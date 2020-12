102 dos piores erros do Photoshop, você não vai acreditar no que está vendo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tecnologia pode ser algo maravilhoso e glorioso. Também pode ser total e totalmente mal utilizado, especialmente quando nas mãos de bufões.

Adobe Photoshop é um excelente exemplo de ferramenta que pode tornar fotos e imagens espetaculares, mas também criar os momentos mais bizarros e, convenhamos, engraçados, se usada incorretamente.

Compilamos alguns dos piores exemplos de "Photoshopping" encontrados na internet - desde o hilário até a manipulação ligeiramente perturbadora do corpo humano.

Existem imagens terríveis de celebridades e casos em que as empresas inexplicavelmente mudaram a realidade por meios nefastos. Dê uma olhada na extensa coleção e divirta-se com a idiotice dos Photoshoppers que, francamente, não tinham ideia do que estavam fazendo.

Não há melhor confusão moderna do que no Photoshop.

Dedos estranhamente longos

Sabemos que a X-23 tem garras no estilo Wolverine em Logan, mas não percebemos que seus dedos também eram super longos. Esta imagem oficial do pôster afirma o contrário.

Esse avio est errado

Você entraria em um avião sem uma roda dianteira? Não temos certeza de que faríamos. A aterrissagem certamente seria difícil.

Dois ps direitos

Quinta Harmonia. Dois pés direitos. Disse Nuff. Este é um dos erros clássicos do Photoshop em que você tem que olhar bem para ver, mas quando o faz não decepciona.

Uma me para respeitar

"Quando eu crescer, quero ser tão assustadoramente alto quanto você, mãe!" Imaginaríamos que esse jovem fica com muita tensão no pescoço ao erguer os olhos para falar com sua mãe.

Moradores de tendas

Aplaudimos o aparecimento de um drone nesta foto publicada pela W Magazine, mas aparentemente, Gigi Hadid e Kendall Jenner nasceram sem joelhos. Há também uma mão desencarnada flutuando para fora da tenda e batendo no ombro de um deles

Liberte o mamilo

Chrissy Tiegan, a modelo fotografada aqui, twittou em resposta: "Não tenho mamilos. Eu os desenho com pontas afiadas todas as manhãs e às vezes esqueço

Um photoshopping para o show de armas

Você ao menos levanta, mano? Esse cara claramente faz. Mas apenas o braço esquerdo. Nunca está certo. Nunca.

Perna preguiosa

As espreguiçadeiras suportam apenas modelos de uma perna. É bastante impressionante ser capaz de editar uma foto e fazer alguém que está claramente relaxado parecer terrivelmente desconfortável.

Os ngulos esto todos errados

O braço deste violão parece desaparecer em meio a uma confusão de cabelos de uma forma que não poderia ter acontecido. Outro milagre do Photoshop.

Rostos de famlia

Certamente não há nada de errado com famílias multiculturais. No entanto, fazer photoshopping não é a melhor maneira de exibi-los. O rosto do papai também está assustadoramente editado, a iluminação está errada.

Levitando LeBron

O jogador profissional de basquete LeBron James não é apenas incrivelmente alto e incrível no esporte que escolheu, mas também é capaz de truques de levitação. Ou pelo menos aparecendo em fotos sem mostrar as pernas.

Os opostos se atraem?

Dizem que os casais costumam ser parecidos, mas isso é ridículo. Talvez eles não conseguiram encontrar uma senhora para retratar na foto, então pediram ao modelo masculino para colocar uma peruca? Não temos certeza do que aconteceu, mas adoramos.

Uma foto multi-ngulo?

Uma olhada mais de perto nesta foto aparentemente mostra alguém deitado no milharal abaixo do atleta. Presumimos que eles estavam tentando tirar fotos de vários ângulos, mas o resultado é muito mais assustador.

Um ajuste interessante

O corte da calça dessa mulher foi tirado. Certamente não parece terrivelmente confortável.

Papai est fora de cena

Uma foto bastante triste de uma selfie de família em que papai foi removido da foto. Uma mão peluda permanece como prova de sua existência.

Um salto mgico

Este jogador de basquete aparentemente tem um salto tão poderoso que distorceu a realidade. Um jogador casualmente fica sentado assistindo a ação de um assento próximo e fica tão impressionado que perdeu a cabeça.

Uma mo em celebrao

Por alguma razão, o editor desta foto decidiu que apenas dois jogadores de futebol eram necessários e um foi removido. A mão extra, como sempre, é um sinal revelador do erro.

Jogadores transparentes

Imagine se você pudesse tornar seus jogadores invisíveis durante um jogo. Certamente eles teriam a vantagem.

Adio ps-filmagem

Presumimos que eles não conseguiram encontrar um bebê para colocar no carrinho quando a sessão de fotos original para esta capa de bebê foi realizada. Talvez eles pensassem que seria mais fácil fazer um Photoshop depois, em vez de se preocupar com o incômodo de tentar fazer um bebê ficar parado.

Quem est faltando?

Temos a sensação de que alguém foi retirado dessa foto às pressas. A névoa vermelha consumidora corroendo suas pernas é a primeira pista. A segunda é a inexplicável mão extra no canto superior direito.

um gmeo doppelganger?

É um gêmeo doppelganger ou uma falha na Matriz? Você pode ser perdoado por pensar que este pequeno era um gêmeo de verdade sendo carregado em uma mochila, até ver que Brad Pitt também tem uma perna extra.

Hora de abrao

Quando ela era mais jovem, Miley Cyrus era aparentemente muito boa em dar abraços. Graças em parte aos braços extras.

Delcias com vrios dedos

Esperamos que seja um problema do Photoshop e não um crescimento extra do dedo. Certamente é uma daquelas fotos que, uma vez que você a vê, não consegue deixar de vê-la. Não podemos parar de olhar.

Apario fantasmagrica?

À primeira vista, é difícil ver o que há de errado com essa foto, até que você perceba que a senhora aparentemente está sem o braço ou talvez ela seja um fantasma?

Mais sete

Este apresenta vários erros. É a mercadoria do filme que continua dando. Uma mão com sete dedos, mãos extras onde não deveria haver e alguns apêndices assustadores também. É uma verdadeira obra de arte.

Um conto de fadas de donzelas

Parece que mesmo os contos românticos escondem encantos. Esta princesa tem muito mais coisas a oferecer do que apenas sua aparência, um membro extra certamente será útil. Não é classicamente bonito, mas também não é chato.

Um novo penteado

Não há como negar que a edição do cabelo é difícil. Este designer parece ter desistido no meio do caminho e deixado uma bagunça terrível para trás.

Uma mo para Phelps

Michael Phelps, o atleta olímpico mais condecorado de todos os tempos, foi questionado uma vez sobre se ele usou drogas para melhorar o desempenho para ganhar suas 28 medalhas olímpicas. Ninguém nunca perguntou se ele tinha uma mão extra na vitória. Esta foto revela uma nova verdade sobre sua habilidade de natação? Ou é apenas mais um em uma longa linha de gafes do Photoshop?

No um auxiliar de natao

Duas mãos mais um braço é igual a perplexo. Obviamente, fraldas de natação não vão ajudar na flutuabilidade, então alguém precisa estar lá para segurar a pinça. Esse pai aparentemente tem braços incrivelmente flexíveis.

Nunca trabalhe com crianas ou animais

Diz o velho ditado - nunca trabalhe com crianças ou animais. Talvez nunca devesse funcionar "em" crianças ou animais. Esta jovem perdeu quase metade do corpo durante o processo de edição.

Dedos flexveis

Já vimos muitas falhas nesta lista com pessoas de mãos dadas, mas o que está acontecendo com esses dedos? Estranhamente flexível ao ponto de ser assustador.

Pernas de pau

Você já ouviu falar de pernas finas como palitos e do tamanho de troncos de árvores, mas e quanto a palitos de dente estranhos e contorcidos? Não temos certeza se essas pernas suportariam o peso corporal de alguém.

O osso da perna est conectado a ...

Essas pernas continuam e depois param. Bastante impressionante ela conseguir ficar de pé assim.

ngulos inexplicveis

Essa pessoa não só conseguiu espremer o corpo em uma roupa que envolvia a figura, mas também se dobrou em ângulos inexplicáveis. Encarar este por muito tempo machucará seus olhos e sua cabeça.

Isso parece desconfortvel

Estamos cientes de que os jovens são ágeis e mais flexíveis do que nós, os mais velhos, mas isso é tolice. No que ele está se apoiando? Onde está o quadril dele? Mais perguntas do que respostas.

Sndrome do estmago plano

Problemas com a falta de umbigos parecem muito frequentes nesta lista. Estamos vendo uma quantidade dolorosa deles. Imagens corporais irrealistas também abundam.

Uma mo para o Highlander

Highlander é bastante conhecido por suas habilidades com uma lâmina, mas aparentemente segurar sua espada sem realmente envolver os dedos em torno dela é outro talento oculto.

Reao alrgica?

Não está claro o que está acontecendo aqui, mas certamente parece doloroso. Esta senhora provavelmente precisa de uma visita a um profissional de saúde de emergência o mais rápido possível.

Papai ainda carregando

É como algo saído dos dias da Internet dial-up, quando você tinha que esperar a imagem completa carregar. Esta foto de família esquisita parece mostrar apenas uma fração do papai.

Ele est atrs de mim, no est?

O elenco da comédia de 1984 "This Is Spinal Tap" aparece nesta falha do Photoshop, onde um membro extra do elenco foi aparentemente cortado da imagem, mas ainda quer dar uma mãozinha.

Bastante hipcrita

Este realmente leva o biscoito. Embora chamar a atenção para o Photoshop falhe à direita, essas imagens ficam à esquerda, nossa.

Reflita sobre isso

Este cartão SD está passando por uma pequena crise de identidade e não consigo descobrir o tamanho dele. 8 GB no cartão, mas não no reflexo.

Poupe um pensamento para Beyonc

Parece que mesmo os ricos e famosos não estão protegidos dos desastres da edição no Photoshop que deu errado. Aqui, Beyoncé pode ser vista com três braços, um dos quais parece crescer nas costas.

No nos deixe mant-lo em suspense

Há um mau funcionamento do guarda-roupa nesta foto, mas o bom doutor não parece se assustar com isso. Talvez ele tenha algum tipo de calça amigável do Timelord e os suspensórios sejam apenas para exibição?

A iluso de velocidade

Não temos certeza se esta imagem pretende dar a impressão de que o carro está se movendo ou talvez o carro tenha aquelas rodas de liga leve giratórias que continuam se movendo enquanto você está parado?

Todos os dedos e polegares

Esse cara está tão feliz com seus voos secretos que ganhou uma mão extra. E, de maneira bastante notável, estava levantando dois polegares enquanto dormia. Impressionante.

Problemas sombrios

Este leva um momento para ser localizado, mas se você olhar de perto, verá que a sombra não está certa. Às vezes, são as pequenas coisas que causam os maiores problemas.

O homem de trs ps

Quantas pernas são necessárias para lavar um pé? Este erro de Photoshop parece ser um truque da luz ou uma questão de perspectiva.

Uma perna por cima

Sem-pernas, no sentido não tradicional da palavra. Veronica Kay, uma surfista profissional, é mostrada na capa da revista Stuff aparentemente andando em uma prancha e sem uma das pernas.

Rodas faltando

Este avião da Turkish Airlines parece estar desafiando a gravidade por não ter uma roda dianteira de carga. Não sabemos ao certo porque foi removido, mas também não nos sentiríamos seguros ao embarcar para a decolagem.

O amor est de mos dadas

Mesmo os presidentes não estão a salvo da loucura do Photoshopping. Esta imagem de Barack Obama e sua esposa Michelle parece mostrá-los de mãos dadas enquanto deixam o Força Aérea Um, mas ela também tem uma mão livre.

Algo deixado para trs

Esta edição parece uma daquelas fotos panorâmicas que deu errado. Algumas edições infelizes transformaram o que supostamente deveria ser algo romântico em algo horrível.

Incio da multido

Nós nos perguntamos o que estava acontecendo nesta foto que precisava desse tipo de edição. Esses rapazes e moças foram incluídos várias vezes - talvez em um esforço para fazer a multidão parecer maior do que realmente era?

No como vender uma camiseta

Basta colocar a marca ali, ninguém vai notar. Nós vimos alguns esforços de edição de fotos bem ruins nesta lista até agora, mas este é simplesmente terrível.

Um erro colorido

Não temos certeza do porquê, mas as cuecas deste modelo parecem ter sido salpicadas no Microsoft Paint. Este certamente não é um dos trabalhos mais profissionais que vimos.

Headspace

Este pobre designer teve que descobrir como espremer uma grande quantidade de cópias em um pequeno espaço. Imaginamos que eles ficaram frustrados, desistiram e esticaram a cabeça da modelo para abrir mais espaço.

Um p no passado

Quem não deveria estar nesta foto? Suas pernas conseguiram. Se não soubéssemos que esta foi o resultado de um Photoshopping de má qualidade, poderíamos adicioná-la à nossa lista das melhores fotos de fantasmas da história.

Bem, isso til

Bom designer de recorte. Esqueceu a mão da outra pessoa, não é? Para ser justo, provavelmente seria bastante complicado editar os dedos extras, mas sentimos que é mais provável um descuido.

Dois botes

Esta pobre mulher. Como se não fosse ruim o suficiente ter dedos saindo de suas coxas, ela também é aparentemente a orgulhosa dona de dois umbigos.

Ateno aos detalhes tudo

Mesmo as grandes empresas podem errar. Um site da Microsoft nos Estados Unidos postou uma imagem animada de empresários americanos para uma campanha de TI; no entanto, quando o braço polonês da empresa a executou, eles desajeitadamente substituíram a cabeça, mas não a mão do colega negro. Ai por vários motivos.

Acene com as mos no ar

Você pensaria que editar uma silhueta seria mais fácil do que algumas das outras fotos desta lista, mas ainda assim é uma bagunça terrível. Claramente, o vencedor do American Idol não apenas consegue um contrato de gravação, mas também tem sua mão esquerda repetidamente batida na porta.

Algo na gua

Isso foi na revista americana Maxim. E eles pedem às pessoas que paguem por isso. Mesmo. Temos tantas dúvidas sobre esta foto, provavelmente é melhor não saber o que está acontecendo. Afinal, a ignorância é uma bênção.

Meio churrasco

Será que ter meio churrasco e grelhados significa que os hambúrgueres têm apenas metade das calorias?

Moda da prxima temporada

A última moda em bolsa é carregar apenas uma alça, não sabe? Podemos entender o que estava acontecendo aqui, pelo menos. Os estilistas não queriam desviar a atenção do foco principal da foto - o vestido. Eles prepararam a bolsa com Photoshop para manter as coisas simples e agradáveis. Certamente um simples cultivo teria sido mais fácil?

O castelo inflvel que desafia a fsica

Este centro de jogos inflável não só mantém seus filhos entretidos, mas também os ajuda a levitar.

Quase sem braos

Esta é uma foto de antes e depois de uma mulher que se recuperou de um acidente horrível ou de uma grande calamidade no Photoshop. Um olhar mais atento mostra uma sombra remanescente no lugar de suas mãos, provavelmente causada pelo designer tentando abrir espaço para o produto.

Na direo errada

Se você olhar com atenção, verá que o guidão deste sujeito está virado para o lado totalmente errado. Andar de bicicleta sem mãos é uma atividade perigosa, mas está fadada a acabar mal. No próximo quadro, ele é visto voando para o oceano.

Perda de peso drstica

Nos últimos anos, ouvimos sobre alguns modismos bem loucos de dietas, mas essa realmente leva o bolo - ou a perna? Temos que admitir que um membro ausente o deixaria muito mais leve. Medida bastante drástica, no entanto.

Uma mozinha

Quando você percebe a mão misteriosa, você quase pode perdoar esta por ser bastante impressionante. O dono da mão desencarnada está longe de ser visto.

Criana vampiro

Outra pobre criança se transformou em uma terrível fera demoníaca. Vimos algumas fotos de crianças bem horríveis ao longo dos anos, mas esta realmente mordia.

A tenda Tardis

"Pai, parece que construímos a barraca sobre um buraco de pia!"

Dinheiro falso

Você pode perdoar a grafia incorreta de "cem" quando inventa um teste que não projeta sombra. Adoramos o reflexo no carro também. Imagine a sessão de fotos original - "apenas fique de braços abertos e faremos o Photoshop para fazer o check-in mais tarde".

Sexo vende

Todos nós sabemos que o sexo vende. Talvez este designer apenas tenha percebido que adicionar um decote e maquiagem extra a este modelo seria o suficiente para ajudar a vender algumas guitarras?

Wigging out

Se você quiser vender uma peruca, certifique-se de chamar a atenção para a peruca, não para a pele e as mãos instáveis.

Onze pernas

Nós nos perguntamos se isso é tão desconfortável quanto parece. Não podemos nem dizer qual perna deve estar lá em primeiro lugar.

Espelhos sem reflexo

Como sempre suspeitamos, Kim e Kanye são na verdade vampiros. Agora finalmente temos a prova. Ou talvez sejam apenas espelhos modernos que não mostram o reflexo das pessoas.

Um pequeno monstro

Atenção, essas fraldas vão transformar seu filho em um monstro. Sabemos que às vezes as crianças podem ser pequenos terrores. Este é especialmente assustador.

Pescoo de girafa

Não são apenas as pernas que recebem o tratamento de alongamento. Os pescoços também estão aparentemente abertos à extensão. Bem, pelo menos ela pode comer folhas de galhos altos agora.

Mo em garra

Não há nada mais sexy do que ter uma garra. Er. Não temos certeza de como isso aconteceu ou o que estava se passando na mente do designer. Talvez eles esperassem que seus olhos fossem distraídos por outras coisas.

Isso esticar as coisas

Outro caso de pernas longas desnecessárias. Canelas ridiculamente compridas e saltos altos que fariam seus tornozelos gritarem de agonia. Só podemos esperar que seja um erro do Photoshop em vez de uma deformidade horrível.

Garras de lagosta

Você deve cozinhar a lagosta, não se transformar em uma. Este Photoshopping fez algo aterrorizante com as mãos desta pobre mulher.

Caroos e solavancos

Há todo tipo de coisa acontecendo com o torso dessa modelo da Victorias Secret que não sabemos por onde começar.

Entrando no esprito natalino

Quem esqueceu os chapéus de Papai Noel? Não se preocupe, podemos apenas fazer o Photoshop depois. Por que se preocupar com adereços quando você pode apenas editar as fotos depois?

Juntas flexveis

"Agora, se nós apenas deslocarmos o seu polegar, a imagem ficará melhor." Pode ser plausível que essa senhora tenha articulações duplas ou incrivelmente flexível, mas sentimos que há mais do que isso.

Algo est faltando

Já ouvimos falar de pessoas que desejam uma barriga mais lisa, mas isso é realmente ridículo. Essa mulher perdeu todo o umbigo graças ao trabalho do Photoshopper.

Economizando dinheiro em sesses de fotos caras

Por que precisamos tirar duas fotos separadas? Vamos apenas colocar uma máscara sobre o primeiro. Tarefa concluída. Este desastre do Photoshopping é um claro caso de cortar custos para economizar dinheiro.

Pernas que continuam indefinidamente

Ouvimos dizer que as supermodelos precisam ter pernas longas, mas isso é bobagem. Já é difícil o suficiente para garotas tentando viver de acordo com padrões irrealistas de imagem corporal, como é que elas têm pernas como essas?

Absolutamente sem pernas

Pelo que parece, este tubarão já fugiu com as pernas desta senhora. Ela não parece se transformar, o que é impressionante.

Uma questo de perspectiva

Este é um photoshopping realmente especial, onde a perspectiva foi terrivelmente distorcida ou há algo terrivelmente errado com o mundo.

O Aprendiz

Donos de ces fantasmagricos

Esses dois donos parecem ter subido as escadas flutuando carregando seu cachorro. Alguma edição assustadora ali mesmo.

Retratos de famlia que deram errado

Se você pagou um fotógrafo profissional para tirar algumas fotos de sua família, você esperaria resultados impressionantes. Esta família obteve mais do que esperava. As imagens se tornaram virais rapidamente e a família também conseguiu encontrar humor na coisa toda .

Manipulando a verdade

Às vezes, o Photoshop é usado para empreendimentos mais nefastos, como manipular a verdade de uma situação. Eles dizem que você não deve acreditar em tudo que lê. Você também não deve acreditar em tudo que vê.

Esgrima

Não somos especialistas em luta com espadas, mas temos certeza de que você não segura uma assim se quiser manter suas mãos em excelente forma de luta.

Homem barbudo

Um dos melhores (piores) anúncios em Photoshop para uma camiseta que você provavelmente verá. O destaque é o homem da foto que nem tem barba.

Jogador?

Há tantas coisas erradas com essa imagem que é difícil saber por onde começar. Os controles da TV são enormes para começar, então seu cotovelo está fazendo coisas estranhas e maravilhosas e para onde ela deveria estar olhando? Nossos olhos doem só de olhar para este.

Imagem espelhada

Como algo saído de um filme de terror, o reflexo desta menina é aterrorizante.

Uma mozinha

É muito importante supervisionar as crianças enquanto elas estão no banho. Alguém se esqueceu disso ao criar esta imagem e tentou retificá-la colando um braço depois. Eles esqueceram o resto do corpo.

Uma aterrissagem molhada

Claramente, esta edição foi feita para mostrar as vistas e delícias em potencial que NYC tem a oferecer, mas neste auge a realidade seria muito diferente. Essencialmente, este avião está pousando no rio Hudson.

Soprando bolhas

Nós agora vivemos em um mundo onde as coberturas de rosto são a norma e todos estão se adaptando a isso. Achamos que este anúncio pode ser um pouco enganador - boa sorte fazendo bolhas através de uma máscara facial de plástico.

Vestido para impressionar

Não temos certeza do que está acontecendo com este anúncio, a menos que a M&S esteja tentando incluir pessoas com deficiência em sua propaganda.

Escrito por Rik Henderson e Adrian Willings.