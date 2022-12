O que é ChatGPT e por que você deve se importar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A inteligência artificial, ou IA, como é mais comumente conhecida, está ficando incrivelmente poderosa a uma velocidade sem precedentes.

Você provavelmente já viu todas as imagens geradas pela IA que as pessoas estão fazendo com ferramentas como a DALL-E. Estas imagens têm sido difundidas em nossas mídias sociais nos últimos tempos, com resultados às vezes hilários, mas sempre impressionantes.

Mas não são apenas imagens que a IA está ficando muito boa em gerar, ela também é capaz de gerar textos incríveis.

Isso pode não parecer tão impressionante no início, mas quando você lê alguns exemplos, o que o sistema é capaz de fazer é realmente impressionante - se um pouco assustador, para jornalistas como nós.

O mais recente projeto de IA baseado em texto tem o mundo em alta, e é chamado de ChatGPT. Neste artigo, vamos lhe contar tudo o que você precisa saber.

O que é ChatGPT?

O ChatGPT é o mais recente da família GPT de sistemas de IA de geração de texto, um projeto da fundação OpenAI. Você já deve ter ouvido falar de seu projeto anterior, GPT 3, que funcionava mais como DALL-E para texto, gerando palavras baseadas em um prompt como "escreva-me um poema sobre Kanye West".

ChatGPT funciona mais como um serviço de mensagens instantâneas, e como o nome sugere, ele permite que você converse com a IA GPT em tempo real. Aqueles de certa idade podem se lembrar de SmarterChild no MSN Messenger ou AOL. Isto é muito parecido com isso, exceto que agora funciona incrivelmente bem.

OpenAI disse ao anunciar, "o formato de diálogo permite ao ChatGPT responder perguntas de acompanhamento, admitir seus erros, desafiar premissas incorretas e rejeitar pedidos inapropriados".

O sistema é de livre acesso para qualquer pessoa durante seu período de "feedback". Depois disso, OpenAI planeja usar o feedback gerado pelo usuário para melhorar a versão final da ferramenta.

Uma limitação do sistema atual é que ele não tem acesso à Internet, portanto não se pode perguntar coisas para as quais se usaria normalmente o Google Assistant ou o Siri. Se você perguntar ao ChatGPT sobre o tempo, ele responde:

"Desculpe, mas eu sou um grande modelo de linguagem treinado pelo OpenAI e não tenho a capacidade de acessar as informações meteorológicas atuais. Não sou capaz de navegar na Internet ou acessar dados em tempo real. Só posso fornecer informações com base no texto em que fui treinado, que tem uma data de corte fixa. Há algo mais em que eu possa ajudá-lo?".

ChatGPT é uma autocensura bastante boa e se impede de fornecer relatos fictícios de eventos, ainda é possível obter estas falsidades em suas respostas, mas ChatGPT o advertirá de que é fictício antes de continuar.

Como acessar o ChatGPT

Não há nenhum aplicativo ou software necessário para o ChatGPT, você apenas visita um site em seu navegador. Ele funciona tanto em sites móveis quanto em sites desktop.

Para experimentá-lo, vá até chat.openai.com - você precisará fazer uma conta, mas ela é gratuita.

O que é OpenAI?

OpenAI é um instituto de pesquisa que se concentra na inteligência artificial, foi fundado em 2015 por Elon Musk, Sam Altman, e vários outros indivíduos proeminentes da indústria tecnológica.

Elon Musk separou-se do OpenAI em 2017, pois sentiu que havia um conflito de interesses entre o instituto e Tesla, especificamente na área de condução autônoma.

O objetivo do OpenAI é avançar no campo da IA e promover seu desenvolvimento seguro e responsável. Os projetos eram tradicionalmente todos de fonte aberta e sem fins lucrativos, embora haja alguma controvérsia sobre se isso ainda é ou não o caso.

Elon Musk disse no Twitter que "o OpenAI foi iniciado como código aberto e sem fins lucrativos". Nenhum dos dois ainda é verdade". Entretanto, se você perguntar ao ChatGPT, ele lhe garantirá que "todos os projetos da organização são colocados à disposição do público gratuitamente".

O que vem a seguir para o OpenAI?

Sabemos que o GPT 4 está a caminho, e esperamos que seja uma plataforma de geração de texto ainda mais impressionante, e provavelmente mais eficiente.

Em setembro de 2022, a organização anunciou Whisper, uma rede neural de código aberto que se aproxima do reconhecimento da fala a nível humano. Esperamos atualizações e melhorias para este projeto também.

Naturalmente, existe a incrível ferramenta de geração de imagens DALL-E 2, da qual muitos terão visto exemplos. Em algum momento, sem dúvida, veremos uma ferramenta ainda mais capaz, chamada DALL-E 3.

Quanto a tudo mais, teremos que esperar para ver.

Escrito por Luke Baker.