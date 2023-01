Os avatares do Zoom são como Memoji para suas reuniões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os Memojis são muito legais, mas você não pode usá-los quando está em uma chamada no Zoom - mas não se preocupe, a empresa de reuniões virtuais os 'emprestou'.

Assim como os Memojis, os avatares do aplicativo Zoom são representações artísticas de seu rosto para aqueles momentos em que você realmente não quer que todos vejam seu rosto real. Seja qual for o motivo, às vezes você só quer ser visível sem ser visto. Agora você pode, com Zoom dizendo que existem múltiplas opções de personalização diferentes para fazer seu avatar parecer bem.

Uma vez configurado, e assim como Memojis, os avatares irão imitar seus movimentos e expressões faciais na chamada de vídeo para que aqueles com quem você está falando ainda possam ter uma idéia do que você está fazendo.

Zoom diz que seus novos avatares são ótimos para quando você está comendo, mas não quer que ninguém veja ou apenas queira ser capaz de apresentar mais dinamicamente do que se você tivesse sua câmera desligada ou tivesse uma foto de perfil estático. Finalmente, Zoom acha que os avatares seriam uma boa maneira de tornar mais divertidas as sessões de ligação com os funcionários e a bordo.

Não temos 100% de certeza sobre esta última, mas o resto faz pelo menos algum sentido. Neste momento, os avatares Zoom estão em beta, o que significa que você precisará ser um cliente pago para usá-los. Mas eles certamente estarão disponíveis para todos em breve.

Outros novos recursos anunciados junto com os avatares incluem modelos de reuniões, mensagens e reações em chats e um novo recurso de perguntas e respostas para reuniões.

Escrito por Oliver Haslam.