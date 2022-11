Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A plataforma de mensagens instantâneas Signal lançou suas histórias para o público, mas não se preocupe. Você pode desligá-lo também.

As histórias parecem estar disponíveis em praticamente todos os aplicativos que temos instalados em nossos telefones neste momento, com Instagram, Facebook e outros, todos pulando no vagão da banda. Agora, o Signal fez o mesmo e você pode assistir vídeos curtos de seus amigos e ler mensagens de sua avó, tudo na mesma aplicação.

O Signal já estava testando o recurso com algumas pessoas, mas agora está confirmado que está disponível para todos. Os vídeos e imagens efêmeras estão em uma nova aba na parte inferior da tela inicial do aplicativo. É claro que você pode assistir histórias compartilhadas por outros, mas você também pode compartilhar imagens, vídeos e atualizações de texto próprios - desde que você esteja usando o Sinal 6.0 ou posterior no iPhone ou Android, ou seja. O sinal diz que as atualizações do aplicativo devem estar na App Store e na Google Play Store em breve, caso ainda não estejam.

Não quer lidar com histórias em suas mensagens? Não há problema, o sinal diz que sabe que algumas pessoas podem se sentir assim. É por isso que você pode desligar o recurso completamente dentro das configurações do aplicativo. Note que sua escolha não será transmitida a todos, no entanto. Isso pode levar a situações estranhas onde as pessoas se perguntam por que você não está verificando seus vídeos tão hilários. Você mesmo terá que dizer a eles.

Para aqueles que querem usar histórias, a Signal acrescentou uma série de opções. Você pode mudar quem verá suas histórias, incluindo a opção de enviá-las a todos os seus contatos que utilizam o aplicativo ou simplesmente enviá-las em uma conversa 1-1. O que quer que funcione para você.

O sinal também indica que você pode esconder histórias manualmente de pessoas específicas, portanto, não se preocupe em ser confrontado com aquelas com as quais você não quer lidar.

Escrito por Oliver Haslam.