeceu.

Conor Nickerson é outro talentoso artista do Photoshop que se coloca na imagem. Mas, em vez de se misturar com os ricos e famosos, ele revisitou sua infância e colocou seu eu agora mais velho em fotos dele quando jovem. Algumas imagens o veem recriar poses, enquanto outras poderiam facilmente passar enquanto ele parecia um irmão mais velho.

Nickerson diz sobre sua série da Infância: "Enquanto olhava para algumas fotos antigas de família, imaginei como seria se eu tentasse fazer o Photoshop hoje hoje".

"Reuni todos os velhos chapéus e camisetas que pude encontrar e fiz o meu melhor para me colocar em momentos de infância que, além dessas fotos, permanecem apenas uma memória distante. O resultado foi aprender muito sobre o Photoshop, mas também um coleção divertida, estranha e surpreendentemente introspectiva de fotos minhas saindo comigo mesma ".

Há muito o que amar nessas fotos e até uma viagem pessoal pela memória pode ser uma coisa maravilhosa para todos nós observarmos. Afinal, quem não adoraria a chance de voltar no tempo e conversar com seus jovens?

Imaginamos se sua família o teria reconhecido se ele realmente conseguisse encontrar o caminho de volta no tempo e se juntar à mesa de jantar para uma fatia de bolo de aniversário.

Adoramos as imagens de Connor e o esforço que ele investiu nelas - chegando a usar roupas semelhantes às de seu eu mais jovem.

Conor é um fotógrafo e também um artista do Photoshop. Você pode ver o trabalho dele nas páginas do Facebook e do Instagram , bem como no site dele.

Kirbyjenner/Instagram

Um artista do Photoshop chamado Kirby Jenner é claramente um grande admirador de Kendall Jenner. Sua conta no Instagram o descreve como "Modelo Amatuer / Amante de todas as coisas / Gêmeo Fraterno de Kendall Jenner". Suas habilidades no Photoshop são tão boas que você realmente precisa descobrir se a foto é real ou não. Atualmente, ele se colocou em 126 fotos no Instagram, e elas estão se mostrando populares, pois atraiu 787.000 seguidores.

A conta de Kirby no Facebook tem mais conteúdo inspirado em Kendall, incluindo colocar-se em um teaser trailer da última série de Keeping Up with the Kardashians.

Enquanto Kendall é um modelo reconhecido internacionalmente, Kirby não é. Não é de admirar que essa foto tenha sido "cortada" pela revista GQ.

Para não se deixar levar pelo corte na GQ, Kirby conseguiu se passar por um modelo de passarela, completo com botas em vez de salto alto.

Esta imagem é particularmente eficaz. Kirby foi capaz de convencer Kendall atrás do cão e até colocou uma sombra realista no fundo.

A imagem original de Kendall, deitada no chão com cabelos em forma de coração, foi a foto mais curtida no Instagram em 2015, com 3,2 milhões de curtidas (agora tem cerca de 3,6 milhões). Aqui, Kirby sugere que ele fazia parte da foto original, deitado ao lado de sua "irmã" , mas foi cortado da cena para a versão final.

Esta foto é talvez um pouco menos convincente que alguns dos outros trabalhos de Kirby (não há como você comer um sanduíche por tanto tempo em um jogo de basquete), mas é engraçado mesmo assim. Cara Delevingne parece bastante chocada com o sanduíche de Kirby, enquanto Kendall continua a atravessar o seu.

Kirby diz sobre esta foto que ele teve aulas de balé, sabendo que Kendall jogaria hóquei em patins com ele. Parece que ela não cumpriu sua palavra, pois ele ainda não foi capaz de brincar com ela. Talvez haja uma foto dela tocando um dia em que Kirby possa se meter.

Podemos apenas supor que Kendall está modelando na passarela para esta foto, pois ela não está em nenhum lugar na foto (que talvez sua irmã, Kylie, esteja sentada à direita de Kirby, mas nosso conhecimento sobre Jenner não é tão bom).

Essa foto de Kirby com o clã Kardashian / Jenner é muito boa. Kirby conseguiu uma exposição semelhante para combinar com a foto original. Não temos certeza se Kourtney (no meio) já estava segurando alguma coisa, ou Kirby conseguiu o Photoshop em algumas mãos de faz de conta.

Temos que admitir que rimos da legenda desta foto . Kirby diz que foi tirada no Halloween, onde ele se vestiu como uma "girafa bonitinha" e Kendall se vestiu como "o fantasma de uma garota que sofreu queimaduras de corda de segundo grau em seu balanço de pneu e morreu". Achamos que ela tira o olhar incrivelmente bem.

Nós realmente gostamos desta imagem de Kirby e Kendall em um anúncio de outdoor da Calvin Klein. Embora Kirby possa não ter o físico frequentemente associado aos anúncios da marca de moda (e ele está comendo um sanduíche do Subway), achamos que ele acertou o visual da CK.

Não vimos a versão original desta foto, mas como o cabelo de Kendall não é tão grande quanto nesta foto , precisamos realmente admirar as habilidades de Kirby no Photoshop. Ele copiou perfeitamente a pose de Kendall e tem a sombra no ponto do meio, se ele tivesse se livrado das meias e sandálias.

Kirby insiste que ele é irmão gêmeo de Kendall, então aqui estão eles no aniversário de 17 anos. Kendall deve ser a criança favorita, já que ela ganha um bolo enorme, enquanto Kirby se contenta com um muito menor com uma vela.

Era quase a foto perfeita , de Kirby posando ao lado de um barco com suas irmãs. Infelizmente, ele deve ter se concentrado demais em seus atacadores de morango e perdido o equilíbrio. Adoramos o modo como Kirby conseguiu obter profundidade efetiva com seu posicionamento, fazendo parecer que ele realmente está lá.

Esta é talvez uma das fotos mais eficazes de Kirby. Novamente, não vimos a imagem original, mas imaginamos que o ketchup ainda não estava em cima do bolo. Kirby inteligentemente fez parecer que está espalhado por cima do coque e nos dedos de Kendall.

Outro photoshop rachado de Kirby ostenta esta legenda:

"Quando me disseram que eu estava trabalhando com um pássaro zangado, pensei que eles eram o pássaro real do Angry Birds. Em vez disso, esse pássaro era literalmente um pássaro AF zangado. Estou louco? 100% sim. Ainda é muito fofo tho tbh haha idk Eu simplesmente amo animais. "