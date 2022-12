A característica DJ da Tidal é como dar aos amigos o cabo AUX aos seus ouvidos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tidal anunciou uma característica que está chamando de DJ e efetivamente dá às pessoas o controle do que você ouve - assim como um DJ de verdade.

O recurso, que só agora está disponível para clientes da Tidal que pagam pela camada HiFi Plus, exige que as pessoas se inscrevam no Programa de Acesso Antecipado. Uma versão beta do aplicativo Tidal para iPhone ou Android também é necessária apenas para colocar o DJ em funcionamento também.

Uma vez feito isso, os usuários podem tocar um novo botão de DJ para habilitar uma sessão e depois compartilhá-la com outras pessoas através de um link. Quando as pessoas abrem esse link, elas podem ouvir qualquer música que tenha sido escolhida pelo DJ - embora ela só seja transmitida em qualidade padrão, em vez da oferta HiFi que os assinantes precisam ter. Ainda assim, é cedo e isto é um beta por uma razão.

Tudo funciona pela internet e, ao contrário de dar a alguém o cabo AUX em um carro, eles não precisam estar no mesmo lugar. Ou mesmo no mesmo país, já agora. Pode ser útil para ouvir em um escritório, se isso for algo que você e sua equipe queiram fazer. Mas, em última análise, não está totalmente claro quão útil este tipo de recurso será.

O tempo dirá, como sempre. Você pode se inscrever no Programa de Acesso Antecipado agora, se ainda não o fez, a propósito, e receberá instruções sobre como entrar nos aplicativos beta depois. Só não seja aquele que o Rickrolls enrola a todos, OK?

