Prova de que o Photoshop melhora tudo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Photoshop é o presente que continua dando e quando os Redditors colocam as mãos em uma imagem já hilária, você pode ter certeza de que as coisas só podem melhorar.

Há todo um subreddit dedicado às batalhas do Photoshop e, a cada ano, esses apaixonados redditors buscam os melhores e distribuem prêmios pelas criações espetaculares criadas para cada categoria.

Demos uma olhada para encontrar algumas das mais divertidas para compartilhar para sua diversão. Junte-se a nós em uma jornada de hilaridade e brilho no Photoshop.

Adoramos esse tipo de imagem em que as coisas estão perfeitamente alinhadas e parecem que deveriam estar. Fantástico. Mas justamente quando você pensou que essa imagem não poderia melhorar, alguém fez um Photoshop em Rowan Atkinson fazendo uma aparição surpresa. Quase cuspimos nosso chá por toda a tela.

Esse pequeno e brilhante Photoshop parece mostrar um gato estendendo a mão para tocar uma lâmpada quente e depois transformado em uma fera gigante segurando um ônibus espacial. Ou talvez ele faça parte das nuvens de foguetes? De qualquer forma, parece incrível e nós adoramos.

O presidente Trump costuma ser alvo de uma boa piada na internet. Esse Photoshop clássico é mais um de uma longa linha de imagens que zombam do homem. Aqui ele é visto com raiva gesticulando durante um evento, apenas para ser transformado em marionetista.

Bem, isso é embaraçoso, Aaron Paul aparentemente apareceu em um desfile de moda vestindo a mesma roupa que a modelo. Alguém vai ter que ir para casa e se trocar.

A imagem da esquerda fez as rondas na web, alegando que foi assim que a introdução da MGM foi criada, com um pobre leão amarrado. Obviamente, a verdade é menos sinistra e a imagem original se relaciona com uma história comovente sobre um leão sendo submetido a uma cirurgia cerebral pioneira para salvar sua vida .

Ainda assim, não há como negar que é um divertido Photoshop, se é um pouco de língua na bochecha. Estamos tentando desesperadamente evitar fazer piadas sobre um leão fazendo uma tomografia.

Quando o Presidente da Finlândia foi capturado segurando seu cão alegre, os Redditors viram uma oportunidade de criar mais magnificência com a ajuda de Rowan Atkinson. Outro clássico.

Quando uma foto de um homem fazendo uma onda de arroz chegou à web, resultou em uma batalha de proporções épicas no Photoshop . Infelizmente, a foto original acabou sendo revelada falsa , já que a onda de arroz era realmente um produto à venda em uma loja de alimentos falsos em Tokoyo. Isso não diminuiu o quão incrível tudo foi, nem o quão criativo o Photoshoppers pode ser.

Os olhos deste gato já são bastante fofos e impressionantes, mas a adição de alguns olhos arregalados só melhora as coisas ainda mais.

Outra foto falsa, mostrando um ciclista aparentemente usando boas armas em uma tentativa desesperada de fugir de um urso que o perseguia pela estrada. A imagem original mostrava um urso atirando-o por uma estrada no parque de Yellowstone. Essa imagem era bastante surpreendente por si só, mas certamente foi melhorada com uma pitada de perigo.

Acontece que a rainha é uma máquina de tiro enxuta, média. Depois de vê-la atirando algumas rodadas de uma SA80, um Photoshopper pensou que ela poderia ser malvada o suficiente para aparecer em Pulp Fiction.

Esta foto apareceu na web há alguns anos e rapidamente se tornou viral. Ele pretendia mostrar Albert Einstein feliz andando de bicicleta enquanto uma explosão atômica está acontecendo no fundo. Obviamente, essa imagem foi obra de algum Photoshopper inteligente e demonstrou ser falsa , mas nós amamos o humor dela.

Os lançamentos de ônibus já são bastante incríveis - a idéia de um enorme foguete sendo lançado pela atmosfera nunca deixa de surpreender. Mas um Photoshopper teve uma visão já brilhante de um ônibus espacial e o fundiu com outra foto para mostrar o ônibus vindo através das nuvens. Certamente mais glorioso e uma bela peça de edição também.

Durante a Copa do Mundo, o presidente da França foi capturado diante das câmeras, comemorando a vitória de seu time. Bodys inteligentes no Reddit rapidamente levaram a algumas edições do Photoshop. Uma imagem viu Emmanuel Macron substituindo Napoleão da famosa pintura a óleo do General andando a cavalo pelos Alpes.

Esta imagem fantástica mostra o momento em que um martim-pescador mergulha em águas soberbamente tranqüilas em busca de algo para comer. Os mestres do Photoshop transformaram isso em algo mais hilário - uma imagem do líder norte-coreano Kim Jong-un assistindo a um teste do mais recente sistema de mísseis de seu país. Também gostamos dessa edição um pouco mais perigosa, mostrando o martinho pescatore mergulhando na boca de um tubarão.

Um cão policial é capturado diante das câmeras em uma sala cheia de drogas confiscadas. A imagem foi editada várias vezes no subreddit Photoshop Battles, mas nosso favorito é quase certamente esse do personagem de desenho animado Shaggy Rogers fazendo uma aparição.

Adoramos a foto original desse pai carregando seu bebê dentro de sua blusa, mas a internet tornou ainda melhor com uma troca rápida de rosto. Também gostamos muito dessa versão em que a cabeça do bebê também era colocada no Photoshop.

O Redditor jskoker tirou esta foto já excelente de um pastor alemão parado no gelo e a transformou. Simplesmente, mas habilmente acrescentando uma semelhança de Jesus e algumas ondulações, ele teve a impressão de que o filho de Deus levou seu cachorro para passear pela superfície da água.

Essa preguiça gloriosa e majestosa parece muito mais fabulosa e em casa na pista de gelo do que nas mãos de seus socorristas. Certamente esperamos uma pontuação alta dos juízes de patinação artística para este, se nada mais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, certamente foi objeto de muitos memes ao longo dos meses. Suas imagens também são muitas vezes candidatos perfeitos para um bom Photoshop. Esta foto dele colocando a tampa de volta na caneta é um exemplo perfeito. Incrível que alegria um par de dinossauros pode trazer.

Bem quando você pensou que esse frango não poderia ficar mais magnífico com seus finos cachos encaracolados, vem esse mestre do Photoshop adicionando algumas roupas reais.

No que diz respeito às criaturas emplumadas, o Hawk já é bastante cruel. Mas adicione um pouco de bling e alguns chutes frescos e de repente ele se encaixa no grupo de rap dos anos 80 NWA Este não é um pássaro com o qual você queira mexer.

Convidados inesperados aparecendo à sua porta vendendo seus produtos ou querendo falar com você sobre a religião deles não são o que você deseja abrir. Um urso pardo é provavelmente uma visão ainda menos bem-vinda. Mas e se vivêssemos em um mundo em que ursos pardos quisessem falar com você sobre a palavra do Senhor? Você teria mais ou menos probabilidade de deixá-los entrar?

Quem está mais chocado? O turista ou o Lama que grita alto? Este Lama assustado se encaixa perfeitamente na famosa pintura a óleo expressionista O Grito . Certamente adiciona muito mais personagem à imagem de qualquer maneira.

Um jovem Donald Trump deita sedutoramente espalhado por uma colcha rosa florida. Com um pouco de mágica no Photoshop, agora o vemos no reflexo dos óculos de sol do presidente russo Vladimir Putin.

Cuidado com os cães. O SkulkiBones pegou essa já brilhante imagem de dois focinhos de cachorro cutucando um portão de jardim e a colocou no rosto de Jesse Eisenberg e Aziz Ansari do filme 30 Minutes or Less. Imagine um mundo atormentado por assaltantes de bancos caninos.

Quando você é forçado a se dar bem com alguém de quem realmente não gosta e age de maneira profissional, apesar de seus sentimentos, pode ser difícil. É bom ver até os presidentes lutando com esse problema. Trump e Obama são forçados a uma proximidade desconfortável que é realmente tão crível quanto hilária.

Este sapo é magnífico, sentado feliz com dois caracóis na cabeça, como se fosse um comportamento perfeitamente normal. Quando os Redditors perceberam que o sapo se parecia com a Princesa Leia de Star Wars, um mestre do Photoshop trabalhou para fazer a transformação acontecer.

A Capivara é conhecida por ser o maior roedor vivo do mundo; nesta imagem original, esta está recebendo atenção relaxante de alguns adoráveis macacos-esquilo. Um Redditor reimaginou os macacos como uma equipe de pit racing, atendendo a todas as necessidades da Capivara.

Os gatos são maravilhosos e essas criaturas maravilhosas têm sido motivo de muita diversão na web. Este gato está tão frio que parece estar quase derretendo do sofá. Alguma edição inteligente insere sua forma na famosa pintura de Salvador Dali, conhecida como " A Persistência da Memória ", onde ele se funde com os relógios desse mundo onírico.

Uma raposa feliz tirou um tempo para cheirar as flores e aproveitar verdadeiramente a vida. Esta foto maravilhosa é usada como base para uma recriação do logotipo clássico do Firefox . Adoramos o brilho simplista deste e esperamos que a Mozilla o implemente.

Este magnífico Leopardo foi arrancado na natureza, provavelmente afiando suas garras em uma árvore, mas parece que ele está tramando algo muito mais miscelânea. Com um pouco de mágica no Photoshop, o felino malhado agora é pego em flagrante e com os olhos arregalados, pegando um lanche da noite na geladeira.

Felizmente, admitiremos que temos uma queda por fotobombers de animais , eles são fofos, atrevidos e hilariantes. Quando uma imagem já fantástica de um Quokka fotobomba é brilhantemente criada no clássico meme Disaster Girl , é uma combinação feita no céu.

Quando uma guitarra de ar simplesmente não é suficiente, você precisa se contentar com o que está à mão. Este Gecko está tão relaxado com sua folha que podemos facilmente imaginá-lo tocando algumas músicas excelentes e vibrações suaves. Quando você pensou que a foto original não podia ser melhorada, este Photoshopper funcionou como mágica.

O melhor amigo do homem trancado em um abraço amoroso. Esses dois cães também parecem representar o entrelaçamento de Ying e Yang e também se encaixam perfeitamente nessa velha fotografia em preto e branco. Brilhantemente feito e habilmente aprimorado.

Os robins têm uma reputação de serem um pouco agressivos e irracionais. Este está firmemente apostando sua reivindicação à semente do pássaro e não deixa que nenhum outro animal emplumado se aproxime. Como essa imagem pode melhorar? Jogue alguns espartanos.

O rosto enrugado desse cachorro parece que ele está tendo um dia interessante. Também é uma pose perfeita de paraquedismo, enquanto o vento ondula em seus lábios bambos e contorce seu rosto de maneiras incomuns e hilariantes.

Esta criança pequena parece estar comandando um bando de pipas em um dia ventoso. Um pouco de Photoshop faz com que ela pareça muito mais perigosa. Capaz de controlar o vento e a terra, ela é uma força a ser reconhecida e os pais detestam os dois terríveis!

Este cão estranho está fazendo uma pose incomum como se estivesse apontando em direções diferentes. Um Photoshopper decidiu que os lembrava dos Santos Boondock e, portanto, o resultado é uma pistola dupla para cães. Ele não parece muito certo sobre isso.

Este esquilo parece que ele acabou de pousar após um voo com super-heróis e está pronto para a ação. Acontece também que ele é um lutador fantástico do UFC. Não mexa com suas nozes!

Nós realmente gostamos da imaginação por trás deste, o algodão doce azul e uma jaqueta amarela fazem desta pequena criança o complemento perfeito para uma capa spin-off de Breaking Bad. Breaking Tad poderia ser igualmente um filme hilariante sobre pais que enlouqueceram. As crianças comem qualquer coisa que não esteja bem escondida, afinal, mas espero que não seja metanfetamina azul.

Esse sujeito chifrudo certamente tem uma semelhança impressionante com o envelhecimento da banda de rock ZZ Top - barba esvoaçante e tudo. Nós nos perguntamos como seria um mundo onde cabras regularmente ficavam no palco.

Gatos Puddy notoriamente odeiam água. De algum modo, esse pobre felino conseguiu ficar preso na superfície de uma piscina. Perdido no mar, ele é facilmente editado na famosa cena do Titanic.

Outro pássaro apostou agressivamente em uma tigela cheia de sementes. Se a aparência pudesse matar, essa Jackdaw chegaria com poder de fogo e, com um pouco de edição, agora ele é capaz de fazer backup de suas ameaças.

Esse hipopótamo parece ter sido convidado a posar para uma fotografia, mas tem problemas reais para entender o que significa "queijo". Ou talvez seja esse o rosto que ele faz quando pensa em comida. A imagem do retrato se encaixa perfeitamente com outras fotos igualmente desajeitadas de um anuário escolar.

Apenas quando você pensou que era seguro voltar para a água, esse cão atacou. Parece que este cachorro está educando as massas ou pregando a palavra do Senhor, mas foi habilmente editado no clássico cartaz de Mandíbulas.

Estes dois rinocerontes dão um passeio tranquilo e romântico ao longo de uma estrada. A imagem lembrou o Redditor da pintura a óleo de dois amantes caminhando na chuva e assim nasceu a nova imagem. Um testemunho colorido e magnífico da natureza e do romance.

Os cães não costumam fazer poses régias ou majestosas, mas este parece levar esse negócio de fotografia de retrato muito a sério. Com um impressionante nível de habilidade, este Redditor conseguiu inserir esse cão na pintura a óleo clássica do Dogs Playing Poker com tanta facilidade que poderia até ser confundido com o original.

Assim, concluindo nossa lista de fotos brilhantes da Photoshop Battle Competition do Reddit , temos certeza de que você concorda que elas são fantásticas. Deixe-nos saber se você já viu outros brilhantes que gostaria de ver incluídos.

O usuário do Reddit goodpotito tirou esta foto de uma Alpaca molhada como inspiração para uma visão nova, divertida e muito fofa de Chewbacca . Não podemos parar de encará-lo.