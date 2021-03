Deezer HiFi agora está disponível para famílias - conhecido como Deezer Family HiFi

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Deezer anunciou que agora você pode obter sua camada HiFi como parte de seu pacote Família. Você pode obter streams de alta qualidade por $ 5 ou £ 5 extras por mês, que é o mesmo que você pagaria por uma conta HiFi em vez de uma Premium padrão.

Deezer Family HiFi está disponível agora para contas existentes e estará disponível em uma data posterior para novas inscrições, diz que as contas Deezer Family podem ter até seis perfis de usuário individuais e também há controles dos pais para restringir o acesso das crianças.

Recentemente, foi anunciado que agora você pode obter três meses grátis do Deezer ao assinar o Deezer Premium, HiFi ou Family. Após os três meses, as assinaturas continuam em $ 9,99 / £ 9,99 ou $ 14,99 / £ 14,99 por mês . Ao inscrever-se em um dos planos do acordo, você economiza £ 45 em uma conta Família ou HiFi ou £ 30 em uma conta Premium. Além do mais, Deezer diz que esta oferta gratuita de 3 meses será um negócio permanente disponível para novos usuários.

O nível Deezer HiFi inclui downloads de qualidade FLAC, uma sala HiFI dedicada com conteúdo da mais alta qualidade com curadoria e acesso ao aplicativo 360 by Deezer que permite ouvir faixas no Sony 360 Reality Audio.

Escrito por Dan Grabham.