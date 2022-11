O que é Hive Social? O rival do Twitter explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A trajetória do Twitter desde que Elon Musk completou sua controversa aquisição tem muitos usuários preocupados por uma variedade de razões sobre a vida útil do serviço de mídia social.

Seja trazendo de volta figuras proibidas controversas ou eliminando grandes equipes de desenvolvedores, há rumores de que o Twitter pode estar com problemas, e muitas pessoas estão procurando por serviços e alternativas de backup. Um dos concorrentes é o Hive Social, que tem captado muitos novos usuários nos últimos tempos. Aqui estão todos os detalhes que você deve saber sobre o Hive Social.

O que é o Hive Social?

Hive Social é um aplicativo de mídia social que tem crescido muito nos últimos anos, com picos ocasionais quando os rivais têm encontrado turbulência.

É muito semelhante ao Twitter em muitos aspectos, com um feed de contas que você acompanha, servindo-lhe suas atualizações e imagens, enquanto você tem a chance de fazer o mesmo.

Há uma página Descubra onde você pode ver o conteúdo das tendências, e os perfis até se parecem bastante com o Twitter.

É, portanto, provavelmente um dos substitutos mais parecidos com o Mastodon que você poderá encontrar, mais do que o Mastodon em nossa opinião.

Como fazer o download do Hive Social

Hive Social é um site social móvel-primeiro - atualmente você não pode acessar seu feed ou qualquer outra coisa através de uma conexão de desktop ou navegador, embora isso possa vir com o tempo.

Você pode baixá-lo para seu iPhone na App Store aqui, ou para seu telefone Android na Google Play Store aqui.

Quais são as regras do Hive Social?

O Hive Social pode ser bem pequeno, mas por enquanto ele tem diretrizes sobre como a rede funciona, e que tipo de coisas você pode postar nela.

Você pode vê-las na íntegra no site da Colméia, mas nós retiramos algumas partes importantes.

Por um lado, quando se trata de conteúdo "Não é seguro para o trabalho", a Colméia tem sido relativamente clara. Ela não proíbe este conteúdo, mas insiste que ele seja marcado como "NSFW" para que ele seja reescrito para contas mantidas por menores.

Isto se aplica a "Imagens nuas que são intrinsecamente artísticas ou criativas em essência". Isto inclui fotos, vídeos e conteúdos criados digitalmente que mostram relações sexuais, genitais e close-ups de nus, bem como nudez em fotos de pinturas e esculturas".

Isso é algo que pode ser testado por um grande afluxo de usuários, mas ter uma bandeira para esconder esse material é provavelmente melhor do que a abordagem mais vaga do Twitter ao longo dos anos.

Como apagar uma conta social da Colméia

Se você experimentar o Hive Social, mas decidir que não é para você, você pode apagar facilmente sua conta.

Primeiro, toque no ícone de seu perfil no canto inferior direito do aplicativo.

Em seguida, toque na engrenagem de configuração no canto superior direito do visor.

A partir daqui, vá para Segurança e toque em Desativar.

Você terá que digitar uma confirmação para garantir que não seja acidental, e depois confirmar a decisão.

Isto desativará sua conta por 14 dias e, se você não acessar ou não a restabelecer nesse tempo, ela será permanentemente apagada, liberando seu nome de usuário.

Escrito por Max Freeman-Mills.