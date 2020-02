Artistas incríveis do Photoshop com habilidades que vão surpreender

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Todos sabemos o poder do Photoshop; você verá regularmente os resultados de seu uso em capas de revistas e campanhas publicitárias. Mas é muito mais do que apenas uma ferramenta para retocar e embelezar imagens, também é um software poderoso para criar obras de arte e manipular fotografias para dobrá-las à vontade dos artistas.

Rastreamos vários artistas brilhantes do Photoshop e manipuladores de imagens de todo o mundo para mostrar o quão impressionantes os resultados podem ser. Você vai acreditar nos seus olhos?

Vimos muitos carros - conceito loucos ao longo das décadas, mas o artista suíço Frédéric Müller dá uma nova olhada nesses designs.

Este artista magistral pegou desenhos de carros clássicos das décadas de 1950 e 1960 e os reinventou com inspiração na natureza. Agora, esses passeios assumiram um animal como a estética, tanto por dentro quanto por fora, pois os veículos não apenas se parecem com animais, mas também estão sendo conduzidos por eles. O nosso favorito é este Roar, um Ford-250 redesenhado para se ajustar ao rei da selva. O resto também é incrível .

Phonsay Phothisomphane usa seus talentos artísticos para criar imagens do nosso mundo e como seria se sua imaginação pudesse dar vida às coisas.

Ele cria regularmente cenas de sonho que são carregadas para que todos possam desfrutar em sua conta do Instagram . Essa imagem de alguns pequenos elefantes bebendo de uma poça urbana é um dos nossos favoritos e um exemplo perfeito do tipo de coisa que ele cria.

Calob Castellon é fantasticamente talentoso e um corpo inteligente também. Ele também gosta de mostrar o que se passa nos bastidores de seu trabalho e demonstra regularmente como adereços poderosos, posicionamento e um pouco de Photoshop podem ser.

Murat Akyol é um artista talentoso que transforma seus sonhos em realidade através do poder da edição. Os resultados são tão selvagens e variados quanto você pode imaginar e os sonhos dele devem ser bem especiais.

Mathieu Stern é popular no YouTuber com um toque de fotografia e cinema. Durante uma sessão de fotos, ele inscreveu um Cosplayer em alguma levitação para capturar imagens realmente impressionantes . Algumas edições do Photoshop fizeram a mágica acontecer e você pode ver como aqui .

Uma reviravolta incomum na mensagem na garrafa, este trabalho de Andric Ljubodrag parece mostrar uma pequena mulher flutuando no mar em uma garrafa transparente. Ela também não parece muito feliz com isso. Imaginaríamos que a doença do mar provavelmente está surgindo.

Esta é apenas uma imagem do portfólio de Andric Ljubodrag - uma coleção absolutamente de tirar o fôlego. Este artista autodidata tem uma paixão pela fotografia desde os 15 anos e essa paixão se transformou em um verdadeiro talento. Sua arte inclui imagens hiper-realistas que misturam CGI com fotografia do mundo real. É altamente recomendável dar uma olhada no site dele para ver mais.

Esta foto, chamada "A chave", é um auto-retrato digital do artista do Photoshop Alex Belko . Foi selecionado para a categoria recomendada do Sony World Photography Awards .

Há uma quantidade incrível de detalhes aqui e nos perguntamos o que o artista estava pensando quando criou este trabalho e se ele pode ver em nossa alma.

Outra imagem selecionada pelo Sony World Photography Awards , "O último passo" de Sergey Dibtsev, é uma visão sobre miséria e perda. Uma mulher em perigo, um homem de coração partido em profunda contemplação e um helicóptero procurando na terra abaixo algo ainda desconhecido.

Escura e comovente, a foto diante de nós conta uma história de aflição e miséria, e ainda o faz com incrível beleza e detalhes.

"Comatose red" do artista iraniano do Photoshop Milad Safabakhsh alcançou a categoria recomendada pelo Sony World Photography Awards . Diz-se que esta imagem representa como é estar em coma com um túnel de luz chamando você de volta ao mundo.

Um homem solitário e oprimido olha fixamente para a luz diante dele, mas parece incapaz de se mover em direção a ela, preso profundamente nas garras de sua inconsciência.

Esta foto de Felicia Hodoroabă-Simion faz parte de uma série de montagens de fotos em que os personagens mergulham nas paisagens circundantes, refletindo a vista ao seu redor. Aqui, o artista quer que contemplemos a maneira como percebemos a realidade, o impacto que temos sobre ela e a influência que ela tem sobre nós.

Outra peça fantástica reconhecida como tal pelo Sony World Photography Awards que a selecionou para sua categoria aprimorada.

Yong Lin Tan tirou esta foto da varanda de seu apartamento durante uma chuva particularmente infeliz. Ele então teve a idéia de manipular a foto para falar com a sensação surreal de estar preso em uma selva de concreto enquanto procurava a liberdade que todos realmente desejamos.

O parque de peixes foi selecionado na categoria aprimorada do Sony World Photography Awards .

Um comentário fotográfico sobre sociedade, impostos e subsídios, essa imagem do artista alemão Martin Seraphin é essencialmente um reflexo do capitalismo moderno e da miséria que o acompanha. "Subsídios" chegou à categoria recomendada do Sony World Photography Awards deste ano.

O artista do Photoshop Agan Harahap criou uma maravilhosa série de imagens re-imaginando eventos históricos injetando super-heróis em fotos icônicas. Aqui, Batman substitui o Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, visto abordando as tropas antes do dia D em 1944.

Outras fotografias da série incluem imagens de Superman ajudando a liberar obras de arte roubadas pelos nazistas, Darth Vadar participando da conferência de Yalta e muito mais.

A Staudinger + Franke é um famoso estúdio de fotografia com sede em Viena que, durante o dia, trabalha na indústria da publicidade, oferecendo trabalhos fotográficos inteligentes e surpreendentes para seus clientes.

Esse trabalho inclui os gostos desta torradeira dissecada que aparentemente mostra homens minúsculos se entregando ao entregar um delicioso pedaço tostado ao seu dono.

O artista turco Aydın Büyüktaş produziu esta imagem como parte de uma série de fotografias chamada "Flatland", que aparentemente mostram paisagens se dobrando impossivelmente.

As imagens são criadas com muita paciência, o Google Earth para explorar locais e voar com zangão com cuidado para capturar a foto original que depois é manipulada. O resultado é uma série de imagens surpreendentemente fascinantes que dobram a mente tanto quanto a terra.

O fotógrafo tchecoslovaco e artista do Photoshop Bara Prasilova criou uma série de imagens para o volume 4 do livro Hasselbad Masters, sob o título " Evolve ". Nesta série, fotografias manipuladas de senhoras com cabelos longos pretendem representar os laços entre as relações humanas e os fios de medo, emoção e preocupação que sentimos como pessoas.

O manipulador de fotos Charlie Davoli cria colagens e montagens a partir de edições de fotografias que ele tirou com seu iPhone. O resultado é uma série de obras surreais que dobram a imaginação e nos permitem questionar nossa realidade.

Esta imagem é uma colaboração entre o fotógrafo francês Jean-Yves Lemoigne e o artista do Photoshop Christopher Huet . Este é um exemplo de várias fotografias criadas para uma campanha publicitária que conquistou vários prêmios do setor e recebeu muitos elogios.

O artista russo Dmitry Rogozhkin , claramente tem algum talento quando se trata de manipulação de imagens. Ele tem muitas obras magníficas, mas esta foto é possivelmente uma das nossas favoritas. Uma fila de mulheres desce às profundezas dos pântanos à sua frente.

Uma imagem simples e filosófica sobre a passagem do tempo quando uma menina se transforma em uma mulher e se transforma em uma senhora idosa que procura o tempo do pai.

Nesta foto surreal, uma baleia flutua inexplicavelmente pelo céu, puxando uma pequena aeronave e uma mulher vestida de vermelho em uma jornada acima das nuvens. Para onde eles estão indo, ficamos imaginando. O artista Erik Almas usa regularmente seus talentos impressionantes para criar trabalhos como este, onde o impossível é possível e crível.

O serviço de substituição da lua cheia está em pleno vigor, garantindo que apenas as melhores luas estejam em exibição para as nossas fotos noturnas.

Erik Johansson tem um olho talentoso para a natureza e um talento para manipulação de imagem crível. Várias obras de seu autor apresentam belas cenas de paisagens, mas se misturam com o inacreditável. Ele também está feliz em mostrar o esforço que entra em seu trabalho com vídeos dos bastidores em seu site.

Zona rural de Rolling Welsh interrompida pelas linhas inesperadas de uma entrada subterrânea. Com esta foto, James Popsys imagina um mundo maravilhoso, onde o metrô de Londres tinha centenas de quilômetros de comprimento. A hora do rush nunca pareceu tão idílica.

Jati Putra Pratama , artista e designer gráfica indonésia, tira fotos do mundo em que vivemos e distorce as leis da gravidade e os ângulos da natureza para nos apresentar uma nova realidade. Aqui, as margens de dois mundos ficam a uma curta distância ou talvez um buraco de pia tenha aparecido no meio do oceano.

Muito parecido com o Stock Photobomber que mostramos anteriormente, Kirby Jenner consegue se injetar nas fotografias de outras pessoas. Mais especificamente, Kirby usa o Photoshop para se colocar nas fotos do Instagram postadas por Kendall Jenner, uma das maiores celebridades do Instagram .

"Kirby" é, é claro, apenas um nome fictício para o personagem igualmente fictício que aparece nessas fotos, mas não podemos deixar de admirar o artesanato e a hilaridade dessas imagens.

Martin de Pasquale é um artista de Photoshop que mora em Buenos Aires e está de olho no surreal. Seu estilo gira principalmente em torno de tirar fotos suaves e não descritivas de si mesmo, injetando visões, cores e formas incomuns nas imagens.

Aqui Martin pode ser visto arrastando a cabeça atrás dele.

Max Asabin , é um espécime incomum no mundo dos manipuladores do Photoshop. Não por causa do que ele faz ou como ele faz, nem pelo resultado final, mas porque ele mostra seu trabalho para demonstrar como ele cria as imagens.

Aqui podemos ver como duas imagens são combinadas em uma e transformando um retrato básico em algo de um conto de fadas.

Mitch Boyer pegou seu amor por seu cão de estimação e o transformou em algo assustadoramente surreal. Em uma série de fotografias, Mitch transforma seu dachshund Vivian em uma fera muito maior - uma versão de seis pés de altura de si mesma que domina suas fotos.

O conceito logo se transformou em algo maior quando Mitch teve a idéia de transformar as fotos em um livro infantil para ajudar as crianças a se sentirem mais confortáveis com o pensamento de se mudar para casa. E assim nasceu " Vivian, o cachorro, se muda para a cidade grande ".

A artista lituana Natalie Shau usa uma combinação de pintura digital, programação 3D e fotografia de retrato para criar imagens escuras e surreais de mulheres. Suas imagens distintas costumam misturar estilos históricos com elementos modernos para criar visual que se assemelha a algo descrito como "surrealismo pop gótico".

Robert Jahns é outro daqueles manipuladores de imagens modernos que apenas usa fotos tiradas em seu telefone para criar imagens surreais, intrigantes e hipnotizantes.

Com o uso de uma variedade de aplicativos e fotografias tiradas em seu iPhone, esse artista certamente tem um talento para criar fotos de tirar o fôlego e de vertigem como esta montanha-russa impossivelmente alta.

E se as coisas estivessem fora do lugar? Esse é o tema de quase todo o trabalho de Robert Rickhoff . Itens inesperados que aparecem em lugares que você nunca esperaria vê-los de todos os tipos, de maneiras hilariantes, confusas e absolutamente perigosas.

Com uma mão especializada, esse mestre alemão do Photoshop nos faz questionar se o que estamos vendo pode realmente ser verdade. Não pode ser, mas parece tão convincente. Embora sentimos que ele perdeu um truque com sua imagem, não definindo o limite de velocidade para 88 mph.

O artista digital ucraniano Stanislav Odyagailo não apenas tira fotografias incríveis, mas também é um exemplo do Photoshop. Como alguns outros nesta lista, ele é um grande fã de tirar fotos normais e transformá-las em imagens surpreendentes e surreais.

Aqui vemos uma árvore crescendo na parte de trás da cabeça do sujeito.

Chris Labrooy tem um portfólio impressionante de trabalhos que inclui algumas obras-primas de marketing brilhantes e coloridas. Um dos quais inclui esse projeto bastante impressionante para os tênis infantis da Adidas . Não há como negar que ele é um mestre no uso de ferramentas de software CGI e 3D para criar trabalhos de tirar o fôlego que realmente se destacam da multidão.