O sinal está deixando cair o suporte a SMS no Android dentro de meses

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O serviço de mensagens Signal anunciou que irá remover o suporte para SMS de seu aplicativo "em breve".

Osinal, que permite que as pessoas enviem e recebam mensagens seguras com pessoas através de plataformas, não disse explicitamente quando devemos esperar que o suporte para SMS seja removido de seu aplicativo Android. Entretanto, um tweet da empresa também sugeriu que os usuários terão "vários meses" para tirar suas mensagens do aplicativo se quiserem. Eles serão capazes de exportar essas mensagens para outro aplicativo para guarda segura, desde que esse aplicativo suporte a ingestão de mensagens.

No interesse da privacidade, segurança e clareza, estamos começando a eliminar gradualmente o suporte a SMS do aplicativo Android. Você terá vários meses para exportar suas mensagens e ou encontrar um novo aplicativo para SMS ou dizer a seus amigos para baixar o Sinal. https://t.co/u9XZ7XM7rT-- Sinal (@signalapp) 12 de outubro de 2022

Ao anunciar a mudança, o Signal disse que a mudança era parte de uma iniciativa que verá o Signal "priorizando a segurança e a privacidade", acrescentando que a remoção do suporte de SMS garantirá que as pessoas não se vejam presas com contas de mensagens de texto inesperadas. Isso também permitirá uma experiência mais clara para as pessoas que utilizam o aplicativo, disse o Signal.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Em seu estado atual, o aplicativo Signal Android permite que as pessoas enviem mensagens através de sua própria rede, bem como SMSs padrão através de sua operadora. Isso é algo que não é possível em iPhones, com esta decisão garantindo também a paridade de recursos entre os dois aplicativos.

O sinal pode estar retirando um recurso, mas está adicionando pelo menos mais um. A empresa está agora testando pela primeira vez as histórias tipo Instagram em seu aplicativo.

Escrito por Oliver Haslam.