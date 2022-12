Estas 45 imagens incríveis foram feitas pela inteligência artificial Stable Diffusion

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Agora existem várias ferramentas para criar suas próprias imagens usando inteligência artificial. Estas são ferramentas poderosas para gerar imagens surpreendentemente boas com apenas algumas palavras ou pedidos.

Temos visto algumas imagens excelentes criadas pela ferramenta Imagen do Google e também com Dalle-2. Agora é a vez da Stable Diffusion, uma ferramenta poderosa que é capaz de criar algumas imagens fantásticas que poderiam ter sido facilmente criadas por artistas.

Um delicioso cheesecake

Não temos dúvidas de que estas ferramentas de inteligência artificial têm sido mostradas muitas fotos de alimentos. Portanto, a Stable Diffusion não deve ter problemas em criar alguns petiscos saborosos.

Aqui pedimos a ferramenta para criar uma imagem de um delicioso cheesecake de chocolate e framboesa. Os resultados são certamente saborosos.

Uma foto de um cavaleiro medieval chorando na chuva

A era medieval foi certamente um período difícil, portanto não é de se admirar que estes cavaleiros estejam chorando.

Gostamos de como estas ferramentas de IA são flexíveis. Seja criando imagens realistas ou pinturas.

Disneylândia pintada por Van Gogh

Uma das coisas divertidas que você pode fazer com estas ferramentas é misturar dois estilos diferentes ou criar uma nova pintura no estilo de alguém que já passou há muito tempo.

Como aqui, pedimos a Stable Diffusion para pintar uma foto da Disneylândia no estilo de Vincent Van Gogh. Você pode ver claramente os estilos de Starry Night na imagem.

Os óculos de realidade aumentada da Apple

Embora estas imagens não sejam tão grandes (o que está acontecendo com a mão daquele homem?), nós apreciamos as estranhas e maravilhosas visões dos óculos de RA da Apple que a IA tem evocado.

Certamente diferente de tudo o que vimos até agora, mas também pouco provável que seja um projeto final de produto Apple.

Uma cidade futurista no meio do deserto

Você deve ter visto os planos para a cidade futurista na qual a Arábia Saudita está trabalhando. Mas isto é o que AI pensa que uma futura cidade no deserto pode parecer.

Está chovendo a cântaros

Esperávamos que gatos e cães estivessem caindo do céu com este, mas a vista dos cães molhados na chuva é igualmente boa.

Mas não temos certeza do que está acontecendo na segunda imagem, talvez a poça seja muito profunda para o cachorro, mas o que é isso na parte de trás?

Robôs alienígenas invadindo a Praça do Tempo

Se alienígenas invadissem o que pareceria? Ninguém realmente sabe e a IA certamente também não sabe. Então, quando você pede imagens de uma invasão de um robô alienígena, você certamente recebe algumas criações estranhas.

Novas Obras de Arte Banksy

As obras de arte de Banksy têm um certo estilo reconhecível para eles, portanto mesmo que estas não sejam reais, talvez você tenha que olhar duas vezes para perceber isso. Embora a mensagem da arte certamente não seja tão clara.

Uma foto de alta resolução de um bulldog britânico usando uma cartola e fumando um charuto

Como muitas pessoas, a inteligência artificial não tem realmente visto cães fumando charutos ou usando roupas extravagantes. Por isso, é difícil imaginar como isso poderia parecer. Daí por que estamos vendo um cão aparentemente fumando do seu ouvido.

Uma versão elétrica moderna de um carro retrô clássico

Temos visto muitas criações estranhas e maravilhosas de carros conceito feitas por designers humanos. Mas com IA você pode fazer algumas sugestões e ver o que acontece.

Os resultados podem muito bem inspirar a criação de veículos reais no futuro. Quem sabe o que é possível?

Uma foto moderna da Menina com o brinco de pérolas

Você provavelmente já viu a garota da pintura Johannes Vermeer com um brinco de pérola, mas e se a mulher naquela pintura vivesse nos tempos modernos e posasse para Instagram?

Uma foto do espaço profundo por James Webb Telescópios

Ficamos muitas vezes espantados com as incríveis imagens capturadas pelo Telescópio Espacial James Webb. Então, queríamos ver o que a Difusão Estável poderia criar. Estas poderiam facilmente ser fotos reais do espaço profundo.

Cães nadando alegremente em uma piscina

Estes cães estão se divertindo muito. Embora não tenhamos certeza de que a IA entenda como é um cão feliz, pois esses sorrisos são estranhos.

Robôs em uma galeria de arte olhando para pinturas de gatos

Uma coisa que está clara é que você precisa ser preciso com seus pedidos à IA. Pedimos robôs para ver pinturas de gatos e temos robôs para gatos.

Humanos cibernéticos em um estilo pop art

Há muitos estilos diferentes que a IA Stable Diffusion pode criar. Se você está atrás de uma imagem com uma vibração familiar, basta nomeá-la e admirar os resultados intrigantes.

Um monstro marinho que destrói um barco de pesca durante uma tempestade.

Pensamos que a IA pode ter tido uma luta para descobrir como é um monstro marinho, mas fez um trabalho magnífico para criar uma vista atmosférica de um oceano furioso.