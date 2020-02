Imagens famosas do Photoshop e adulteradas de todas as idades

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Photoshop é a ferramenta moderna para editar e alterar imagens, mas alterar as fotografias para dar uma olhada diferente nelas está longe de ser uma nova tendência.

Existem muitos casos em que as técnicas de manipulação de fotos foram mal utilizadas - até mesmo para alterar o histórico às vezes. Alguns deles ocorreram muito antes da existência do Photoshop.

Nós rastreamos alguns dos melhores ao longo dos anos, incluindo exemplos recentes que realmente usavam o software da Adobe, para mostrar o quão popular e louca essa tendência tem sido.

Um dos primeiros exemplos de uma imagem alterada é esse retrato clássico do Presidente Lincoln, que foi tratado com a cabeça aparecendo no corpo de John Calhoun.

Esta foto de cerca de 1864 mostra o general dos EUA Ulysses S Grant na frente de suas tropas durante a Guerra Civil Americana.

No entanto, uma investigação completa sobre esta imagem por pesquisadores da Biblioteca do Congresso mostrou que essa foto era na verdade uma amálgama de várias fotos diferentes. Eles incluíam o corpo do major-general Alexander M Cook, uma foto diferente do general Grant e uma imagem de fundo dos prisioneiros capturados durante uma batalha.

Durante seu reinado como líder da União Soviética, da década de 1920 até sua morte em 1953, Stalin era famoso por muitas coisas, incluindo o notório tratamento de imagens para remover as pessoas que haviam caído em seu favor.

Tão abundante foi essa tendência que há até uma página da Wikipedia dedicada a ela . Nesta foto, o comissário Nikolai Yezhov é removido pelos censores depois que ele se desentendeu com Stalin, foi preso em 1939 e posteriormente executado.

Outro exemplo clássico mostra uma fotografia mudando várias vezes, enquanto as pessoas nela caíam de boas graças com o regime de Stalin.

Stalin não era o único ditador famoso propenso a remover amigos de suas fotos. Existem vários casos em que Adolf Hitler também censura pessoas de snaps oficiais.

Aqui Joseph Goebbels é retirado dessa cena amigável de Hitler e amigos.

Perto do final da Segunda Guerra Mundial, os Aliados estavam preocupados com o fato de Hitler tentar escapar da Alemanha e assumir algum tipo de disfarce.

O Escritório de Serviços Estratégicos, um precursor da CIA, criou esses retratos alterados para mostrar como seria Hitler se isso acontecesse. Com sua morte no final da guerra, eles nunca foram necessários, mas foram publicados mais tarde, quando uma revista alemã os descobriu na década de 1990.

Outro conjunto igualmente divertido (e perturbador) foi publicado no final da guerra por um jornal canadense.

Outra foto famosa tem uma das menores alterações que já vimos. Aqui, os soldados soviéticos são retratados erguendo sua bandeira sobre o Reichstag no final da Segunda Guerra Mundial. Se você olhar atentamente, verá a fotografia original mostrando o soldado abaixo usando o que parece um relógio em cada pulso.

A foto foi editada mais tarde por medo de que isso implicasse que os soldados estavam saqueando. No entanto, havia uma suposição de que um dos pulsos era apenas uma bússola tática.

Muitas das fotos icônicas de Winston Churchill exibem o charuto da marca registrada, mas esta foi alterada digitalmente para removê-lo quando foi exibida no museu The Britain At War Experience, em Londres. Embora por que, ninguém sabe, nem mesmo o gerente do museu.

Uma amálgama de duas imagens, uma de 1945 e a outra de 2012 mostra a localização da Conferência de Yalta com as Potências Aliadas se reunindo para discutir a formação da paz pós-guerra e a nova Europa.

Esta é uma de uma série de fotos de Sergey Larenkov que combina o passado com o presente e inclui muitas fotos da Segunda Guerra Mundial fundidas em suas cenas modernas.

Adotando a mesma técnica e misturando fotografias dos tempos modernos com uma época passada, Xav Marselha define uma cena moderna combinada com o passado, mas sem o pano de fundo da guerra. Em uma série de fotos apelidadas de "Then & Now", somos jogados de volta no tempo através de locais que podemos achar familiares em nossas vidas cotidianas.

Outro caso clássico de velhos amigos e camaradas caindo em desuso, esta foto de Fidel Castro, tirada em 1968, mostra que ele aprova a intervenção soviética na Tchecoslováquia.

A imagem original incluía Carlos Franqui, que havia abandonado o regime e exilado na Itália.

Esta foto aparentemente manipulada mostra o primeiro ministro canadense William Lyon Mackenzie King com a rainha mãe e o rei George VI.

O rei George VI foi removido da foto final, presumivelmente, para fazer o primeiro-ministro parecer mais poderoso e magnético.

A capa do álbum original do famoso "Abbey Road" dos Beatles mostra Paul McCartney segurando um cigarro. Posteriormente, uma empresa americana de cartazes removeu o cigarro da foto. Eles fizeram isso sem permissão e parece que não sabem o porquê.

Outra foto famosa coloca John Lennon e Che Guevara juntos tocando algumas músicas. Uma dupla improvável, de fato.

Não é surpresa, então, que este seja mais um em uma longa linha de falsificações e a foto real seja de Wayne Gabriel e Lennon. Aqui, o rosto de Che foi sobreposto por cima, com resultados quase convincentes.

Esta moderna imagem adulterada (acima) foi o culminar de duas outras fotos combinadas para aprimorar a composição e a emoção da foto.

Aqui, um soldado britânico é retratado em Basra, pedindo aos civis iraquianos que fiquem no chão e se protejam. O fotógrafo da equipe, Brian Walski, alterou a imagem para melhorar o resultado final.

Esta foto falsa foi tirada durante uma convenção republicana americana em 2012, mas foi alterada para mostrar o contador da dívida nacional dos EUA acima do slogan. Na realidade, esse balcão estava do outro lado da arena da convenção e não podia ser visto desse ângulo.

Esta imagem pretende mostrar o desastre que se seguiu ao tsunami de 2004 na Ásia, mas foi revelado que foi capturado na costa do Chile com as enormes ondas simplesmente fotografadas no Photoshop.

Em uma das piores tentativas de uma foto manipulada que vimos (e de mau gosto também), esta mostra um turista no topo do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, pouco antes dos aviões seqüestrados atingirem as torres.

Mais tarde, foi revelado que Péter Guzli havia capturado a imagem e a medicado para amigos.

Como demonstração de sua força militar, o Irã divulgou esta foto em 2008 mostrando vários mísseis sendo lançados de plataformas móveis no deserto.

Na realidade, apenas três dos quatro mísseis dispararam com sucesso e a foto foi manipulada para encobrir o fracasso.

A Sala de Situação foi uma fotografia originalmente tirada na Casa Branca mostrando vários membros do Conselho de Segurança Nacional, incluindo Barack Obama, Hilary Clinton e outros assistindo os eventos se desenrolando em torno da missão das forças especiais para capturar Osama Bin Laden.

Mais tarde, a foto foi fotografada com muita força na Internet depois de ser postada na conta oficial do Flickr da Casa Branca e incluiu tanta alegria quanto a inserção de Sad Keanu .

Após a missão de capturar Osama Bin Laden e sua morte subseqüente, várias fotografias falsas de seu corpo apareceram online.

O mais notável foi este que se mostrou constituído por várias fotos medicinais diferentes, sendo a maioria da imagem composta por uma moldura do filme Blackhawk Down.

Em uma tentativa de demonstração de poder militar, esta foto foi divulgada em 2013 pela Agência Central de Notícias da Coreia, aparentemente mostrando manobras militares sendo realizadas pela Coréia do Norte.

Uma inspeção mais minuciosa mostra que alguns dos hovercraft são clones com vigílias imprecisas, possivelmente para fazer a força parecer mais intimidadora.

Fotos divulgadas em 2015 mostram Kim Jong-un assistindo ao disparo de um míssil balístico de um submarino subaquático - representando uma séria ameaça para a América e o resto do mundo.

Naquela época, sua autenticidade era questionada, pois as fotos pareciam ser fortemente modificadas e incluíam discrepâncias com os reflexos da chama de escape do míssil na água abaixo.

Esta foto clássica de 2002 mostra o Presidente Bush segurando um livro de cabeça para baixo ao visitar a George Sanchez Charter School, em Houston, Texas. A foto pretende mostrar Bush como o bufão que muitas pessoas pensavam que ele fosse.

De fato, em uma inspeção mais minuciosa, o livro mostra sinais de ser medicado digitalmente e a imagem original mostra o livro da maneira correta em suas mãos.

O primeiro-ministro britânico David Cameron foi criticado em 2015, depois que uma foto dele usando uma papoula do Dia da Lembrança foi postada na página de Downing Street no Facebook. A papoula estava claramente com Photoshop e a página oficial foi forçada a tirar a foto depois de um mar de ridículo, que incluiu muitas edições seguintes zombando do Primeiro Ministro.

Um casal desavisado em férias na Austrália teve sua foto tirada debaixo dágua alegremente sem saber que há um grande tubarão branco escondido atrás deles. Claro, este foi rapidamente divulgado como falso, mas pelo menos é razoavelmente bem feito.

Outro caso clássico de duas fotos sendo mescladas, esta foto apelidada de " tubarão de helicóptero " supostamente mostra um grande tubarão branco pulando do oceano para almoçar gratuitamente na forma de militares subindo uma escada do Black Hawk.

Ganhando popularidade em 2001, o tubarão de helicóptero foi encontrado rapidamente em caixas de entrada de e-mails em todo o mundo.

Após a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, houve muito debate sobre se o tamanho da multidão era comparável ao de Barack Obama em 2009.

As fotos de comparação mostram diferenças lado a lado, mas o presidente Trump colocou essas histórias na cama como "notícias falsas" quando compartilhou esta fotografia panorâmica do evento - o único problema é que a foto foi legendada como tirada em 21 de janeiro - no dia seguinte a inauguração ocorreu.

Leo, o Leão, era famoso por ser o rosto original dos estúdios da MGM, depois de várias outras criaturas magníficas dos anos anteriores . A imagem à esquerda apareceu na web alguns anos atrás e parecia mostrar como o estúdio captou as imagens do leão sem arriscar danos à vida ou aos membros. Obviamente, foi demonstrado que era falso e a imagem real mostrava o grande gato fazendo uma varredura cerebral antes de uma cirurgia que salvava vidas .

Em 2015, Matt Vescovo (também conhecido como The Stock Photobomber ) começou a injetar-se com humor em uma variedade de fotos, respirando hilaridade em fotos que seriam secas e deprimentes de fornecedores de imagens.

Todos nós sabemos o quão pesadas são as imagens de celebridades no Photoshop, mas The Average Rob deu um novo giro colocando-se na imagem de maneiras diferentes e hilariantes.

O brincalhão do Instagram Rob se descreve como um "cara medíocre" da Bélgica, mas suas travessuras fotográficas são tudo menos chatas.

Uma das imagens menos famosas, mas provavelmente as mais assustadoras do Photoshop em nossa lista é essa foto de um coala molhado que aparentemente não está muito feliz em ser fotografado ou chovido em ambos.

Felizmente, a imagem é falsa e foi mostrada como um Photoshop da mandíbula de um cachorro sobreposta à do Kola. As fotos originais do Koala molhado são muito menos aterrorizantes .

Os ônibus espaciais já são bastante impressionantes. Como é o estalo original (à direita) de um envolto em névoa. Um Photoshopper decidiu aumentar a aposta fazendo parecer que estava atravessando um banco de nuvens a caminho da atmosfera. Uma alteração legal, mas desnecessária.

A imagem destacada do topo parece mostrar Albert Einstein casualmente fugindo alegremente enquanto uma bomba atômica explode atrás dele. Hilariante, a imagem falsificada é na verdade uma amálgama de duas fotos diferentes, tiradas com aproximadamente 30 anos de diferença. O teste da bomba atômica na foto também ocorreu em 1962, vários anos após a morte de Einstein.

Essa imagem de 1935 aparentemente mostra um homem Geman voando em um par de esquis simplesmente respirando em uma máquina de aparência estranha. A imagem enganou muitos, mas deveria ser apenas uma piada para o dia da mentira - o homem fotografado usando o nome "Otfried Koycher", uma reviravolta na palavra alemã "keuchen", que se traduzia em chiado.