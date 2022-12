EE Pocket-lint Awards 2022: Serviço de streaming de música do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A paisagem de transmissão de música é muito diferente do que era há apenas alguns anos. Como os grandes jogadores competem para oferecer os serviços mais completos, começamos a ver todo tipo de novas capacidades e conteúdos incorporados - sem dúvida - em uma de nossas aplicações mais usadas ano após ano.

Em 2022, as empresas começaram a se esforçar para adicionar conteúdo mais exclusivo, sejam transmissões ao vivo e podcasts do Spotify, concertos ao vivo exclusivos, vídeos musicais e entrevistas sobre a Apple Music, ou áudio espacial que se espalha pela Amazon Music, houve muito desenvolvimento à medida que cada provedor procura ganhar mais assinantes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nossas melhores escolhas para o EE Pocket-lint Awards 2022 tiveram um motivo para constar de nossa lista restrita, e depois de passar por um painel de jurados de jornalistas técnicos experientes e especialistas, coroamos nossa escolha número um para este ano.

O melhor serviço de streaming de música do ano: Música da Apple

AApple Music está repleta de recursos, com a Apple também colocando um grande foco em material exclusivo como programas de rádio, podcasts e entrevistas com seus artistas favoritos, assim como a hospedagem de vídeos musicais e - é claro - música.

Muitos de seus álbuns e músicas estão disponíveis em formatos de áudio 'sem perdas', para música de maior fidelidade, além de termos visto um grande lançamento de seu recurso de Áudio Espacial alimentado por Dolby Atmos. Um par de fones de ouvido compatíveis - como os AirPods - acrescenta outra dimensão à experiência auditiva da Apple Music.

Altamente elogiado: Spotify

Spotify é um líder de mercado no mundo do streaming e é compatível com praticamente qualquer dispositivo de reprodução de música conectado à Internet disponível. Quer seja seu telefone, smartwatch, Amazon Echo, Nest Audio, TV ou computador, você pode obter Spotify nele. E mais, com Spotify Connect você pode controlar tudo a partir de um único dispositivo.

Spotify tem uma ampla seleção de planos Premium também disponível, incluindo planos individuais e estudantis junto com um plano familiar para até 6 assinantes e uma conta Duo única que permite aos casais ter acesso ao serviço sem pagar por um plano familiar.

O melhor do resto

Naturalmente, a Apple Music e Spotify não foram os únicos concorrentes este ano. Antes de votarmos, tínhamos outros dois serviços favoritos em nossa lista restrita, cada um merecedor de elogios.

Essa lista incluía o Amazon Music Unlimited, que oferece 360 Reality Audio mais álbuns 'CD de qualidade sem perdas' e uma assinatura de dispositivo único realmente barata. Há também o Deezer, que tem seu próprio recurso 'SongCatcher' para etiquetar e reconhecer músicas tocando nas proximidades, mais o YouTube Music com seu serviço de vídeo e - é claro - o campeão HiFi: Tidal.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

Especialmente os vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022 - Podcast ep. de bolso Pocket-lint. 176 Por Rik Henderson · 1 Dezembro 2022 · Esta semana, nos concentramos nos vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022, com um olhar sobre os melhores gadgets, tecnologia e jogos para cada

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Chris Hall.