Como excluir rapidamente sua conta PayPal em quatro etapas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você estiver procurando usar um serviço de pagamento diferente do PayPal, por qualquer motivo, você pode ficar feliz em saber que é realmente muito fácil fechar sua conta PayPal. Ao contrário de alguns serviços que enterram a opção (ou praticamente fazem as pessoas pular por meio de obstáculos, como ter que enviar um e-mail e esperar por uma resposta), o PayPal é bastante adiantado com seu processo e permite aos usuários excluir sua conta da web ou do aplicativo do PayPal em apenas alguns toques rápidos. Basta ter certeza de remover qualquer dinheiro do seu saldo do PayPal antes de fazê-lo.

Como excluir a sua conta do PayPal

Você pode fechar sua conta a partir do site do PayPal ou de seu aplicativo móvel. A partir da web, isso pode ser feito em quatro etapas fáceis. A partir do aplicativo, em três. A escolha é sua. Ambos são fáceis.

PayPal a partir da web

Para fechar sua conta PayPal na web:

Entre na sua conta do PayPal. Vá para Configurações (ao lado de Sair). Clique em Fechar sua conta em "Opções de conta". Entre em sua conta bancária, se solicitado. Clique em Fechar conta.

Aplicação móvel do PayPal

Para fechar sua conta PayPal no aplicativo:

Entre no aplicativo do PayPal. Toque no ícone de perfil (no canto). Toque em Fechar sua conta.

Está tendo problemas para fechar sua conta?

PayPal disse que não é possível fechar uma conta com um saldo restante, uma limitação de conta ou outras questões não resolvidas. Portanto, esta pode ser a razão pela qual você está passando por dificuldades.

Você pode reativar uma conta excluída?

Não. Uma vez que você fecha sua conta do PayPal, ela não pode ser reaberta. Você pode abrir uma nova conta, mas ela não incluirá o mesmo histórico de transações que sua conta antiga.

Deseja saber mais?

Verifique a página de suporte do PayPal se você precisar de mais detalhes sobre como excluir uma conta.

Escrito por Maggie Tillman.