Mesmo o Signal quer se tornar Instagram com histórias efêmeras

(Pocket-lint) - A plataforma de mensagens Signal está testando uma nova característica que toma muito emprestada da Instagram e de outros serviços. Agora, as pessoas podem compartilhar vídeos, imagens e mensagens de texto que desaparecem após 24 horas.

Signal diz que o novo recurso está pronto para testes beta e incluirá conteúdo criptografado de ponta a ponta, "dando a você uma nova maneira de se comunicar no Signal sem comprometer a privacidade". O anúncio veio através de um post nos fóruns de Sinal e observa que as pessoas podem desativar histórias inteiramente se não estiverem interessadas nelas. A mudança não só significa que as pessoas não podem criar histórias próprias, mas também evita que elas sejam bombardeadas por histórias criadas por outros também.

Notavelmente, o recurso de novas histórias só está disponível para as pessoas que estão na versão beta do Sinal, portanto não entre em pânico se você mesmo não vir nenhuma ou se seus amigos não estiverem vendo suas últimas criações de histórias. Podemos esperar que o recurso seja lançado a todos no devido tempo, assumindo que o teste beta seja um sucesso.

Assim que as histórias chegarem, as pessoas poderão compartilhar histórias com todos os seus amigos ou grupos específicos à medida que estiverem em forma, diz o sinal.

As histórias têm se tornado cada vez mais populares e são uma grande parte da Instagram e do Facebook, mas o recurso foi originalmente criado pela Snapchat na época. Embora as histórias possam parecer similares aos vídeos postados no TikTok e outros serviços, a característica chave é que elas são efêmeras - elas desaparecem após um determinado período de tempo, normalmente 24 horas. Depois disso, elas desaparecem de vez.

