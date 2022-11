15 vezes que os sinais falharam de forma hilariante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você provavelmente já viu alguns sinais divertidos em seu tempo, mas estes são especiais em todos os tipos de formas.

As pessoas têm levado para Reddit, Twitter e muito mais para compartilhar sinais públicos idiotas que são difíceis de ler e que resultam em um bom chortle minucioso.

Reunimos algumas de nossas imagens favoritas para seu prazer, mas também recomendamos dar uma olhada em r/dontopendeadinside e r/nosafetysmokingfirst para mais boas gargalhadas.

Diga piz pizza às drogas, diga não ao sim

Adoramos pizza tanto quanto a próxima Tartaruga Ninja, mas não podemos deixar de pensar que quem fez este sinal tinha tomado muitas drogas antes.

Não puxar apenas o empurrão ou?

Como se portas de empurrar com puxador não fossem suficientemente confusas. Este sinal parece ler "Não puxe, empurre apenas" ou "Não empurre, puxe apenas", dependendo da lógica que você está usando. Você lê da esquerda para a direita ou se cola às cores?

Nós não nos importamos. Pare.

Às vezes é uma questão de fontes ou da forma como as palavras são dispostas. Outras vezes são as cores das palavras e a lógica também.

Claramente, com a coloração deste sinal, você deve ler isto como "Nós nos importamos". Não pare", mas se você ler da esquerda para a direita, como normalmente faria, então a mensagem se torna muito diferente - "Nós não nos importamos". Pare".

Perdão?

Não são apenas sinais que são hilariantes e aparentemente problemáticos. As tatuagens também podem ser, ao que parece. Não podemos nem mesmo decifrar o que esta foi feita para dizer.

Você não importa. Desista.

O que acontece com esses sinais agressivos que o colocam no chão enquanto você está apenas tentando realizar seus negócios diários?

Um mês dura para sempre

Se você está escrevendo um sinal para vender algo, então é melhor ter certeza de que é lógico e fácil de entender.

Este aqui é difícil de ler. É "Este anúncio é para sua marca". Um mês dura para sempre".

A girafa certamente confunde o olho.

Nunca beba e dirija

Como mensagem de segurança, esta é uma mensagem bastante preocupante que agora está sendo mal interpretada. Leia da esquerda para a direita e parece que diz: "Não beba e dirija". Dirija alto".

Leitura difícil

Muitos destes sinais são difíceis de ler ou fazem pouco sentido, mas este provavelmente é pior. Afinal de contas, o sinal deve ser lido e compreendido por alguém que já esteve bebendo. Mas mesmo sóbrio, ele fere os olhos e o cérebro.

Curem os hambúrgueres

O que há de errado com os hambúrgueres? Por que eles precisam de cura? Acontece que nada, é apenas um anúncio para hambúrgueres saudáveis.

Apenas não faça nada

Às vezes é o ângulo que importa. Fique em lados diferentes deste sinal e você recebe uma mensagem muito diferente.

Sem segurança, fumar primeiro

O sinal deste navio era tão bom que se tornou o nome de um subreddit dedicado a sinais ruins.

Às vezes, basta um pouco de espaço entre as palavras e você termina com um sinal hilário com um significado muito diferente.

Combate

Esta Legião Real Britânica aparentemente tem algumas aulas interessantes. Na segunda-feira à hora do almoço, há uma aula de combate e na quarta e sexta-feira às 16 horas há um grupo para a solidão.

Água?

Estamos tentando dar sentido a isto, mas água sem peidos/ Wfart? Um Redditor sugeriu que a água é de longe livre. Alguém tem sido claramente muito inteligente para seu próprio bem.

Mensagem estranha

Você já viu aquelas fotos de vans com slogans convidativos ao lado sugerindo que elas têm doces grátis, mas você já viu alguma vez uma dizendo para você não fazer legumes?

Cara, sinta para o assento livre sair!

Com toda a justiça, não esperaríamos que um coelho falante fosse capaz de fazer muito sentido. Mas este sinal é outra coisa - "Cara, sinta para o assento livre sair!"

